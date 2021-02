Ravintolajätti Noho: Suljemme kaikki ruokaravintolat, jos aukioloja rajataan – lisärajoitukset toisivat alalle konkurssiaallon, yhtiö ennustaa

Ravintolakonserni Noho Partners sanoo sulkevansa kaikki Suomessa sijaitsevat ruokaravintolansa, jos ravintoloiden sulkemisaikaa aikaistetaan.

Hallituksen ravintoloille kaavailema alkuillan sulkemisaika merkitsisi Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikströmin mukaan sitä, ettei ruokaravintolaa ole kannattavaa pitää auki.

– Aikaistettu sulkemisaika tarkoittaa sitä, että kaikki ruokaravintolat menevät kiinni. Pitää muistaa, että tässä tilanteessa lounaskysyntää ei ole, kun ihmiset ovat etätöissä.

Vikströmin mukaan lounastarjoilu on ravintoloille normaalioloissakin heikosti kannattavaa.

Illallistarjoilun kannalta ongelmana on hänen mukaansa se, että lyhennetty aukiolo lyhentäisi entisestään myös anniskelua. Anniskelu on lopetettava tunti ennen ravintolan sulkemisaikaa.

– Jos anniskelu kielletään, isossa osassa ruokaravintoloita se tappaa asiakaskysynnän. Menisitkö sinä viikonloppuna ruokaravintolaan juomaan piimää, Vikström sanoo.

Illallisten tuotoista anniskelu tuo Vikströmin mukaan noin kaksi kolmasosaa.

Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström toivoo hallitukselta tukitoimia ravintoloille, jos uusia rajoituksia otetaan käyttöön. Mikko Koski / Yle

Noho Partnersilla on noin 250 baaria, yökerhoa ja ruokaravintolaa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Suomessa sijaitsevia ruokaravintoloita on noin 130.

Mara vastustaa THL:n ehdotusta täyssulusta

Lyhennetyn aukiolon lisäksi harkinnassa on myös anniskeluravintoloiden täyssulku.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL taas suositteli torstaina baarien, pubien ja yökerhojen sulkemista pääkaupunkiseudulla ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n alueella.

Sulku pitäisi aloittaa THL:n mukaan mahdollisimman pian ja sitä tulisi jatkaa kolme viikkoa.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa ei hyväksy THL:n suosituksia pääkaupunkiseudun tiukemmista koronarajoituksista. Esitys ei ole nykyisen lainsäädännön mukaan edes mahdollinen toteuttaa, järjestöstä sanotaan.

MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan ravitsemisliikkeistä lähteneiden tartuntojen määrillä ei voi mitenkään perustella suositusta, että baarit ja yökerhot pitäisi sulkea pääkaupunkiseudulla kokonaan seuraavien viikkojen ajaksi.

Nohon Aku Vikström sanoo, että täyssulku ei olisi alkuillan sulkemisvaatimusta juuri huonompi vaihtoehto, koska aikaistettu sulkeminen tekisi ovien aukipitämisestä joka tapauksessa kannattamatonta.

Hänen mukaansa täyssulku voi olla jopa parempi vaihtoehto, koska se antaa ravintoloille paremman neuvotteluaseman esimerkiksi vuokrahelpotuksista. Täyssulku myös tekisi valtion tukitoimet todennäköisemmiksi.

Noho: Ravintola-alalla edessä konkurssiaalto

Torstaina tuloksensa julkistanut Noho jäi viime vuonna koronan vuoksi noin 24 miljoonaa euroa tappiolle. Edeltävänä vuonna se teki voittoa noin 18 miljoonaa.

Yhtiöllä on lomautettuna noin 600 työntekijää.

Noho Partners sai turvattua tulevien vuosien rahoituksensa alkuviikolla neuvotellulla noin 140 miljoonan euron rahoituspaketilla.

Pienempiä ravintolayrityksiä ajautuu konkurssiin Vikströmin arvion mukaan suuri määrä, jos aukioloaikojen tiukennettu rajoitus otetaan käyttöön.

– Jos tällainen isku tulee, niin se on aivan liian monelle yrittäjälle viimeinen niitti, jolla se liiketoiminta sitten loppuu.

Sen jälkeen kun yritysten väliaikainen konkurssisuoja lakkasi helmikuussa, Noho on saanut paljon yhteydenottoja ravintoloista, joissa rahat ovat loppu.

– Meille tulee päivittäin kyselyjä ravintolayrittäjiltä, että voidaanko me tulla apuun tai voidaanko me ostaa heidän liiketoimintansa. Hätä kentällä on todellinen.

Hallituksen odotetaan päättävän uusista koronarajoituksista perjantaina.

Nykyiset ravintolarajoitukset ovat voimassa kesäkuun loppuun asti. Tiukimpien rajoitusten mukaan ravintoloiden on suljettava kello 23 ja anniskelu on lopetettava tuntia aikaisemmin.

Lue lisää:

Koronavuosi meni pahasti miinukselle NoHo Partnersilla

NoHo Partnersin yt-neuvottelut päätökseen – 55 työtehtävää vähennetään, 600 lomautetaan

Ravintolaimperiumi Noho Partners ei purematta uusia rajoituksia niele, vaan kantelee oikeusasiamiehelle – STM ei ole osoittanut kuinka paljon korona tarttuu ravintoloissa