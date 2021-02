HUSin Mäkijärvi: Jos tilanne Uudellamaalla pahenee, tarvitaan jo rajoitusten tasoa 3 – suora lähetys käynnissä

HUSin alueella koronatartuntojen ilmaantuvuus on neljässä viikossa lähes kaksinkertaistunut. THL suosittelee alueelle uusia koronan torjuntatoimia.

HUS tiedotti ajankohtaisesta koronavirusepidemiatilanteesta ja koronavirusnäytteenotosta perjantaina.

Tautitilanne on huonontunut HUS-alueella muutaman viime viikon aikana ja tartuntojen nousu jatkuu edelleen. Viime viikolla tartuntoja lähes 1 700. Uudellamaalla on palattu tartuntojen määrässä samalle tasolle kuin ennen joulua. Eniten tartuntoja on alle 40-vuotiaissa.

Jo lähes puolet uusista tartunnoista muuntoviruksia, lähinnä brittivarianttia. Brittimuunnoksesta on tulossa valtavirus Uudenmaan alueella.

Sekä vuodeosastopotilaiden että teho-osastopotilaiden määrässä tapahtunut nousua viime päivien aikana.

Mäkijärvi muistuttaa, että ulkona, esimerkiksi hiihtoladuilla on turvallista, kun pidetään etäisyydet, mutta hiihtolomaviikkoa ei kannata käyttää bilettämiseen.

Korona-altistuneiden jäljitys on HUS-alueella sujunut Mäkijärven mukaan hyvin.

Mäkijärven mukaan yökerhojen ja baarien sulkeminen olisi tautitilanteen kannalta järkevää.

Jos tautitilanne Uudellamaalla pahenee, tarvitaan jo rajoitusten tasoa 3, sanoo Mäkijärvi.

HUS-alueella on viikossa nyt tartuntoja 1 600 viikossa. Viime viikolla tartuntoja oli lähes 1 700. Potilaiden määrä sekä vuode- että teho-osastoilla on tämän takia kasvanut.

– Tartuntojen määrä on sellaisessa nousussa, että tilanne on vakava. Nyt ollaan samalla tasolla kuin ennen joulua. Lisäksi huolta aiheuttaaa myös muuntovirus, koska sen tartuttavuus ja leviämisvaihe on nopeampi kuin aikaisemman viruskannan, kertoi johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Tartuntoja on eniten alle 40-vuotiaissa. Nuorimpien tartunnat kasvavat viikko viikolta. Kaikkein iäkkäimmissä tartunnat eivät ole kasvaneet.

Jo lähes puolet uusista tartunnoista on lähinnä brittivarianttia. Siitä on tulossa valtavirus myös Uudellamaalla. Myös eteläafrikkalaista varianttia on tavattu ja yksi brasialainen muunnos, josta johtajaylilääkäri Mäkijärvi ei kuitenkaan ole varma, oliko löydös juuri HUS-alueelta.

Brittivariantti tarttuu tämänhetkisen tiedon perusteella 50 prosenttia tehokkaammin. Vakavia sairastumisia tulee siitä 30-40 prosenttia enemmän, ja tämä heijastuu sairaalakuolemiin.

Mäkiniemen mukaan brittivariantti ei kuitenkaan tartu ohimennen kaupan käytävältä, jos noudatetaan välejä ja käytetään maskeja.

HUS Labissa on tehty jo yli miljoona testiä. Isoa määrää selittää se, että jotkut ovat käyneet testissä jo useita kertoja.

Sukupuolijakauma tartunnan saaneissa on lapsissa ja nuorissa miesvoittoinen, vanhemmissa ikäluokissa tartunnan saaneina on enemmän naisia. Mäkijärvi kannattaa yökerhojen ja baarien sulkemista.

Erikoissairaanhoidossa 57 prosenttia on miehiä, tehohoidossa miehiä on vielä enemmän eli 67 prosenttia.

Vantaalla on paljon tartuntoja ja siellä ollaan jäljittämisessä vähän jäljessä, Helsingissä ja Espoossa tilanne on parempi.

Näin kertoi johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotustilaisuudessa.

Hänen jälkeensä puhuu laboratoriohoitaja Jaana Niemi HUS Diagnostiikkakeskuksesta.

Viime viikkojen aikana HUSin ja muun maan epidemiakehitys on eriytynyt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että HUSin alueella ilmaantuvuus on neljässä viikossa lähes kaksinkertaistunut. Samaan aikaan ilmaantuvuus lähes kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä on pääasiassa laskenut.

THL suosittelee pääkaupunkiseudulle uusia koronan torjuntatoimia

THL kertoi torstaina pitävänsä välttämättömänä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ja pääkaupunkiseudulla otetaan käyttöön väliaikaisia uusia toimia koronaepidemian kiihtymisen estämiseksi. Toimilla estetään myös virusmuunnoksen laajaa leviämistä muualle maahan.

THL pitää erityisen tärkeänä toimia, joilla voidaan vähentää tartuntariskiä aikuisten keskuudessa. Eniten tartunnat ovat Suomessa kasvaneet 19–34-vuotiailla.

Lue myös: THL:n suositus: Pääkaupunkiseudun baarit ja yökerhot kiinni – baareista ja yksityistilaisuuksista lähtenyt useita laajoja tartuntaketjuja

THL suosittelee, että baarit, pubit ja yökerhot suljetaan Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa kokonaan mahdollisimman nopeasti.

HUS-alueella suositellaan julkisten kokoontumisten osallistujamäärän rajoittamista kuuteen henkilöön. Myöskään yksityistilaisuuksiin ei tulisi kokoontua yli kuutta ihmistä. Lisäksi THL suosittelee, että HUS-alueen asukkaat välttävät lomamatkustamista oman alueen ulkopuolelle.

THL:n suosittelemat toimet koskevat seuraavaa kolmea viikkoa.

Lue seuraavaksi:

THL suosittelee sulkemaan Uudenmaan ravintolat, toivoo että uusmaalaiset eivät matkaisi muualle hiihtolomalla

Suomesta löytyi uusi koronavariantti – tartuttamiskyvystä ja rokotteen tehosta haetaan vasta tietoa

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Suomessa 444 uutta tartuntaa, hallitus esittää laajoja pakkotestauksia, HUS-arvio: valmiuslakia tarvitaan ehkä pian