Sisäministeri Ohisalo esittää muutosta: Poliisi ei voi laskuttaa lastensuojelua virka-avusta

Asetusmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vapun tietämillä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) pitää kohtuuttomana, että väkivallasta ja päihdeongelmista kärsivät ihmiset ovat joutuneet maksamaan poliisin virka-avusta.

– Tämä on tuottanut huolia sosiaalityöhön ja lastensuojelulle. Esitämme nyt, että poliisin virka-apu lastensuojelulle sekä sosiaali- ja kriisipäivystykselle olisi jatkossa maksutonta, jotta sitä apua pyydettäisiin aina, kun sitä tarvitaan.

Poliisihallitus ohjeisti lokakuussa, että poliisi ryhtyy laskuttamaan virka-avun pyytäjää esimerkiksi lastensuojeluun liittyvissä tehtävissä.

Lasku on saattanut tipahtaa postiluukusta myös silloin, kun entinen puoliso on ollut väkivaltainen ja poliisi on mukana turvaamassa tilannetta, jossa väkivallan uhri hakee tavaroita entiseltä asunnoltaan.

Poliisilla on lain mukaan ollut mahdollisuus laskuttaa virka-avusta vuodesta 1994 saakka, mutta laskutuksen käytännöt ovat vaihdelleet poliisilaitoksittain.

Vaihteleviin käytäntöihin kiinnitettiin huomiota poliisin sisäisessä tarkastuksessa, ja poliisihallitus päätyi yhdenmukaistamaan laskutuskäytännöt vallitsevan lainsäädännön mukaisiksi.

Laskutus perustuu kustannuksiin: esimerkiksi kahden poliisin ja auton tuntihinta on 165 euroa, ja yhden poliisin 70 euroa. Poliisi arvioi, että maksut olisivat voineet tuottaa 2–3 miljoonaa vuodessa.

Maksujen keräämisestä aiheutunut turhaa byrokratiaa

Sisäministeriön asetusmuutos maksujen poistamisesta lähtee lausuntokierrokselle ja muutos pyritään saamaan voimaan vapun tienoilla.

Poliisi saa vuosittain kymmeniätuhansia virka-apupyyntöjä. Ohisalon mielestä lastensuojelulta kerätyt maksut eivät ole oikea tapa kerätä rahaa valtion kirstuun.

– Meidän tehtävämme on varmistaa poliisin resurssit ja rahoitus. Se pitää tehdä budjetin ja kehyksien kautta. Tehdään se siten, että sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei tarvitse huolehtia maksupuolesta.

Maksujen keräämisestä on koitunut myös turhaa byrokratiaa.

Ohisalo muistuttaa, että korona-aika on aiheuttanut lapsille kovaakin pahoinvointia ja nyt on pidettävä huolta siitä, että apua on tarjolla aina silloin, kun sitä eniten tarvitaan.

– Kyseessä ovat yhteiskunnan vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset, jotka kohtaavat väkivaltaa ja päihdeongelmia. Nyt on pidettävä huolta siitä, että he saavat apua poliisilta matalalla kynnyksellä.

Ohisalon mukaan hallituspuolueet ovat yksimielisiä asetuksen muuttamisesta.

Asiasta voi keskustella perjantaihin kello 23 asti

Juttua on muutettu kello 14.52. Alkuperäisessä jutussa ministeri käytti sanaa laki, mutta se on muutettu ministeriön pyynnöstä asetukseksi.