Jälleen yksi Sunny Car Center -korvauskiista finaaliin: Markku Ritaluomalle 900 000 euroa lisää maksettavaa

Turun hovioikeus antoi toukokuussa päätöksen, jonka mukaan Sunny Car Centerin pääomistajana Markku Ritaluoman on maksettava yhtiön konkurssipesälle kaikkiaan 827 314 euroa. Lisäksi Ritaluoman maksettavaksi on määrätty konkurssipesän oikeudenkäyntikuluja yhteensä yli 79 000 euroa. Määrässä on mukana myös käräjäoikeuden oikeudenkäyntikulut.

Asia sai lainvoiman, kun korkein oikeus ei myöntänyt Ritaluomalle valituslupaa.

Yli puolet takaisinmaksettavasta summasta eli yli 433 000 euroa tulee liikaa maksetuista palkoista. Sunny Car Centerin hallitus, jossa Ritaluoma oli puheenjohtajana, korotti Ritaluoman nettopalkkaa 9 000 eurosta 20 000 euroon kuukaudessa.

Yhtiö oli hovioikeuden mukaan jo tuolloin ylivelkainen. Hovioikeus katsoi, että jo aiempi palkka, eli nettona 9 000 euroa ja bruttona noin 16 400 euroa, oli huomattavan korkea.

Palkankorotuksen mahdollistanut toimitusjohtajasopimus tehtiin toukokuussa 2013. Tuolloin hallituksessa istui toisena jäsenenä silloinen kunnallispoliitikko Iisakki Kiemunki. Kanta-Hämeen käräjäoikeus katsoi Kiemungin korvausvelvollisuudeksi hieman yli 93 000 euroa, josta oikeus sovitteli vahingonkorvauksen puoleen.

Tästä tuomiosta kantaja eli konkurssipesän julkisselvittäjä Jorma Tuomaala ja Iisakki Kiemunki pääsivät sopuun. Kiemungille tulee maksettavaa 40 000 euroa. Lisäksi hän välttyy maksamasta vastapuolen mittavia oikeudenkäyntikuluja.

Ritaluomalle maksettavaa kaikkiaan yli seitsemän miljoonaa

Turun hovioikeus antoi helmikuussa 2020 päätöksensä rahallisesti suurimmasta Sunny Car Centeriin kohdistuneesta korvauskanteesta. Tuolloin Markku Ritaluoma tuomittiin maksamaan yhtiön konkurssipesälle noin 6,2 miljoonaa euroa.

Tämä tuomio sai lainvoiman viime lokakuussa, kun korkein oikeus ei myöntänyt tässäkään asiassa Ritaluomalle valituslupaa.

Euroopan suurimmaksi aiotusta autokaupan keskittymästä nousi Hämeenlinnan Kirstulan pellolle vain mainostolppa, joka purettiin vuonna 2016. Timo Leponiemi / Yle

Uusimman korkeimman oikeuden tuomion jälkeen Markku Ritaluoman maksut konkurssipesälle ovat yli seitsemän miljoonaa euroa. Päälle tulevat vielä oikeudenkäyntikulut ja mittavat korkokulut.

Tässä suurimmassa jutussa Iisakki Kiemunki tuomittiin sovittelujen jälkeen 150 000 euron korvauksiin korkoineen. Korkeimman oikeuden ratkaisu valitusluvan hylkäämisestä koski myös tätä päätöstä, joten myös Kiemungin korvaukset saivat lainvoiman marraskuussa.

Oikeudenkäynnit jatkuvat

Korvausoikeudenkäynnit Sunny Car Centerin puitteissa eivät suinkaan ole vielä päättyneet. Turun hovioikeus antoi tammikuun lopulla päätöksensä niin sanotussa aitiovuokrajutussa.

Hovioikeuden mukaan Markku Ritaluoman äiti joutuu palauttamaan konkurssipesälle 172 350 euroa korkoineen. Kyse oli jäähallin aition vuokrista, jotka Sunny Car Center maksoi Ritaluoman äidille vuosina 2011-2014.

Ritaluoman äiti on hakenut asiassa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Havainnekuva suuresta autokauppakeskuksesta vuodelta 2012. Sunny Car Center, Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine

Toinen keskeneräinen juttu koskee Hämeenlinnan kaupungin yhtiötä ja toissijaisesti Sunny Car Centerin hallituksen jäseniä. Asiassa on kyse noin 320 000 euron summasta, jonka yhtiö ensin luovutti Sunny Car Centerille, mutta peri sen sitten takaisin.

Konkurssipesä katsoo, että kaupungin yhtiö sijoitti rahat Sunny Car Center -yhtiöön ja siksi rahat on palautettava konkurssipesälle. Kaupungin yhtiö pitää summaa lainana, joten yhtiöllä oli oikeus periä rahat takaisin eikä niitä tarvitse palauttaa konkurssipesälle.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus päätti viime joulukuussa asian kaupungin yhtiön hyväksi. Näin pesä ei rahoja saa ja joutuu maksamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, mikäli tuomio jää voimaan.

Konkurssipesä on valittanut asiasta Turun hovioikeuteen.