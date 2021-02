Hakkerit iskivät Myanmarin armeijan hallinnoimille verkkosivustoille: "Taistelemme oikeuden puolesta"

Vaikka Aung San Suu Kyi on menettänyt maineensa länsimaiden silmissä, on hän Myanmarissa todella suosittu hahmo kansan keskuudessa.

Myanmarissa hakkerit ovat iskeneet armeijan hallinnoimille sivustoille. Hakkerien sabotaasi on vastaisku armeijalle sen jälkeen, kun se sulki maassa internetin neljäntenä yönä peräkkäin.

Käytännössä hakkerit iskivät muun muassa keskuspankin sivuille, armeijan propagandasivuille sekä Myanmarin yleisradioyhtiö MRTV:tä vastaan.

Uutistoimisto AP kertoo Myanmarin armeijan sammuttaneen maan internetyhteydet kello 1.00 torstaina paikallista aikaa. Brittiläisen NetBlocks-ryhmän mukaan, maan internet-yhteydet putosivat vain 21 prosenttiin tavallisesta tasosta.

Hakkeriryhmä julistaa Facebookissa "Taistelevansa oikeuden puolesta."

"Maan äiti" kotiarestissa jo lähes kolme viikkoa

Myanmarilaiset ovat marssineet ahkerasti kaduilla eri puolilla maata sen jälkeen, kun armeija otti maassa vallan. Armeija kaappasi kuun vaihteessa vallan ja syrjäytti "maan äidin" eli Aung San Suu Kyin.

Aung San Suu Kyi on Aung Sanin tytär. Aung San oli myanmarilainen vapaustaistelija, joka oli perustamassa nykymuotoista Myanmaria, kun maa itsenäistyi Britannian vallan alta.

Vaikka Aung San Suu Kyi on länsimaiden silmissä menettänyt maineensa rohingyojen etnisissä vainoissa, on hän myanmarilaisten silmissä lähes jumalaan verrattavissa oleva hahmo.

Aiemmin tällä viikolla maan armeija ja sitä johtava prikaatikenraali Zaw Min Tun vakuuttivat, että maassa tullaan pitämään vaalit. Sen tarkemmin vaalien ajankohdasta ei kuitenkaan ole kerrottu.

Armeija on perustellut Aung San Suu Kyin pidättämistä sillä, että hänen epäillään muun muassa kuuden radiopuhelimen laittomasta maahantuonnista. NLD-puoluetta johtavalle Kyille on luettu myös muita syytteitä, joita on määrä käsitellä maaliskuun ensimmäisenä päivänä.

