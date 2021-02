"Siis mitä juuri tapahtui?" Mikko Hyytiäinen ei ollut uskoa, kun yhdestä koronarokotepullosta saikin kahdeksan annosta uudella tekniikalla

Siis mitä juuri tapahtui, oli osastonhoitaja Mikko Hyytiäisen ensimmäinen ajatus.

Mutta pakkohan sen oli uskoa, koska rokotteiden käyttökuntoon saattamista oli valvomassa viisi henkilöä Ylöjärven terveyskeskuksessa.

Pfizerin ja Biontechin rokotteesta luvattiin valmistajan mukaan 5–6 annosta per pullo. Ylöjärvellä tällä viikolla jokaisesta rokotepullosta tuli kuitenkin kahdeksan annosta.

Aiemmin oli jo selvinnyt, että helsinkiläisen Sari Roosin kehittämällä tekniikalla pulloista saisi seitsemän annosta koronarokotetta. Roos keksi hyödyntää rokotepullon ilmatilaa niin, ettei ainetta jäisi pullon pohjalle. Myös käytetyillä ruiskuilla ja neuloilla on väliä.

THL on levittänyt Roosin opetusvideota Suomessa. Tähän oli perehdytty myös Ylöjärvellä. Silti kahdeksan annosta hämmensi.

– Tämä oli aivan yllättävää ja alkuun tuli pieni epäuskokin, Hyytiäinen sanoo Ylelle.

Kahdeksas annos oli suuri yllätys varsinkin kun sen sai koko erästä. Pääkaupunkiseudulla on Roosin mukaan päästy joitakin kertoja kahdeksaan annokseen. Hyytiäinen kertoi tiimin onnistumisesta ensin Linkedinissä, missä virisi keskustelu aiheesta.

Ylöjärvellä käytetään millin ruiskuja ja hyvin pientä neulaa. Näin ainetta ei mene hukkaan.

– Tämä ei vaadi erityistekniikkaa sinänsä. Olemme hyödyntäneet Sari Roosin keksimää keinoa hyödyntää rokotepullon ilmatilaa.

40 ihmistä sai rokotteen etuajassa

Kyse on merkittävästä määrästä. Annoksella on väliä, koska Suomessa on pula rokotteesta ja koronavirus on seisauttanut lähes koko maailman.

Kahdeksan annosta on 60 prosenttia enemmän rokotetta kuin valmistajan lupaama, Hyytiäinen sanoo.

Ylöjärvellä saatiin tämän ansiosta rokotettua 40 ihmistä enemmän kuin oli alun perin suunniteltu. Terveyskeskukselle tuli kiire soitella lisää rokotettavia paikalle.

– Riskiryhmäläisille on varauslistat ja olemme soitelleet tulevien viikkojen asiakkaita paikan päälle. Olemme päässeet purkamaan tulevien viikkojen jonoja, Hyytiäinen kertoo.

Hyytiäinen oli yhteydessä valmistajaan. Sen mukaan kahdeksan annosta pitäisi olla mahdotonta.

– Jos tämä oli virhe-erä, toivotaan, että meille lähetetään tätä samaa, hän hymyilee.

Voisiko pullosta saada rokotteen vielä yhdeksännelle?

– Yhdeksää ei pysty saamaan. Osasta pulloista jää vielä ainetta pohjalle, mutta yhdeksänteen annokseen siitä ei enää saada, Hyytiäinen sanoo.

Vaatii erityistä taitoa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektioyksikön apulaisylilääkäri Reetta Huttunen sanoo, että seitsemänkin annoksen ottaminen ampullista vaatii erityistä taitoa.

– Jos näin todella on, että saadaan joissain tapauksissa kahdeksankin annosta otettua, tieto pitää saattaa THL:n arvioitavaksi mahdollisimman pikaisesti. Tietenkin me haluamme kaikki rokoteannokset talteen ja ihmiset rokotettua.

Yle on pyytänyt THL:ltä kommenttia.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta