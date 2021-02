THL:n suositus: Pääkaupunkiseudun baarit ja yökerhot kiinni – baareista ja yksityistilaisuuksista lähtenyt useita laajoja tartuntaketjuja

Terveyden ja hyvinvoinnin suosittelee baarien, pubien ja yökerhoja sulkemista pääkaupunkiseudulla mahdollisimman nopeasti. THL:n mukaan nämä tulisi sulkea kolmen viikon ajaksi, eli 14. maaliskuuta asti Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

THL suosittelee myös, että HUS-alueen asukkaat välttävät oman alueen ulkopuolelle matkustamista 14. maaliskuuta asti. Näin ollen pääkaupunkiseudun hiihtolomailijoiden tulisi siis pysyä omalla alueella.

THL perustelee, että näillä toimilla estetään esimerkiksi virusmuunnoksen laaja leviäminen pääkaupunkiseudulta muualle maahan. Suomessa on havaittu 450 virusmuunnostapausta, joista 70 prosenttia on HUSin alueella.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi tämänpäiväisessä koronakatsauksessa, että tautitilanteen ero pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa on merkittävä. HUSin alueella ilmaantuvuus on neljässä viikossa lähes kaksinkertaistunut. Ilmaantuvuus on tällä hetkellä 185,9 tapausta 100 000 ihmistä kohden. Muissa sairaanhoitopiireissä ilmaantuvuus on pääasiassa laskenut.

– Koko Suomessa epidemian kiihtymisen riski on kasvanut muita virustyyppejä nopeammin leviävän brittivariantin takia. Sitä on löytynyt Uudeltamaalta eneneviä määriä, sanoo THL:n johtaja Mika Salminen.

Eilen kerrottiin, että HUS-alueella suositellaan kokoontumisten rajoittamista kuuteen henkilöön. Tämä koskee sekä julkisia kokoontumisia että yksityistilaisuuksia.

THL perustelee suosituksia esimerkiksi sillä, että tartunnat ovat kasvaneet eniten 19–34-vuotiaiden ikäryhmässä. Useiden laajojen tartuntaketjujen alkuperä on THL:n mukaan yksityistilaisuuksissa ja baareissa.

