Mehiläiset osaavat ratkoa matemaattisia pulmia, mutta ne osaavat tehdä sen ilman numeroita – katso, miten tuore tutkimus tehtiin

Mehiläiset osaavat esimerkiksi kertoa hyvien mesiapajien sijainnista toisilleen tanssin avulla, mutta osaavatko ne myös laskea?

Hyönteisten älykkyyttä on tutkittu viime vuosina paljon, ja tutkija Olli Loukola ryhmineen on opettanut aiemmin esimerkiksi kimalaiset pelaamaan palloa sääntöjen mukaan.

Viime aikoina kiinnostuksen kohteena on ollut mehiläisten matemaattinen ongelmanratkaisukyky (siirryt toiseen palveluun) (Tekniikan maailma), ja niiden mahdollinen kyky ratkoa matemaattisia ongelmia jopa numeeristen vihjeiden perusteella.

Nyt tuore kansainvälinen tutkimus todentaa, että mehiläiset pystyvät ratkomaan matemaattisia pulmia, mutta ongelmanratkaisu vaikuttaisi pohjautuvan laskemisen sijasta erityisesti visuaalisten piirteiden hyödyntämiseen, sanoo tutkimusryhmässä mukana ollut dosentti Olli Loukola Oulun yliopistosta.

– Osoitimme sen, että niiden ei tarvitse ymmärtää numeroista yhtään mitään, mutta silti ne voivat ratkaista tällaisia tehtäviä.

Avainkäsite on spatiaalinen frekvenssi, jota Olli Loukola havainnollistaa alla olevalla videolla.

Olli Loukola havainnollistaa videolla, miten mehiläisten kykyä ratkoa matemaattisia ongelmia tutkittiin erilaisen symbolikorttien avulla.

Loukola summaa, että uusi tutkimus ei kumoa mahdollisuutta siihen, että mehiläiset ymmärtäisivät numeraalisia vihjeitä. Nyt näytettiin, että aikaisemmissa kokeissa ei ole pystytty osoittamaan, käyttävätkö mehiläiset hyväksi numeroita vai jotain muita muuttujia.

Vaikka tuoreen tutkimuksen mukaan mehiläiset eivät osaisikaan ratkoa matemaattisia ongelmia numeerisesti, ei se Olli Loukolan mielestä heikennä käsitystä niiden älykkyydestä. Matemaattisia pulmia voi ratkaista useammalla eri tavalla, myös ilman numeroita.

– Voisi sanoa, että ne kykenevät ikään kuin huijaamaan matematiikan tehtävässä. Ne osaavat käyttää vihjeitä, joita me ihmiset ei osata käyttää.

Tutkimuksessa on ollut mukana yliopistoja Suomesta, Australiasta, Iso-Britanniasta ja Kiinasta. Tutkimusartikkeli (siirryt toiseen palveluun) julkaistiin äskettäin arvostetussa Proceedings of the Royal Society B -sarjassa.

