EU-komissio antoi Unkarille kaksi kuukautta aikaa muuttaa kiisteltyä järjestölakia: "Järjestöjä pitää tukea, ei taistella niitä vastaan"

EU-komissio kehottaa Unkaria muuttamaan kahden kuukauden kuluessa lakia, joka velvoittaa kansalaisjärjestöt julkistamaan ulkomaiset tukijansa.

EU:n tuomioistuin totesi viime vuonna, että vuoden 2017 laki sisältää syrjiviä ja epäoikeutettuja rajoituksia, ja rikkoo perusoikeuksia, muun muassa oikeutta henkilötietojen suojaan ja yhdistynisvapauteen.

– Kansalaisjärjestöt ovat olennainen osa demoratioitamme. Meidän täytyy tukea niitä, ei taistella niitä vastaan, sanoo EU-komission varapuheenjohtaja Věra Jourová. Hänen vastuullaan ovat (siirryt toiseen palveluun)komissiossa muun muassa demokratiaan ja laillisuuteen liittyvät asiat.

Jos Unkari ei tottele, komissio voi pyytää tuomioistuinta sakottamaan sitä.

EU on pitkään arvostellut Unkarin pääministerin Viktor Orbánin hallitusta demokratian horjuttamisesta rajoittamalla tuomioistuinten, median, järjestöjen ja tutkijoiden vapautta. Myös hänen vähemmistöpolitiikkansa on saanut moitteita. Vastaavaa arvostelua on saanut osakseen myös Puola.

Orbán on torjunut kritiikin. Unkarin EU-edustuston edustaja sanoi kuitenkin aiemmin tällä viikolla, että maa olisi valmis muuttamaan järjestölakia.

Lähteet: Reuters, Yle Uutiset