Lasten käsi-ihottumat ovat lisääntyneet koronan aikaan – jatkuva käsien pesu, märkä rukkanen ja kova pakkanen pistää lapsen ihon koetukselle

Lasten iho-ongelmat korona-aikaan ovat arkipäivää lääkärin vastaanotolla. Käsien tiheä pesu ja käsidesi eivät sovi kaikkien käsille.

– Se näkyi jo viime keväänä ja nyt kun on vielä pakkastalvi niin hyvin paljon on käsi-ihottumaa, kertoo lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri Senja Kannisto Lääkärikeskus Mehiläisestä Kuopiosta.

Hän kehottaa vanhempia ottamaan lasten käsien rasvauksen jokailtaiseen ohjelmaan.

– Lapsen käsiä voisi rasvata joka ilta nukkumaan mennessä keskirasvaisella voiteella. Siitä voisi tehdä rutiinia hampaiden pesun ja pissalla käynnin ohella.

Asiantuntijan mukaan lapsilla oirehtivat ensimmäisenä kämmenselät, jotka hilseilevät, menevät rikki ja haurastuvat.

– Jos perusrasvaus ei rauhoita, voi kokeilla apteekista saatavaa yksiprosenttista hydrokortisonivoidetta yöksi ja sen päälle vielä perusvoidetta.

Jos tämä ei auta, kädet vaativat lääkärillä käyntiä ja vahvempia kortisonivoiteita.

11-vuotiaan tytön kädet punoittavat ja iho hilseilee toistuvien pesujen ja käsidesin käytön seurauksena. Laura Kosonen / Yle

– Harvemmin lapsille tulee rakkuloivaa ihottumaa kämmenpuolelle ja sormien väliin, mutta toki joskus sitäkin. Jos se muhii tarpeeksi kauan, se tulehtuu, sanoo lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri Senja Kannisto.

Päiväkodeissa tiuha tahti

Lasten iho-ongelmat on huomattu myös päiväkodeissa, joissa on tehostettu käsihygieniaa korona-aikana. Käsiä pestään useita kertoja päivässä.

– Päiväkotiin tullessa pestään kädet, ennen aterioita, aina kun yskitään tai niistetään, vessassa käydessä. Kyllä niitä pestään, kertoo varhaiskasvatuksen erityisopettaja Jonna Vänttinen-Parkkonen Jukolan päiväkodista Joensuusta.

Käsidesiä lapset käyttävät vain erikoistilanteissa.

– Jos olemme esimerkiksi metsäretkellä niin siellä on lapsillakin käsidesi käytössä.

Käsien pesu on aina tarpeellista, mutta sillä on myös kääntöpuolensa. Tehostunut hygienia ja lisäksi kova pakkanen pistää pienet kädet koville.

– Toisilla kädet kuivaa ja toisille tulee ihan ihottumaa, kertoo varhaiskasvatuksen erityisopettaja Jonna Vänttinen-Parkkonen.

Päiväkodissa kädet ovat välillä jauhossakin. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Jonna Vänttinen-Parkkonen ohjeistaa leipomista. Ari Haimakainen / Yle

Jukolan päiväkodissa lasten käsiä rasvataan tarpeen mukaan vanhempien tuomilla rasvoilla. Talon puolesta rasvaa ei ole.

– Totta kai laitetaan rasvaa ja autetaan, se on pieni vaiva, sanoo 4–6-vuotiaiden Visakoivut-ryhmässä työskentelevä Vänttinen-Parkkonen.

Myös Jukolan päiväkodin lapset ovat huomanneet käsien kuivumisen. Rasvaamiseen suhtaudutaan tietyin ehdoin.

– Rasvaan käsiä jos muistan, toteaa napakasti joensuulainen 5-vuotias Amelia Tuovinen pestessään käsiä leipomisurakan jälkeen.

Ryhmäkaveri 4-vuotias Eemeli Puustinen puolestaan kertoo, ettei hänellä kuivu kädet, vaikka hän pesee niitä ainakin kymmenen kertaa päivässä. Rasva ei ole tarpeen.

– En käytä.

Maria Jääskeläinen Jukolan päiväkodista Joensuusta pesee kädet huolellisesti. Ari Haimakainen / Yle

Saippua on lasten mieleen

Jukolan päiväkodissa Joensuussa on käsien pesua harjoiteltu ahkerasti korona-aikana. Parasta käsien pesussa on lasten mukaan saippua.

– Se on niin kivaa ja pehmeää, todistaa Amelia Tuovinen.

Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäriSenja Kannisto on tyytyväinen korona-ajan tehostettuun hygieniaan, mutta muistuttaa sopivien aineiden käytöstä.

Pehmeä jauho tuntuu mukavalta Neea Husson käsissä. Ari Haimakainen / Yle

– Apteekista saa suihkuvoiteeksikin tarkoitettuja pesuvoiteita, jotka pesevät yhtä hyvin kuin perinteiset saippuat. Käsien pesuun voi myös käyttää perusvoiteita, jotka huolehtivat samalla ihon rasvapitoisuudesta.

Pesun jälkeen käsiin hierottavan käsidesin kanssa kannattaa myös olla tarkkana, varsinkin jos lapsella on atooppinen iho.

– Mitä enemmän käsidesissä on alkoholia, sitä enemmän se kuivattaa ja kirvelee iholla.

Senja Kannisto korostaa sitä, että käsien kuivuminen on monen tekijän yhteissumma.

– Tiuha peseminen, pakkanen ja märkä rukkanen on sellainen kombo, mikä yhdessä vaikuttaa lasten käsien kuntoon.

Kuivaaminen unohtuu

Jukolan päiväkodissa Joensuussa Visakoivut-ryhmän lapset ovat hienosti oppineet käsien pesun, mutta välillä tarvitaan aikuisen ohjausta.

Päiväkodissa on tarvetta pestä kädet monta kertaa päivässä. Ari Haimakainen / Yle

– On niitä tilanteita että kädet on vain käytetty hanan alla. Kuivaamisesta myös joutuu muistuttamaan ja me pidämme pieniä ratsioita vessan ovella, kertoo varhaiskasvatuksen erityisopettaja Jonna Vänttinen-Parkkonen.

Käsien kuivaamisen tärkeydestä muistuttaa myös lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäriSenja Kannisto Kuopiosta.

– Vastaanotolla näkee sen, että kädet pestään huolella, mutta kuivaaminen jää pintapuoliseksi ja käsi kosteaksi. Se kuivattaa ihoa vielä lisää.

Visakoivut-ryhmään kuuluvat 4–6-vuotiaat lapset Jukolan päiväkodissa tietävät, millä kädet pitää kuivata.

– Paperilla, selventää Amelia Tuovinen.

