Kokkolassa keksittiin keino tarttua nopeasti nuorten mielenterveysongelmiin – palkittua toimintaa on kyselty jo muuallekin

Nuorisopsykiatrian arvioon pääsee Kokkolassa ilman lääkärin lähetettä, esimerkiksi koulukuraattorin kautta. Yhteys nuoreen ja perheeseen syntyy nopeasti. Vaikka jonoaikaa kertyisikin, hoidontarve on jo arvioitu ja tuesta jonotuksen ajaksi on sovittu.

Keski-Pohjanmaalla on onnistuttu luomaan toimintatapoja, joiden ansiosta nuoret saavat apua mielenterveysongelmiinsa varhaisessa vaiheessa.

Nuorisopsykiatrian avohoidon jonot saatiin jo purettua niiden avulla täysin, kunnes korona lisäsi avuntarvetta eikä työntekijämäärä ole pysynyt perässä.

Työ sai viime vuoden lopulla valtakunnallisen Ihmisen parhaaksi -palkinnon (siirryt toiseen palveluun).

Kun aiemmin hoitoon pääsi lääkärin lähetteellä, nykyään sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten nuorisopsykiatrian poliklinikalle voi ottaa yhteyttä vaikkapa koulukuraattori tai -terveydenhoitaja.

Asiaan tarttuu ensimmäiseksi NuortenAku-ryhmä, ja ensimmäinen yhteys nuoreen ja hänen läheisiinsä syntyy jo viikon, kahden sisällä yhteydenotosta.

Nuorisopsykiatrian työparin lisäksi mukana voi olla vaikka kuraattori tai koulupsykologi. Mukaan otetaan heti myös nuoren toivomat ihmiset hänen lähipiiristään.

Ongelmiin päästään kiinni varhaisessa vaiheessa, ja lievemmissä tapauksissakin aiempaa laajempi joukko saa apua yhteistyöstä.

– Tämä on avannut uuden yhteistyön ja antanut nuorisopsykiatrialle kasvot maakunnassa. Osallistujat oppivat toisiltaan lisää, ja koko alueen osaaminen voimistuu, sanooapulaisosastonhoitaja Tiina Lerbacka.

– Perustasolla tehdään nuorten ja perheiden kanssa arvokasta työtä ja nyt terveydenhoitajien ja kuraattorien osaamista on lisätty kohdennetulla IPC-lyhytterapiakoulutuksella.

Luotuun malliin ovatkin tyytyväisiä niin työntekijät, yhteistyökumppanit kuin potilaat.

– En näe, että olisi mitään mahdollisuutta tai tarvetta palata entiseen, sanoo vastuualuejohtaja Jaakko Kosonen.

Yhteydenottoja nuorisopsykiatriaan on tullut Keski-Pohjanmaalla tänä keväänä 30 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 keväällä, sillä korona-aika on lisännyt esimerkiksi ahdistusta ja masennusta. Ilman NuortenAkua oltaisiinkin vaikeuksissa, sanoo vastuualuejohtaja Jaakko Kosonen. Kuva: Sari Möller / Yle

Myös avohoidon ryhmätoiminta on uutta

NuortenAku toimii koko ajan, mutta jonoa on päässyt taas kertymään, sillä korona lisäsi yhteydenottoja.

Jonossa olevien tilanne on silti erilainen kuin aiemmin, sillä heidän hoidontarpeensa on jo todettu ja arvioitu,

– Ennen jonossa oli nuoria, joiden kanssa ei ole sovittu mitään. Nyt ennakkotyö on tehty, samoin suunnitelma jatkosta, ja nuoret ovat motivoituneita hoitoon, sanoo Tiina Lerbacka. ** **

Toinen Soiten nuorisopsykiatrian avohoitoon kehitetty toiminta on Nuorten yhteisö. Toiminta on ryhmämuotoista ja nuori voi osallistua siihen jopa kolme kertaa viikossa.

Nuorten Yhteisössä nuoret muun muassa nuoret opettelevat tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tärkeää on Lerbackan mukaan aikuisten ja nuorten yhdessäolo kokonaisvaltaisesti, esimerkiksi ilman puhelimia.

Toiminta sijoittuu osastohoidon ja poliklinikkakäyntien väliin, ja sitä on pidetty valtakunnallisesti uudenlaisena ratkaisuna.

Ensimmäinen tapaaminen vaikka koulussa

Vastaava koulukuraattori Anne Myllykangas Toholammilta huokuu hänkin tyytyväisyyttä. Toiminta on nopeaa ja sujuvaa, ja oppilaan kannalta on hyvä, että ensimmäinen tapaaminen on tutussa ympäristössä. Se madaltaa kynnystä niin nuorelle kuin vanhemmille.

Heidän lisäkseen mukaan tulee kuraattori ja tilanteen mukaan myös terveydenhoitaja ja opettaja – ja kaksi Aku-tiimiläistä.

– On hirveän tärkeää, että kaikki ovat paikalla: silloin välittyy oikeaa tietoa ja kaikilla on sama ymmärrys. Kaikki on avointa, se missä, mitä ja kuka tekee, sanoo Myllykangas.

Aiemmin on voinut tulla odotusta, mutta nyt nuori ei jää tyhjän päälle. Myllykangas antaa kiitosta myös erikoissairaanhoidon jalkautumiselle sinne, missä nuori jo tunnetaan eli kouluun.

Nuorisopsykiatriaan avautuu parempi näkymä koulun tekemästä työstä, ja yhteistyön ansiosta koululta uskaltaa nyt herkemmin soittaa erikoissairaanhoitoon ja kysyä neuvoa, vaikka ei vielä tietäisi, onko kyseessä Aku-tiimin asia.

– Myös nuorilta on tullut hyvää palautetta. Yhteistyö on avointa ja hyvää nuorten, vanhempien, perustason ja erikoissairaanhoidon kesken. Ei tämä turhaan ole palkintoa saanut! sanoo koulukuraattori Anne Myllykangas.

Koronan jälkiä hoidetaan pitkään

Vuonna 2019 projektina alkaneella toiminnalla saatiin purettua Soiten nuorisopsykiatrian avohoidon jonot kokonaan, vaikka lähetteiden määrä oli kasvanut rajusti. Viime syksynä koronan vaikutukset alkoivat kuitenkin näkyä: yhteydenottoja tuli paljon.

– Silloin niitettiin kevään satoa etäkouluajoilta, ja myös harrastusten väheneminen vaikutti, sanoo apulaisosastonhoitaja Tiina Lerbacka.

Koronan vaikutukset näkyvät sekä nuorten että perheiden tasolla, siinä että jo ennen koronaa olleet ongelmat kasvoivat.

– On suorittajia, jotka kävivät lukiota 16–17 tuntia päivässä. Ja niitä, joilla treenaamisen siirtyminen omatoimiseksi johti siihen, että pelättiin oman harjoittelun jäävän liian vähäiseksi ja tehtiin tuplana, jolloin homma lähti lapasesta, kuvaa Lerbacka.

Ongelmia on myös toiseen suuntaan.

– On nuoria, jotka olivat eristäytyneet kotiin eivätkä käyneet koulua ja myös heidän syrjäytyminensä on syventynyt entisestään. Nuoret joutuivat yhtäkkiä ottamaan vastuuta tosi monesta asiasta, sanoo Lerbacka.

Hän arvioi, että korona-ajan vaikutukset näkyvät vielä pitkään. Samoin uskoo vastuualuejohtaja Jaakko Kosonen.

– Jos vertaa vaikkapa 90-luvun lamaan, niin sen haavoja hoidettiin vuosikymmeniä.

Keski-Pohjanmaalla on rauhallisen koronatilanteen aikaan pystytty pitämään esimerkiksi ryhmätapaamisia, mutta tilanteet vaihtelevat eri alueilla rajoitusten mukaan. Epidemia on rajoittanut myös Soiten mallin lanseeraamista muualle, vaikka luentopyyntöjä aiheesta onkin tullut.

Korona-aikana on pyritty kehittämään livetoiminnalle korvaavia malleja, mutta ne eivät Kososen mukaan korvaa kaikkea. Toisaalta avun piiriin tulee vasta pieni osa tarvitsijoista.

– Yritämme tietysti ottaa mahdollisimman monitahoisesti asioita huomioon, mutta parin vuoden päästä ollaan viisaampia sen suhteen, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, sanoo Kosonen.

