On olemassa paikka, jossa laulaminen jännittää oopperalaulajaakin – katso, miten sujuu sopraano Marjukka Tepposen Aretha-tulkinta

Sopraano Marjukka Tepposelle karaoke on extreme-urheilua, joka saa kädet tärisemään ja sydämen hakkaamaan

Kansallisoopperassa on aloitettu tällä viikolla Cavalleria rusticanan & Pajatson harjoitukset. Pajatsossa esiintyvän sopraano Marjukka Tepposen treenit alkoivat torstaina.

Tunnelma on kuitenkin hieman erilainen kuin normaalisti. Kuluneiden kuukausien aikana pettymyksiä on tullut produktioiden peruuntumisista sen verran, että täysin luottavaisin mielin ei Tepponen uskalla nyt olla.

– Ensi-illan pitäisi olla 26. päivä maaliskuuta. Mutta tässä on ollut sellainen trendi, että ei voi luottaa siihen, että kyllä tämä tästä, Tepponen pohtii.

Hyvin työllistetyn laulajan kiireet loppuivat vuosi sitten keväällä monen muun taiteilijan tavoin kuin seinään koronapandemian vuoksi. Huippuunsa koulutetulle oopperalaulajalle se oli suorastaan identiteettikriisi.

– Siinä meni kyllä ihan keräillessä… se on vähän kuin olisi leikattu käsi pois. Se on niin osa sun identiteettiä. Ja yhtäkkiä laulut on laulettu. Eikä tiedä, milloin seuraavan kerran pääsee, Tepponen kuvailee.

Tilanne on ollut vaikea freelancerina työskenteleville laulajille paitsi henkisesti myös taloudellisesti. Tepponen kertoo saaneensa viime vuonna yhden palkan. Harjoittelusta ei makseta, ainoastaan esiintymisistä.

Menneinä viikkoina lohtua kahden oopperalaulajan perheeseen on tuonut se, että puoliso, amerikkalaisyntyinen baritoni Kevin Greenlaw, on päässyt nyt lavalle Kroatiassa.

– Siellä teatteri pyörii, teatteri on auki. Siellä kulttuuri on päätetty pistää edelle. Täällä se tuntuu – kuitenkin sivistysvaltiossa kun ollaan – että arvostus on aika matalalla tällä hetkellä. Ei osata käyttää oikeita työkaluja, joita oli jo viime syksynä, että päästäisiin avaamaan turvallisesti näitä tapahtumia, Tepponen sanoo.

Oopperalaulaja Marjukka Tepponen kertoo, miltä tuntuu kasata itsensä monien peruutusten ja pettymysten jälkeen kohti uusia rooleja.

Karaokessa laulaminen jännittää kokenutta sopraanoa

Jos kaikki menee hyvin Tepposella on edessään mielenkiintoisia töitä. Kesällä muun muassa Savonllinnassa La Traviata ja Violetan rooli. Vuodenvaihteessa puolestaan ooppera palaa Kuopioon ja Tepposella on päärooli Minna Canthista tehdyssä oopperassa.

Sen jälkeen edessä olisi lähtö New Yorkiin.

Tepponen on saanut kiinnityksen New Yorkin maineikkaaseen Metropolitan-oopperaan cover-laulajana _Jevgeni Onegin -_oopperaan. Viime vuoden tammi–helmikuussa Tepponen lauloi saman roolin Seattlen oopperassa ja hänen suoritustaan kiiteltiin monissa arvioissa.

Voisi kuvitella, että isoille yleisöille esiintyvää oopperalaulajaa ei laulaminen pahemmin jännittäisi, mutta on yksi paikka, jossa esiintyminen saa Tepposen voimaan jopa pahoin jännityksestä. Se on karaokebaari.

– Kurkussa kuivaa ja vatsaa vääntää, se on vähän niin kuin extreme-urheilua, Tepponen kertoo.

