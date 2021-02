16-vuotiaan murhasta syytetyt puhuvat tänään oikeudessa suljetuin ovin, syyttäjä – "Totuuden selvittäminen tärkeintä"

Viime joulukuun alussa Helsingin Koskelassa tapahtuneen 16-vuotiaan pojan epäillyn murhan oikeudenkäynti jatkuu tänään perjantaina pääosin suljetuin ovin. Mediaa tai muuta yleisöä ei tällöin päästetä oikeussaliin paikalle.

Perjantaina oikeudessa kuullaan murhasta syytettyjä kolmea teon aikaan 16-vuotiasta poikaa. Lisäksi kuullaan kahta todistajaa. Nämä ovat jutun ainoat todistajien kuulemiset. Todistajien kuulemisen osalta oikeudenkäynti on julkinen. Yle seuraa oikeudenkäynnin julkisen osan paikan päällä.

Todistajat olivat epäillyn henkirikoksen tekopaikan lähistöllä perjantaina 4. jouluuta 2020, jolloin uhri syyttäjän mukaan murhattiin julmaa väkivaltaa käyttäen.

– He ovat tehneet jonkinlaisia havaintoja tapahtumaillasta, kertoo aluesyyttäjä Satu Pomoell.

Median läsnäolo koettiin häiritsevänä

Päätös perjantain oikeudenkäynnin käymisestä pääosin ilman yleisöä tehtiin tapauksen ensimmäisen käräjäpäivän päätteeksi. Uhrin omaiset ovat toivoneet koko ajan oikeudenkäynnin ja siihen liittyvien asiakirjojen mahdollisimman laajaa salaamista muun muassa uhrin alaikäisyyden perusteella.

Syyttäjät puolestaan ovat olleet mahdollisimman laajan julkisuuden kannalla. Keskiviikkona yleisö saikin olla oikeusalissa lähes koko istunnon ajan. Syyttäjien mielestä perjantain oikeudenkäyntiä ei olisi ollut välttämätöntä pitää suljetuin ovin.

– Syyttäjän käsityksen mukaan teko on niin vakava ja sillä on yhteiskunnallista merkitystä. Oikeudenkäyntien lähtökohta on julkisuusperiaate, ja siitä poiketaan vain hyvistä syistä, Pomoell toteaa.

Hän kuitenkin ymmärtää myös salaamista puoltavat syyt. Käräjäoikeuden puheenjohtajan mukaan median ja yleisön läsnäolo voi häiritä tapahtumien avointa kertaamista ja totuuden kertomista oikeussalissa.

– Totuuden varmistaminen ja selvittäminen on tässä suurin ajatus, Pomoell kertoo.

Syytetyillä kaksi vastaan yksi -asetelma

Ensimmäisenä oikeudenkäyntipäivänä keskiviikkona luettiin syytteet murhasta, ryöstöstä, yllytyksestä ryöstöön ja yhdeksästä pahoinpitelystä. Kolmen murhasta syytetyn lisäksi ryöstöstä syytettiin yhtä teon aikaan 16-vuotiasta poikaa.

Syytetyt kiistivät syytteet murhasta, mutta myönsivät pahoinpitelyt pääosin. Ryöstön sijaan he myönsivät varkauden. Oikeudessa käytiin keskiviikkona läpi kaikki tapauksen kirjalliset todisteet. Pelkästään henkirikoksen tapahtumaillasta oli parikymmentä syytettyjen itse kuvaamaa videota todisteena.

Lisäksi syytetyt olivat käyneet runsaasti keskustelua viestitellen sosiaalisessa mediassa ennen tekoa ja sen jälkeen. Näistä viesteistä ilmeni, että teon jälkeen kaksi murhasta syytettyä kääntyivät kolmatta syytettyä vastaan.

– Kyllä siinä on selvästi kaksi vastaan yksi -asetelma. Lähtien siitä, että kaksi vastaajista on tuntenut toisensa päiväkoti-ikäisestä lähtien, ja yksi vastaajista on tullut kuvioihin mukaan viime vuoden syksyllä, Pomoell sanoo.

"Pojat eivät tienneet, että viestit löydetään"

Oikeudessa tuli esiin, että osa poikien viesteistä oli tarkoitettu poliisien nähtäväksi siinä vaiheessa, kun pojat tajusivat tekonsa vakavuuden. Näissä viesteissä kaksi toisilleen läheisempää poikaa koittavat muodostaa vaikutelman kolmannen pojan pääsyyllisyydestä tekoon.

Suurin osa poikien viesteistä oli kuitenkin Pomoellin mukaan autenttisia ja siten vahvaa todistusaineistoa muun muassa rikoksen suunnittelusta. Myös se, että syytetyt ymmärsivät uhrin kuolevan tekonsa seurauksena tuli viesteistä selvästi ilmi.

– Suurin osa viestien vaihdosta on syyttäjien käsityksen mukaan autenttista, ja pojat eivät ole viestejä vaihtaessaan tienneet, että se tullaan löytämään, Pomoell kertoo.

Syyttäjien mielestä teossa ei ole pääsyyllistä, vaan kaikki kolme ovat yhdessä aiheuttaneet uhrin kuoleman.

– On riidatonta, että kaikki uhrin vammat ovat näiden kolmen henkilön tavalla tai toisella aiheuttamia. Ulkopuolisia ei ollut mukana.

Oliko teko tahallinen vai ei?

Syyttäjien mukaan teon aikaan 16-vuotiaat pojat ovat syyllistyneet ikätoverinsa murhaan, koska henkirikos on tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Teko on syyttäjän mukaan kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska väkivaltaa uhria kohtaan oli suunniteltu etukäteen.

Lisäksi tekijöitä ja tekovälineitä oli useita, väkivalta kesti pitkään ja se oli nyöryyttävää kohdistuen ainakin osan aikaa puolustuskyvyttömään uhriin. Syyttäjien mukaan pojat olivat toimineet yhdessä.

Kukaan heistä ei ollut ilmoittanut tapahtumista viranomaisille, vaan uhrin ruumis löytyi tekopaikasta vasta seuraavan maanantaina.

Yksi syytetetyistä myöntää syyllistyneensä tekoiltana vain pahoinpitelyyn. Kaksi syytetyistä myöntää törkeän pahoinpitelyn ja törkeän ryöstön. Riidanalaista on se, aiheuttivatko syytetyt uhrin kuoleman tahallisesti ja, mikä oli kunkin syytetyn osuus väkivallasta.

– Siitä tullaan keskustelemaan, että oliko tapaus tahallista hengen riistämistä vai vain kuoleman tuottamista. Tosin törkeää se oli joka tapauksessa, sen he ovat jo itsekin myöntäneet, Pomoell toteaa.

Luvassa on perjantaina Pomoellin mukaan pitkä ja raskas päivä. Vastaajien nuoren iän vuoksi heitä ei voida kuulla aivan samalla tavalla kuin täysi-ikäisiä.

– Pidämme kuulemiset pienemmissä pätkissä, ja pidämme taukoja enemmän.

Tapauksen oikeudenkäynneille on varattu perjantain jälkeen vielä kaksi päivää maaliskuun alussa.

