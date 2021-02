Mikkeli siirtyi koronaviruksen leviämisvaiheeseen – Essoten alueelta löytyi 24 uutta tartuntaa

Kuntayhtymä-sairaanhoitopiiri Essoten alueelta on löytynyt keskiviikon jälkeen 24 uutta koronavirustartuntaa. Mikkelistä tartuntoja löytyi 21 ja Pieksämäeltä kolme.

Tartuntaketjuja on useita ja altistuneita satoja, eikä kaikkia altistuneita vielä tiedetä kuntayhtymän mukaan.

Essote on suositellut Mikkeliä tiukentamaan suosituksia ja rajoituksia. Samalla kaupunki siirtyy tartuntojen osalta perusvaiheesta leviämisvaiheeseen. Muu Essoten alue säilyy perusvaiheessa.

Useita uusia altistumispaikkoja

Monet Mikkelin tartunnat liittyvät baareihin ja nyt tartuntoja on löytynyt muualtakin kuin Keskusbaarista, kerrotaan kuntayhtymä-sairaanhoitopiirin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi tartuntoja on ilmennyt nuorten penkinpainajaisjuhliin liittyen viime viikolta ja Uudenmaan laajoihin ketjuihin liittyen.

– Keskussairaalasta on altistunut myös baariketjuun liittyen kokonainen vuodeosasto ja se tulee vaikuttamaan palveluihimme. Terveydenhuollon kantokyky on nyt kovalla kuormituksella niin jäljityksen kuin sairaalahoidonkin suhteen. Altistumispaikkoja on paljon ja altistumistiedon saamiseen voi muodostua yli vuorokauden viive, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Koronavirukselle altistumispaikat voit tarkistaa sairaanhoitopiiri-kuntayhtymä Essoten sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

