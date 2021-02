Lastensuojelun entinen työntekijä: Hatkaan lähtijän perään ei voi lähteä, kun työntekijöitä ei ole tarpeeksi

– Lastenkodista hatkaan lähteneiden perään ei yleensä lähde kukaan, koska jos paikalla on vain kaksi työntekijää, toinen ei voi jäädä yksin esimerkiksi kahdeksan nuoren kanssa, toteaa Helsingin kaupungin lastensuojelun entinen työntekijä.

Hän ei esiinny jutussa omalla nimellään entisten lastensuojelun asiakkaidensa ja tulevaisuuden työmahdollisuuksiensa takia.

Hän otti itse yhteyttä Yle Uutisiin kuultuaan Helsingin kaupungin lastensuojelun johtajan Saila Nummikosken vakuuttavan eilen Ylen erikoislähetyksessä, että valtakunnallisella tasolla Helsingin lastensuojelun resurssit ovat hyvät. Keskustelu liittyi kolmen teinipojan saamiin murhasyytteisiin ikätoverinsa surmaamisesta Koskelassa joulukuun alussa. Uhri oli sijoitettu kotinsa ulkopuolelle, lastenkotiin.

Nummikosken vakuuttelu sai lastenkodista työmäärän takia irtisanoutuneen ammattilaisen suuttumaan sekä myös ahdistumaan.

– En tiedä avopuolen resursseista, mutta lastenkodeissa ei ole resursseja tarpeeksi. Esimerkiksi iltavuorossa on hyvä tilanne, jos henkilökuntaa on 3 ja nuoria 8. Tilanne 2-8 vielä menettelee, mutta 1-8 on mahdoton tilanne, ja kun sijaisia ei saa, se tarkoittaa sitä, että joku työntekijöistä joustaa ja tekee tuplavuoron tai ainakin ylitöitä.

Lastenkodissa on paljon valvontaa tarvitsevia nuoria, ja kaikkien turvallisuus pitää pystyä takaamaan.

– Usein lasten kanssa ei esimerkiksi voinut lähteä ulkoilemaan, koska työntekijöitä ei ollut siihen tarpeeksi.

Hatkaan lähteneestä nuoresta tehdään aina virka-apupyyntö poliisille, mutta jokainen ymmärtää, kuinka vaikeaa on löytää esimerkiksi mustaan huppariin pukeutunut nuori muiden huppupäiden joukosta.

– Jos työntekijöitä on tarpeeksi ja jos tiedämme jonkun tietyn hengailupaikan, josta nuorta voi etsiä, lähdemme sinne. Hakuammuntana kaduille on turha lähteä.

Nuoren perään yritetään soitella ja selvittää, missä hän on. Lisäksi viestitään esimerkiksi vanhemmille. Tämä aika on poissa muilta nuorilta.

– Lastenkotiin sijoitetuilla nuorilla pitäisi olla turvallisia aikuisia lähellä ja heidät pitäisi kohdata kiireettömästi, mutta usein pitäisi tehdä kolmea asiaa yhtä aikaa. Kun katson nuorten kanssa leffaa, mietin, että nyt pitäisi kirjoittaa raportteja.

Käytännössä moni nuori tarvitsee "vierihoitoa", ettei synny mitään suurempaa konfliktia vaikka siinä elokuvan katsomisen aikana.

– Illlalla kirjalliset työt jäävät helposti tekemättä, jos työvuoroissa on vajetta. Kuitenkin kaikki pitää kirjata, koska tämän työn pitää olla läpinäkyvää. Aamuvuorossa yleensä ehtii, kun lapset ovat koulussa.

Kirjattavaa riittää, sosiaalityöntekijä luettelee: päivittäiskirjaukset, kaikki arvioinnit, neuvottelut, yhteydenpito vanhempiin, psykiatriin, kouluun. Ongelmalapsilla on paljon verkostoja, ja kaikki viestintä pitää dokumentoida.

Koskelan tapauksessa sekä uhri että tekijät putosivat kuitenkin kaikista turvaverkoista läpi.

– Se on iso tragedia. Mutta kaikilla, jotka olen Helsingin lastensuojelussa tavannut, on vankka ammattitaito. Tekijöitä ei vain ole tarpeeksi.

Hän kertoo valittaneensa henkilökunnan vähyydestä ja ylitöistä lähimmälle esimiehelleen ennen irtisanoutumistaan. Usein vastaus oli, että meillä on nyt tämä mitoitus. Hän aikoo kuitenkin jatkaa tärkeäksi kokemaansa työtä lasten ja nuorten auttamisessa.

