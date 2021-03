Nyt puhuvat viranomaisten sulkeman palvelukodin työntekijät: hoitajia savustettiin ulos, kuntoutus oli olematonta – "Pelkkä säilytyspaikka"

Toistakymmentä vuotta toiminut palvelukoti on tyhjillään.

Palvelukoti Riekonlennon ongelmat Rovaniemellä olivat jatkuneet vuosikausia.

Viranomaiset tekivät vuosien mittaan useita tarkastuksia mielenterveys- ja päihdekuntoutusyksikköön, mutta yritys ei korjannut ongelmia kehotuksista huolimatta.

Samaan aikaan kun toimintaa pyöritettiin minimibudjetilla kaikesta tinkien, teki Riekonlennon yrittäjä laitoksella kannattavaa bisnestä.

Yritys kertoo verkkosivuillaan laitoksen olevan turvallinen ja lämminhenkinen, mutta työntekijöiden mukaan tilanne oli aivan toisenlainen kuin luvattiin.

– Se oli pelkkä säilytyspaikka, kuvailee yksi työntekijöistä.

Yle on haastatellut juttua varten kolmea yrityksessä työskennellyttä henkilöä. He esiintyvät nimettöminä, koska he eivät halua joutua vaikeuksiin yrittäjän ja entisten kollegojensa kanssa eivätkä hankaloittaa omaa työllistymistään jatkossa. Haastatellut ovat olleet töissä eri pituisia aikoja noin vuodesta useampaan vuoteen.

Jutussa on käytetty lähteenä myös Lapin aluehallintoviraston päätöstä, jolla palvelukodin toiminta keskeytettiin tammikuussa.

Riekonlennon yrittäjä Eila Naalisvaara kiistää väitteet epäkohdista.

Paikka oli aiemmin Näkövammaisten keskusliiton lomapaikka Seitaranta. Antti Mikkola / Yle

"Retkeilyä, laadukasta palvelua ja kuntoutusta"

Songan kylässä, 40 kilometriä Rovaniemeltä, järven rannalla, luonnon helmassa sijaitsevan palvelukoti Riekonlennon luvattiin tarjoavan laadukasta ja yksilöllistä palvelua ja kuntoutusta suurella sydämellä.

Paikkaa mainostettiin netissä monipuolisilla harrastusmahdollisuuksilla kuten hiihtämisellä, pyöräilyllä ja lumikenkäilyllä. Työntekijöiden kokemukset antavat aivan toisenlaisen kuvan paikasta.

He kertovat, että asiakkaiden kuntouttaminen oli lähes olematonta.

Verkkosivuilla mainostettuja pyöriä kukaan heistä ei nähnyt, lumikenkäretkillä ei käyty – tosin lumikenkiä löytyi lopulta kun paikka sulkemisen jälkeen siivottiin.

Luvatut viriketoiminnat typistyivät karaokeiltaan kerran viikossa. Sinnekin hoitaja kävi vain laittamassa laitteet päälle.

Tammikuussa 2021 Lapin aluehallintovirasto teki yllätystarkastuksen, saatuaan yhdeksän päivää aiemmin ilmoituksia siitä, että laitoksessa on jotain pahasti pielessä. Tarkastukseen osallistui myös Rovaniemen kaupungin edustajia.

Toiminta keskeytettiin ja Rovaniemen kaupunki otti paikan väliaikaisesti hallintaansa, kunnes asiakkaille löytyisi uusi paikka. Tarkastushetkellä paikalla oli 21 asiakasta, jotka olivat Inarista, Kemistä, Ylitorniolta, Kittilästä, Rovaniemeltä ja Savukoskelta

Viimeiset asiakkaat siirtyivät Riekonlennosta muualle 4. helmikuuta.

– He ovat joko kotikunnassaan tai Rovaniemellä muiden ostopalveluyrittäjien yksiköissä, palvelualuepäällikkö Mirja Kangas Rovaniemen kaupungilta sanoo.

Lumitöitä tekivät niin asukkaat kuin hoitajatkin, kun palvelukoti oli toiminnassa. Antti Mikkola / Yle

Hoitajat leikkasivat nurmikon ja hääräsivät pannuhuoneessa

Työntekijät kertovat, että työntekijöitä oli liian vähän. Tämä kävi ilmi myös Lapin aluehallintoviraston tarkastuksessa tammikuussa: paikalla oli yhdeksän hoitajaa, kun lupa vaati 12 hoitajaa.

Työntekijöiden puuttumisen takia viriketoiminta jäi vähäiseksi, asioimiskäyntejä kaupunkiin ei voitu järjestää ja asiakkaiden lääkäriaikoja piti perua.

Hoitajille sysättiin myös muita töitä: he muun muassa leikkasivat nurmikkoa, loivat lumet ja hiekoittivat pihaa. Yövuorolaisen kuului myös pestä wc-tilat.

Aiemmin yksikköön tuli valmisruoka Rovaniemen kaupungilta, mutta vuoden 2021 alussa ruokahuolto siirtyi kokonaan hoitajien vastuulle.

– Hoitajat selvittelivät myös pannuhuoneen ongelmia. Hirvitti katsoa, kun elävän tulen vieressä oli 4000 litraa polttoöljyä ja he yrittivät saada nappeja painelemalla laitteistoa kuntoon, yksi työntekijöistä kertoo.

Viranomaistarkastuksissa kävi ilmi myös, että asiakkaille tarjottiin vanhentunutta ruokaa, ruokien säilytyksessä oli puutteita eikä kaikilla työntekijöillä ollut riittävää hygieniaosaamista.

Omavalvontasuunnitelma "liirumlaarumia", mutta bisnes oli kannattavaa

Omavalvontasuunnitelmaan oli kirjattu, että asiakkaiden kanssa harjoiteltaisiin pieniä arjen askareita, kuten esimerkiksi ruuanlaittoa, asiointia ja kaupassa käymistä.

– Se oli pelkkää omavalvontasuunnitelmaan kirjoitettua liirumlaarumia. Mitään tällaista ei todellisuudessa harjoiteltu, työntekijä sanoo.

Ylen haastattelemat työntekijät surkuttelevat asiakkaiden huonoa kohtelua.

– Se on aika kaukana kuntouttavasta toiminnasta, että asut pelkistetyssä huoneessa, käyt käskystä syömässä, tuot käskystä pyykit pestäväksi ja kerran viikossa yrität siivota, yksi työntekijöistä kertoo.

Palvelukodin asiakkaita asui kahdessa rakennuksessa, joista toisen nimi on Siula. Antti Mikkola / Yle

Yritys sai rahaa Lapin kunnilta, jotka lähettivät asiakkaita kuntoutettavaksi Riekonlentoon.

Työntekijät kertovat, että kaikessa piti selvitä mahdollisimman vähällä rahalla. Yrittäjä yritti saada paljon harjoittelijoita ja oppisopimuskoulutettavia, ilmeisesti säästääkseen palkkakuluissa.

– Mietin mihin kaikki raha meni, kun kaikki piti vetää minimibudjetilla, yksi työntekijä pohtii.

Rahaa meni ainakin yrittäjälle, sillä Palvelukeskus Riekonlento Oy oli kannattava bisnes.

Neljän viime vuoden aikana yritys teki miljoonan euron liikevaihdolla keskimäärin 110 000 euron tuloksen vuosittain. Eija Naalisvaara on toimintayksikön yrittäjä, toimitusjohtaja ja vastuuhenkilö.

Omaisuutta takavarikoitiin, arkaluontoisia tietoja ilmoitustaululla

Rovaniemen kaupunki teki tarkastuksen paikkaan viime syys- ja lokakuussa. Tarkastuksessa huomattiin, että työntekijöiltä puuttui lääkelupia eikä lääkehoitosuunnitelmaa oltu hyväksytty lääkärillä.

Asiakkaiden omaisuutta takavarikoitiin, vaikka kyse on lainvastaisesta toiminnasta. Asiakkaiden piti antaa tavaransa ja taskunsa tarkastettavaksi lomalta palatessaan. Viranomainen kehotti lopettamaan käytännön jo vuonna 2017.

Tammikuussa tehdyssä aluehallintoviraston yllätystarkastuksessa kävi ilmi, että asiakkaiden omaisuutta oli edelleen takavarikoituna toimiston kaapeissa.

Tupakoiden lisäksi takavarikossa oli limsaa, karkkia, oluita ja neulelankoja. Lisäksi asiakkaiden lompakot, pankkikortit ja tunnusluvut pidettiin henkilökunnan hallussa.

Asiakkaiden arkaluontoisia ja salassa pidettäviä tietoja oli toimiston ilmoitustauluilla ja erilaisissa vihkoissa toimiston pöydillä. Ilmoitustaululla oli myös asiakkaiden Kela-päätöksiä, lausuntoja, diagnoosilistoja, Kela-kortteja ja matkakortteja.

Aluehallintoviraston tarkastuksen aikana tammikuussa 2021 toimiston ovi oli avoinna ja asiakkaat kävivät toimistossa esimerkiksi hakemassa tupakkaa ja lääkkeitä.

Kosteusvaurioista korjauskehotus jo 13 vuotta sitten

Vaikka verkkosivuilla asukkaiden huoneita mainostettiin allergiaystävällisiksi, palvelukodin kaksi rakennusta oli surkeassa kunnossa. Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto teki paikkaan tarkastuksen syyskuussa 2007, eli pian palvelukodin aloittamisen jälkeen.

Tarkastus tehtiin terveydensuojelulain nojalla. Tarkastuksessa huomattiin muun muassa huopakaton vuotavan ja tuulikaapista löytyvän kosteudesta johtuvia läiskiä.

Yhdessä huoneessa oli erittäin paha, pistävä haju, joka viittaa pitkäaikaisiin kosteusvaurioihin. Yksi asukas joutui oireiden takia muuttamaan pois huoneestaan.

Viranomainen vaati perusteellista kosteusvaurioiden kartoitusta ja korjaussuunnitelmaa.

Ylen haastattelemien työntekijöiden mukaan ilmapiiri Riekonlennossa oli jännittynyt. Antti Mikkola / Yle

Sisäilmaongelmiin viittaavia havaintoja teki myös Lapin aluehallintovirasto tarkastuksessaan tammikuussa 2021. Tuolloinkin yhdestä huoneesta havaittiin voimakas, epämiellyttävä haju ja asiakkaalla oli oireita, joiden epäiltiin olevan sisäilmasta johtuvia.

Asiakas ei saanut käyttää suihkuaan, koska tilassa oli kosteutta. Suihku oli kiinnitetty nippusiteillä suihkutankoon. Myös huoneen tuulettaminen oli kielletty ja tuuletusikkunan kahva oli poistettu.

Tuuletusikkunan kahva oli poistettu myös joistakin muista asuinhuoneista ja kolmesta asuinhuoneesta oli irrotettu wc:n ovi.

Aluehallintovirasto pyysi yrittäjä Naalisvaaralta selvitystä siitä, miksi huonetta ei oltu korjattu ja saatettu asumiskuntoiseksi, vaikka ympäristöterveydenhuollon viranomainen oli kehottanut tekemään niin jo vuonna 2007.

Yrittäjä sanoi, että huone oli täysin remontoitu ja laatoitettu.

Uudet työntekijät hiljennettiin: "Näin täällä on aina tehty"

Oma lukunsa olivat työyhteisön ongelmat. Työntekijät kertovat, että yrittäjä oli vain harvoin paikalla ja todellisuudessa valtaa käytti pieni porukka, joka oli ollut pisimpään töissä.

Kun moni uusista työntekijöistä ihmetteli työntekijöiden vähyyttä, asiakkaiden epäasiallista kohtelua ja muita epäkohtia heidät hiljennettiin nopeasti sanomalla, että "näin täällä on aina tehty".

Ylen haastattelemat työntekijät kertovat, että pieni ydinporukka savusti monta myöhemmin tullutta työntekijää ulos. Moni työntekijä ei viihtynyt Riekonlinnassa pitkään. Ydinporukka toimi myös Kalajoella asuvan yrittäjän silminä ja korvina.

Haastatellut työntekijät kertovat, että monet hoitajista pelkäsivät Naalisvaaraa, myös ydinporukka.

– Ilmapiiri työpaikalla sähköistyi ja oli hyvin jännittynyt, kun johtaja oli tulossa, yksi työntekijöistä sanoo.

Yllätystarkastuksen seuraus: toiminta seis välittömästi

Tammikuussa 2021 tekemänsä yllätystarkastuksen lopuksi aluehallintovirasto ilmoitti, että Palvelukeskus Riekonlennon toiminta keskeytetään välittömästi asiakasturvallisuuden vakavan vaarantamisen vuoksi.

Kun epäkohdat paljastuivat viranomaisille, kaupunki alkoi hankkia lisää työntekijöitä paikkaan. Naalisvaara kertoi viranomaisille, että hän ei ollut saanut viikonlopuksi kaikkiin työvuoroihin työntekijöitä.

Viraston päätöksessä todetaan, että Naalisvaaraa on ohjattu ja neuvottu useaan otteeseen: häntä on toistuvasti kehotettu huolehtimaan riittävästä määrästä työntekijöitä ja lopettamaan lainvastainen asiakkaiden perusoikeuksien rajoittaminen.

Lisäksi ympäristöterveydenhuollon viranomainen on toistuvasti ohjannut korjaamaan elintarvikehygieniaan ja omavalvontaan liittyviä puutteita.

Viranomaiset katsoivat, että toimintayksikön tilat eivät ole edelleenkään terveydellisiltä olosuhteiltaan sopivia hoidolle ja huolenpidolle.

Aluehallintovirasto katsoo, että Naalisvaara on kieltänyt ja vähätellyt esille tulleita epäkohtia. Viraston mukaan virheelliset toimintatavat rikkovat sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon, kohteluun ja itsemääräämisoikeuteen.

Viraston mukaan keskeyttämistä lievemmät keinot eivät olleet enää riittäviä takaamaan asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Riekonlento on ainoa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksikkö, jonka toiminnan aluehallintovirasto on keskeyttänyt Suomessa viime vuosien aikana. Tieto käy ilmi Ylen aluehallintovirastoille tekemästä tietopyynnöstä.

Riekonlennon yrittäjä Eija Naalisvaara oli alkamassa vanhuspalvelukodin yrittäjäksi Kalajoella, mutta sopimusta ei lopulta syntynyt. Antti Mikkola / Yle

Yrittäjä kiistää: "Asiat on hoidettu kuntoon, jos tarvetta on"

Yrittäjä Eija Naalisvaara kiistää viranomaisten ja työntekijöiden kertomukset epäkohdista. Hän sanoo esimerkiksi, että asiakkaiden tavaroita ei ole takavarikoitu ilman heidän suostumustaan eikä paikassa ole tarjottu vanhentunutta ruokaa.

– Riekonlento on aina hoitanut asiat kuntoon mikäli tarvetta on ollut korjata asioita, hän kertoo.

Yrittäjän mukaan Riekonlento on saanut hyvää palautetta niin asiakkaiden omaisilta kuin palvelun ostajakunnilta.

– Asiakkaat on saatu muun muassa irtautumaan päihteistä ja he ovat onnistuneet viettämään jopa päihteettömiä lomia omaistensa luona.

Väitteisiin pelon ilmapiiristä työpaikalla Naalisvaara vastaa muun muassa näin:

– Esimiehenä olen aina halunnut olla helposti lähestyttävä. Mutta onhan esimiehen oltava myös auktoriteetti, joka kantaa vastuun yhteisön toiminnasta ja joutuu antamaan joskus jopa negatiivista palautetta, mutta aina on asiat puhumalla saatu selvitettyä.

Naalisvaaran mukaan he eivät saaneet kaupungin viime syksyn tarkastuksista raportteja pyynnöistä huolimatta. Hän arvostelee myös aluehallintoviraston toimintaa.

– Aluehallintoviraston yllättävä ja nopea päätös keskeyttää toiminta aiheutti asiakkaille kaaoksen, kun he eivät tienneet edes syytä muutolle eivätkä tunteneet paikkaa, jonne heidän tavaroitaan vietiin mustissa jätesäkeissä.

Naalisvaara on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen.

