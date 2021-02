Uhrin sukupuoli voi jatkossa koventaa rangaistusta rikoksesta

Oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonin (r.) mukaan hallituksen esitys on erityisesti tehty vähentämään naisiin kohdistuvaa vihapuhetta.

Oikeusministeriön tavoitteena on parantaa erityisesti naisten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Hallitus esittää, että rikoksesta määrättävää rangaistusta voitaisiin koventaa, jos teon vaikuttimena on uhrin sukupuoli. Muutosesityksen tavoitteena on korostaa sellaisten tekojen moitittavuutta, joiden vaikuttimena on sukupuoleen perustuva viha.

Rangaistuksen koventamisperusteissa mainittuja vihamotiiveja ovat tällä hetkellä muun muassa etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen ja vammaisuus.

Muutosehdotuksessa nostetaan esille erityisesti naisiin kohdistuva häiriköinti ja vihapuhe. Naistutkijoihin ja -toimittajiin on selvitysten mukaan kohdistunut runsaasti sukupuolittuneita uhkauksia, loukkaavia ilmauksia ja yksityiselämää koskevien tietojen levittämistä.

"Syytä arvioida samoin kuin rasismia"

Esityksen mukaan sukupuoleen kohdistuvaa vihaa on perusteltua arvioida lainsäädännössä samoin kuin rasismia.

– Esitys korostaa sukupuolivihaa ilmentävän rikollisuuden moitittavuutta. Vihapuheen osalta esitys edistää ja parantaa tosiasiallisesti erityisesti naisten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun eri toimijoina, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo tiedotteessa.

Esityksen mukaan rikoslakia muutettaisiin siten, että rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisätään rikoksen tekeminen uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta. Lisäksi oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskeviin säännöksiin lisättäisiin maininta sukupuolesta teon vaikuttimena silloin, kun kyseessä on törkeä kunnianloukkaus tai laiton uhkaus taikka julkinen kehottaminen näihin rikoksiin.

Hallituksen mukaan esitys on osa hallitusohjelman toimenpiteitä, joilla halutaan puuttua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, jotka uhkaavat sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

