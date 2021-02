Vihaiselle koiralle tai myrkkyhämähäkille on vaikea löytää hoitopaikkaa – uhmakas uroskoira pääsi silti koirahoitolaan osaaviin käsiin

Mistä hoitopaikka 50-kiloiselle Marsulle? Tätä mietti pieksämäkeläinen Maarit Eronen, kun hänen oli määrä lähteä sairaalaan synnyttämään.

Marsu on Erosen koira, joten lapsen lisäksi perheeseen oli syntymässä myös koiran hoito-ongelma.

Omistajan mukaan haastetta lisäsi se, että kyseessä on amerikanakita-uros, jolla on varsin voimakas vahtivietti.

– Hän on hyvin reviiritietoinen, eikä hän pidä vieraista ihmisistä.

Erosen mukaan potentiaalisesti vaarallisen koiran hoitajaksi oli turha edes ajatella naapureita. Myös erilaisten palveluntarjoajien kyvyt arveluttivat.

– Emme ole uskaltaneet kokeilla, tuleeko pahaa jälkeä vai ei.

Maarit Erosen mukaan Marsu on hyvin reviiritietoinen koira, joka ei pidä vieraista ihmisistä. Antti Karhunen / Yle

”Eläimelle löytyy aina hoitopaikka”

Erosen ongelma ratkesi, kun Pieksämäellä toimiva Lemmikkieläinhoitola Rikula otti Marsun hoitoon. Hoito oli tavallista haastavampaa myös siellä, sillä Marsusta oli huolehdittava ilman lähikontaktia.

Rikulan yrittäjän Henna Simosen mukaan vastaavanlaiset tilanteet ovat yleistyneet. Yhä useammin käy myös niin, että lemmikkiä ei voi antaa esimerkiksi tuttavan tai sukulaisen hoidettavaksi.

– Voi olla esimerkiksi haasteellisia koiria, joiden kanssa ei pärjätä hihnaulkoilussa.

Ongelmallisia voivat olla myös vaikkapa myrkkyhämähäkit tai kuristajakäärmeet, joita sukulaiset eivät ehkä halua ottaa hoitoon.

Koulutettu eläintenhoitaja tunnustaa, että myös hän joutuisi kysymään tilanteessa neuvoa.

– En osaa hoitaa niitä, mutta osaisin etsiä sellaisen, joka osaa. Eläimelle löytyy aina hoitopaikka, eikä eläin tai omistaja jää pulaan, Simonen vakuuttaa.

Henna Simonen vakuuttaa, että kaikille eläimille löytyy lopulta aina hoitopaikka. Simosen oma koira on maremmano-abruzzese Nerone. Antti Karhunen / Yle

Yhteistyötä sairaanhoidon ja poliisin kanssa

Henna Simonen toimii työnsä ohella Varkauden seudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana ja vapaaehtoisena eläinsuojeluneuvojana viiden savolaiskunnan alueella.

Simosella on parhaillaan hoidossa ruusukaijanen ja viisi undulaattia, jotka eläinsuojeluyhdistys on ottanut kodittomina huostaan. Vastaavanlainen huolenpito onnistuu Simosen mukaan myös silloin, kun omistaja joutuu luopumaan lemmikistään väliaikaisesti, mutta hänellä ei ole kertakaikkiaan rahaa maksaa lemmikin hoitoa.

– Järjestämme asian niin, että eläin saa hoidon ja omistaja pääsee esimerkiksi lähtemään sairaalaan. Rahasta tämä ei jää kiinni.

Varkauden seudulla avuntarpeeseen liittyvästä tiedonkulusta on pyritty huolehtimaan siten, että vapaaehtoisilla eläinsuojeluneuvojilla on yhteys kuntien kotihoitoon ja poliisiin. Varkauden sairaalasta otetaan esimerkiksi usein yhteyttä, kun asunnossa on eläin, josta potilas ei kykene huolehtimaan.

– Pääasia on, että eläimet eivät jää yksin ilman apua ja hoitoa, Simonen muistuttaa.

Nämä undulaatit ja ruusukaijanen etsivät uutta kotia. Linnut on otettu kodittomina huostaan. Antti Karhunen / Yle

