Biden puhuu Münchenin turvallisuuskokouksessa: Tätä USA:n presidentin puheelta odotetaan

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhuu tänään ensi kertaa julkisesti hallintonsa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta suoraan eurooppalaiselle yleisölle. Biden puhuu Münchenin turvallisuuskokouksessa virtuaaliyhteyden välityksellä.

Puheelta ei odoteta yllätyksiä, sillä uuden presidentin linja on selvä: Biden toivoo voivansa palauttaa Yhdysvallat kansainvälisen päätöksenteon keskiöön.

Ennen sitä Bidenin pitää palauttaa liittolaisten luottamus Yhdysvaltoihin yhteisten ongelmien ratkojana. Niitä on useita.

Münchenissä Biden todennäköisesti puhuu ainakin näistä neljästä teemasta.

1. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan

Joe Bidenin presidentinvaalikampanjan ytimessä oli lupaus nopeista toimista ilmastonmuutosta vastaan.

Heti ensi töikseen presidenttinä Biden liitti Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen. Lisäksi Biden on nimittänyt hallintoonsa kaksi ilmastolähettilästä, joista kansainvälisiin suhteisiin keskittyy entinen ulkoministeri John Kerry.

John Kerry tervehti Joe Bidenia ja varapresidentti Kamala Harrisia ennen ilmastonmuutosta käsitelleen tilaisuuden alkua Valkoisessa talossa 27. tammikuuta. Anna Moneymaker / Pool / EPA

Biden on määrännyt Yhdysvaltain turvallisuusviranomaiset työstämään selvityksen ilmastonmuutoksen aiheuttamista uhkista kansalliselle turvallisuudelle.

Münchenissa Biden puhuu ilmastonmuutoksesta todennäköisesti nimenomaan tästä näkökulmasta. Bidenin suuri haaste on liittolaisten vakuuttaminen Yhdysvaltain ilmastotoimien kestävyydestä.

Bidenin valtiovarainministeri Janet Yellen on sanonut Bidenin tukevan ajatusta hiilidioksidipäästöjen hinnoittelusta (siirryt toiseen palveluun). Realistisesti päästöjen hinnoittelu vaatisi yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, ja muiden maiden luottamusta siihen, että Yhdysvallat ei vetäydy solmituista sopimuksista.

2. Suhde Kiinaan ja yhteisymmärryksen etsiminen

Bidenin hallinnon toinen turvallisuuspoliittinen prioriteetti on Kiinan vaikutusvallan suitsiminen liittolaisten avulla.

Bidenin ulkoministeri Antony Blinken on nimennyt Kiinan Yhdysvaltojen suurimmaksi kansallisvaltion muodostamaksi uhaksi. Blinkenin mukaan Trumpin hallinnon Kiina-linja oli oikea, mutta Bidenin hallinnon keinot ovat päinvastaiset.

Toisin kuin edeltäjänsä, Biden ei halua sooloilla vaan haluaa pitää Kiinan kurissa liittolaisten avulla.

Se ei välttämättä ole pelkästään yksinkertaista, sillä EU-maiden suhtautuminen Kiinaan vaihtelee, eikä EU ole täysin linjassa Yhdysvaltojen kanssa. EU esimerkiksi allekirjoitti viime vuoden lopulla investointisopimuksen Kiinan kanssa (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltojen ärsyyntymisestä huolimatta.

Münchenissa Biden yrittää varmasti vakuuttaa eurooppalaiset liittolaiset yhteisen linjan tarpeesta. Biden saattaa hyvinkin nostaa esiin esimerksi Kiinan uiguureihin kohdistuneet ihmisoikeusrikkomukset ja kansainvälisen painostuksen tarpeen.

3. Iran ja Venäjä

Bidenin hallinto toivoo Yhdysvaltojen ja Iranin voivan palata Iranin ydinsopimukseen, josta Yhdysvallat lähti vuonna 2018. Samaa toivoo Eurooppa – Saksan Angela Merkel keskusteli viimeksi keskiviikkona Iranin Hassan Rouhanin kanssa ydinsopimuksen tulevaisuudesta.

Torstaina Bidenin hallinto ilmoitti (siirryt toiseen palveluun) olevansa valmis aloittamaan uudelleen neuvottelut Iranin kanssa.

Iranin sopimus on hyvä esimerkki Trumpin ja Bidenin hallintojen perustavanlaatuisista eroista. Ydinaseiden leviämisen estäminen on yksi Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikan peruspilareista. Vaikka tavoite on Iranin kohdalla sama, hallintojen keinot ovat hyvin erilaiset. Trump yritti painostaa Irania yksin, Biden pyrkii siihen yhdessä muiden maiden kanssa.

Vuonna 2015 Joe Bidenillä oli pojantyttärensä Finnegan seurana Münchenin turvallisuuskokouksessa. Biden osallistui kokoukseen useasti varapresidenttivuosinaan ja oli mukana myös vuonna 2019. Andreas Gebert / DPA / EPA

Biden on myös jo ensimmäisen kuukautensa aikana uusinut Venäjän kanssa Uusi Start -ydinasesopimuksen, joka rajoittaa suurvaltojen ydinasearsenaalia.

Bidenin Venäjä-linja on huomattavasti Trumpin linjaa kovempi. Bidenin odotetaan esimerkiksi vastaavan jollain muotoa Venäjän laajaan SolarWinds-hakkerihyökkäykseen.

Nimenomaan kyberturvallisuus on EU:lle ja Yhdysvalloille alue, jolla kumpikin olisi todennäköisesti valmis laajempaan yhteistyöhön.

4. Yhdysvaltain sisäpoliittiset ongelmat

Bidenin tavoitetta, tiivistä yhteistyötä ja luottamuksen palautusta, varjostaa iso ongelma: Yhdysvaltojen sisäpoliittinen epävakaus.

Eurooppalaisten kumppanien voi olla hankala luottaa siihen, että Yhdysvallat pystyy pitämään kiinni sopimuksista, jos Bidenin aloitteet kohtaavat jatkuvaa vastustusta poliittisesti jakautuneessa kongressissa.

Kumppanimaat voivat myös epäillä sopimusten pitkäikäisyyttä, sillä esimerkiksi ilmastosopimusten laillistaminen on sisäpoliittisesti lähes mahdotonta. Yhdysvaltain perustuslaki vaatii kansainvälisten sopimusten laillistamiseen kahden kolmasosan enemmistön senaatissa.

Rakentaakseen luottamusta Bidenin on pakko huomioida liittolaisten huoli Yhdysvaltojen sisäpoliittisesta vakaudesta ja pitkäjänteisyydestä.

Bidenin hallinto on luvannut arvioida kaikkea kansainvälistä yhteistyötä amerikkalaisen keskiluokan edun mielessä pitäen. Yhdysvalloilla on entistä vähemmän sisäpoliittista pelivaraa ulkopoliittisille toimille, joiden hyödyt on hankala selittää amerikkalaisille.