Jättitehdas on Kemille siunaus ja taakka: liikennehankkeet rasittavat ennestään velkaisen kaupungin taloutta "lähes kestämättömälle tasolle"

Suurimmat rahoitusvastuut osuvat Kemin kaupungin omistaman satamayhtiön kontolle. Ajoksen sataman laajentaminen ja väylän syventämisen hinta on 43 miljoonaa euroa.

Metsä Groupin uudesta sellutehtaasta voi koitua lähes kolmen tuhannen euron velka- ja takausvastuut jokaiselle kemiläiselle. Kaupunki takaa omistamansa Kemin Satama Oy:n lainoja, koska satamaan pitää tehdä iso investointi uuden tehtaan sellukuljetusten vuoksi. Lisäksi tehdasalueelle vievät katujärjestelyt tulevat kaupungin vastuulle.

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen arvioi, että Kemille voi olla tulossa enimmillään 60 miljoonan euron rahoitusvastuut.

– Nyt puhutaan 3000 euron rahoitusvastuusta jokaista kaupunkilaista kohti. Se on sama määrä kuin monessa suomalaisessa kunnassa on peruspalveluihin otettuja lainoja. Kyse on sellaisesta rahasta, jolla ei ole kaupunkilaisten palvelujen kanssa mitään tekemistä, Ruotsalainen muistuttaa.

Hieman yli 20 000 asukkaan Kemillä on jo entuudestaan velkaa 107 miljoonaa euroa, ja kaupungilla on edessä isoja investointeja kouluverkkoon ja esimerkiksi uimahalliin.

Ruotsalaisen mielestä kustannusten jakamisesta olisi syytä keskustella, koska hyödyt tehtaasta leviävät laajalle pohjoiseen ja koko Suomi hyötyy vientituloista.

Kallis satamainvestointi tuo suuret laivat Kemiin

Äänekoskelaisille tuli vain pieni osa kemiläisten vastuista, kun sinne rakennettiin samanlainen tehdas viitisen vuotta sitten.

Siellä valtio vastasi omistamansa tieverkon muutostöistä, mutta Kemissä katuverkko on kaupungin omistuksessa. Äänekosken kaupungin vastuulle jäi vain 7,6 miljoonaa euroa lähes vastaavan kokoisen Metsä Groupin sellutehtaan logistiikan kustannuksista.

Äänekosken sellu kuljetetaan Helsingin Vuosaaren satamaan. Kemissä asia ei hoidu yhtä helposti.

Kemin satamaan pitää investoida 43 miljoonaa, jotta jopa 200 metriä pitkät laivat pääsevät hakemaan sellua. Tästä kaupunki takaa noin 34 miljoonaa euroa.

Kemin Satamajohtaja Markku Rautio havainnollistaa asiaa vertaamalla Kemiä Helsinkiin ja Vuosaaren satamaan.

– Helsinkiin nähden tämä olisi miljardiluokan investointi.

Suurin investointi satamassa on 400 metriä pitkän laiturin tekeminen.

– Olen tehnyt esityksen valtionvarainministeriöön, liikenne- ja viestintäministeriöön ja työ- ja elinkeinoministeriöön, että saataisiin laituri-investointiin elvytysrahaa, Rautio kertoo.

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen muistuttaa, että Kemille koituvat rahoitusvastuut ovat huomattavasti suuremmat kuin Äänekoskelle rakennetun sellutehtaan yhteydessä. Antti Ullakko / Yle

Valtion rahat menevät ratoihin kaukana Kemistä

Rautio laskee, että Kemissä käyvien alusten määrä kasvaa neljällä tai viidellä viikossa. Tehtaalta satamaan käynnistyy jatkuvasti pyörivä rekkaralli.

– Ainakin neljä rekkaa tulee tunnissa ympäri vuorokauden. Se on aikamoista.

Laivakoon kasvaminen merkitsee suurta ruoppaustyömaata satamassa.

– Kääntöaltaan halkaisija tulee olla laaja, jotta isot laivat pääsevät turvallisesti kääntymään.

Merelle lähtevä väylä syvennetään kymmenestä metristä 12 metriin. Valtio syventää omaa väyläänsä samaan syvyyteen.

– Meriväylän osuus on valtion budjetissa 26,5 miljoonaa. Kun siihen lisätään meidän 43 miljoonaa, niin kaikkiaan merilogistiikan parantaminen maksaa noin 69,5 miljoonaa, laskee Rautio.

Hallitus on varannut Metsä Groupin liikenneinvestointeihin määrärahoja vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa ja kuluvan vuoden talousarviossa.

– Rakennamme teitä ja raiteita, joilla puu saadaan tehtaalle ja lisäksi panostamme satamaan, josta tuote lähtee maailmalle, totesi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka antamassaan tiedotteessa tehdasinvestoinnin varmistuttua.

Harakka kertoo tiedotteessa, että kun Metsä Group on nyt tehnyt päätöksen uuden tehtaan rakentamisesta Kemiin, voidaan myös yli 170 miljoonan euron liikenneinfrapaketti aloittaa kokonaisuudessaan.

Valtion rahoista yli 100 miljoonaa menee Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa olevien rataosuuksien kunnostamiseen.

Metsä Groupin Kemiin rakentaman tulevan sellutehtaan hyötyjiä on laajalla: kuljetukset ja metsänkorjuu työllistävät arviolta tuhat ihmistä nykyistä enemmän. Vientitulojen kasvu koituu koko Suomen eduksi. Juuso Stoor / Yle

Hyötyjiä laajalla alueella

Merireitin avautuminen isolle laivoille nostaa pohjoisen merkitystä. Sillä voi tulevaisuudessa olla sellutehtaan lisäksi muutakin käyttöä esimerkiksi kaivosteollisuudessa.

Satamajohtaja Markku Rautio kaipaa leveämpiä hartioita sataman investoinnille. Hän muistuttaa, että Kemin satama on huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeä.

– Tämä on todella iso vastuu kemiläisille, kun ajattelee kaupungin asukasmäärää. Toivoisi yhteiskunnan tukea tähän, koska satama palvelee koko Pohjois-Suomea tai oikeastaan koko Pohjoiskalottia ja Barentsin aluetta.

Kemi hyötyy sellutehtaan rakennusvaiheessa, kun puolet hankkeen 16 000 henkilötyövuodesta tehdään Kemissä. Tehdas tuo elinvoimaa kaupunkiin myös sen valmistumisen jälkeen, vaikka tehdas turvaa vain vanhan purettava tehtaan työpaikat.

Hyöty tehtaasta leviää myös laajalle pohjoisen ja monet sellaisetkin kunnat hyötyvät, joiden ei tarvitse investoida. Uusista 1500 työpaikasta suurin osa sijoittuu puunhankintaan ja kuljetuksiin.

Metsämyyntitulot elvyttävät metsävaltaisten maaseutukuntien taloutta. Puolen miljardin vuosittaisten vientitulojen lisäys piristää koko Suomea. Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalaisen mielestä rasitus kohdistuu liikaa Kemiin.

– Rahoitusvastuu on erittäin mittava ja voi sanoa, että se on lähes kestämättömällä tasolla. Kustannusten jaosta on syytä käydä vielä keskustelua viranomaisten kanssa.

