Turisteja odotellessa kootaan noutoruokapakkauksia ja laminoidaan ruokalistat – Lapin matkailuyrittäjät valmistautuvat talvilomakauteen viruksen varjossa

Lapin tunturikeskuksiin on mökkivarauksista päätellen tulossa jopa ennätysmäärä kotimaan hiihtolomalaisia. Levillä ja Ylläksellä 95 prosenttia vuokramökeistä on varattu ensi viikon osalta. Lähes yhtä hyvin ovat käyneet kaupaksi Pyhä-Luosto Matkailu Oy:n välittämät yli sata vuokramökkiä.

Lääkäreitä tilanne huolestuttaa, mutta tunturikeskusten ravintola- ja ohjelmapalveluyrittäjät odottavat lomalaisten tuloa toiveikkaina. Alkuvuosi on ollut hiljainen, moni on elänyt säästöillä.

Punakettu-ravintolaa Luostolla pitävä Maria Heikkilä on varautunut hiihtolomasesonkiin tilaamalla läjäpäin erilaisia pahvisia kuljetusastioita noutoruoalle. Moni syö nyt mieluummin mökissään kuin ravintolassa.

– Ruokalistaa on myös mietitty niin, että koko ruokalistan saa tilattua mukaan. Ei vain pizzaa tai burgeria, vaan myös keiton ja käristyksen.

Heikkilällä on aikaa miettiä kuvioita, koska tällä hetkellä asiakkaita on harvakseltaan. Alueen lomamökeistä vain kymmenesosa on käytössä.

– Tämä on ihan toisenlaista kuin vuosi sitten. Normaalisti meillä olisi tähän aikaan tosi kansainvälinen tunnelma, Heikkilä toteaa.

Lappu luukulle ja ladulle

Alkuvuoden päivät ovat olleet toisinaan niin kuolleita, että Juhan voitelupalvelun isäntä Juha Aikio on vetänyt omat johtopäätöksensä.

– Joskus laitan lapun luukulle, että olen hiihtämässä.

Juha Aikio pitää suksien huoltopalvelua Luostolla, jossa on huollettuja latukilometrejä lähes parisataa. Annu Passoja / Yle

Nytkään suksen vuokraajia tai huollattajia ei ole mailla halmeilla ja Aikio seuraa tabletiltaan suoraa lähetystä hiihdon SM-kisoista. Ensi viikolla voitelua odottavia suksipareja on todennäköisesti jonossa.

– Aina niitä asiakkaita on hiihtolomilla tullut ja uskon, että tulee nytkin.

Arvausten varassa eletään myös Jaakkolan porotilalla. Varaukset ovat vähissä, mutta se ei tarkoita mitään.

– Varaukset tulevat tällä hetkellä tosi lyhyellä aikajänteellä. Monesti vasta edellisenä päivänä ihmiset heräävät, että lähdetäänpä käymään poroajelulla huomenna. Tai vasta aamulla soittavat, että mahtuisiko mukaan, kertoo yrittäjä Anu Magga.

Hän vakuuttaa, että mukaan mahtuu.

Pikaiset päätökset näkyvät myös majoituspuolella. Esimerkiksi Levin matkailusta kerrotaan, että varauksia tehdään hyvin lyhyellä varoitusajalla ja peruutusehdoista kysellään paljon.

Luoston laskettelurinteissä on ollut alkuvuonna hiljaista, kun normaalivuoteen kuuluvat kansainväliset matkailijat puuttuvat kokonaan. Annu Passoja / Yle

"Asiakkaat toivottavasti kantavat oman vastuunsa"

Varovaiseksi tekee koronatilanne, joka on pääkaupunkiseudulla pahentunut. Helpommin tarttuva brittimuunnos leviää eri puolilla maata ja lisäksi Suomessa on löytynyt kokonaan uusi virusmuunnos. Tilanne on veitsenterällä, toteaa Lapin sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Markku Broas.

Luoston lähellä Pyhätunturilla on todettu viime päivinä yli kymmenen tartuntaa ja Luostollakin altistuksia.

– Se on muistutus siitä, että taso tässä omassa työssä täytyy pitää koko ajan äärimmäisen korkealla. Asiakkaat toivottavasti kantavat myös oman vastuunsa, ravintolayrittäjä Maria Heikkilä sanoo.

Heikkilä kertoo, että Punaketussa pyydetään jokaisesta seurueesta puhelinnumero kuukaudeksi talteen ja laminoidut ruokalistat desinfioidaan aina asiakkaiden välillä.

Ravintolayrittäjä Maria Heikkilä kuvaa taloudellista tilannettaan niin, että pää on juuri veden pinnan yläpuolella. Hiihtolomasesongin toivotaan tuovan asiakkaita. Annu Passoja / Yle

Jaakkolan porotilalla poroajelut järjestetään pienissä ryhmissä ja yhteiskahvittelut on jätetty terveysturvallisuuden nimissä kokonaan pois.

Silloin kun Anu Magga ei ole porotilallaan, hän on joulukuussa avaamassaan kahvila Uksakassa. Sielläkin mietitään nyt noutoruoaksi sopivia annoksia ja viritellään tilausjärjestelmää kuntoon. Pääraaka-aine tulee omalta porotilalta.

Lounaskahvilan perustaminen keskellä pahinta pandemiaa on saanut monet kohottamaan kulmakarvojaan.

– Moni on kommentoinut uhkarohkeaksi, mutta vielä en ole katunut. Katson kauas tulevaisuuteen ja uskon, että meillä on vielä kovinkin kiireisiä päiviä, Magga sanoo.

