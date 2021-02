Venäjän tapahtumat heijastuvat myös Suomessa asuvien venäjänkielisten elämään – Mihail Ionin: “Aika huonot ennusmerkit on ilmassa”

Venäjän kireä poliittinen tilanne ja jännitteiset välit EU:hun näkyvät myös monien Suomessa asuvien venäläisten ja venäjänkielisten elämässä.

Tutkijan mukaan Venäjän kahtiajakautuminen heijastuu myös tänne, vaikka mielipiteitä ei välttämättä uskalletakaan sanoa.

– Mitä kahtiajakautuneempi Venäjä on, heijastuu se myös tänne. Mielipiteet jakautuvat täälläkin, sanoo väestöpolitiikan dosentti Ismo Söderling Siirtolaisuusinstituutista.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa asui vuoden 2019 lopussa yli 80 000 venäjää äidinkielenään puhuvaa. Joukossa on hieman muitakin kuin Venäjän kansalaisia tai kaksoiskansalaisia.

Moni ei uskalla kertoa mielipidettään

Raisiolainen Marina Hämäläinen on asunut Suomessa jo kolmisenkymmentä vuotta, ja hänellä on Suomen kansalaisuus.

Normaalioloissa Hämäläinen kävisi Venäjällä kerran kuukaudessa tapaamassa iäkkäitä vanhempiaan, mutta nyt se ei ole ollut mahdollista. Hän seuraa huolestuneena Venäjän tapahtumia.

– Ne ovat aika surullisia. Venäläinen sananlasku sanoo, että “huono rauha on parempi kuin kunnon tappelu”, ja vastaava suomalainen “laiha rauha on parempi kuin lihava riita". Olen samaa mieltä.

Hämäläinen ei halua ottaa kantaa synnyinmaansa poliittisiin tapahtumiin, ja näin toimii moni muukin. Hämäläinen kertoo, että moni ei uskalla kertoa mielipidettään.

Samaa sanoo myös dosentti Ismo Söderling.

– Vältellään kriittisten asioiden ottamista esille, koska se jakaa kansaa. Tämä on aika tyypillistä vähemmistöille. Koitetaan välttää kriisejä, eikä tuoda niitä uuteen kotimaahan.

Dosentti Ismo Söderling sanoo, että Suomessa asuvilla venäjänkielisillä on yleensä vahva venäläinen identiteetti. Paula Collin / Yle

Söderling nostaa esiin myös kaksoiskansalaisuuden ja siihen liittyvät asiat. Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia on Suomessa yli 30 000.

– Venäjä ei tunnusta kaksoiskansalaisuutta. Täällä olevat venäläiset ovat Venäjän kansalaisia sikäläisestä näkökulmasta, eli sen hallinnon alaisia ja velvollisia vähän kuin tottelemaan.

Se voi saada monen olemaan hiljaa, vaikka puolensa haluaisikin valita.

– Ollaan rauhassa, kun tiedetään että joudutaan menemään vielä Venäjälle katsomaan sukulaisia. On väärä toimenpide osoittaa mieltä täällä hallintoa kohtaan, siitä voi tulla seurauksia.

"Venäjän hallinto ei ole yhtä kuin Venäjä"

Paimiossa asuva Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen Mihail Ionin sanoo, että hän ei koe, ettei uskaltaisi avata suutaan.

Välillä hän saa kritiikkiä puheistaan – sekä suomalaisilta että venäläisiltä, mutta se ei haittaa.

Ionin ei myöskään koe, että hänen pitäisi asettua joko Venäjän tai Suomen puolelle.

– En näe, että nykyinen Venäjän hallinto olisi sama asia kuin Venäjä. Ne ovat kaksi eri asiaa. Näkisin, että Venäjällä ja Suomella on loppupeleissä hyvin samanlaiset intressit: kansalaisten pitäisi voida hyvin ja valtio on sitä varten. Mutta se, mitä Venäjän hallinto nykyään ajaa, on asia ihan erikseen. Sen puolelle minun ei tee mieli asettua.

Ionin seuraa Venäjän tilannetta jatkuvasti sekä suomalaisen että venäläisen median kautta. Tulkinnat samoista asioista vaihtelevat rajusti. Ionin sanoo, ettei hänen tee juurikaan mieli seurata valtion medioita.

– Se on ihan oma maailmansa eikä kohtaa minkään kanssa. Sen sijaan niin sanotuissa vapaammissa medioissa asiat on esitetty jokseenkin samalla tavalla kuin suomalaisissakin medioissa.

Ioninilla on sukua Petroskoissa ja heidän kauttaan hän näkee, millaista tavallisen ihmisen elämä siellä on. Kauppatieteilijänä Ionin katsoo mielenkiinnolla muun muassa maan taloudellista kehitystä. Sekä sen että poliittisten tapahtumien suunta huolestuttaa.

– Taloudellisesti ollaan menossa aivan väärään suuntaan, ja toinen on poliittiset tapahtumat. Itse kun historiaa ja Venäjän historiaa harrastan, niin aika huonot ennusmerkit on ilmassa.

