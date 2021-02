Mikkeli koronan leviämisvaiheessa – "Mieluiten oltaisiin tekemisissä vain perheen kanssa", sanoo terveyspalveluiden johtaja

Keskussairaalasta on altistunut kokonainen vuodeosasto, mikä hankaloittaa sairaalan toimintaa.

Mikkeli on siirtynyt koronaviruksen leviämisvaiheeseen. Kaupungissa on todettu viikon aikana 50 koronatartuntaa.

Tartuntojen määrä Mikkelissä on ollut kasvussa: tiistaina niitä tuli ilmi viisi, keskiviikkona 16 ja torstaina 21. Koronakaranteenissa on satoja ihmisiä.

– Tilanne on vakava. Kaikkien tartuntojen altistumispaikat eivät ole tiedossa, ja altistumispaikkoja on kymmeniä, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Seppälän mukaan virus näyttää tarttuvan äkäisesti, ja tartuntojen määrän kasvu on pohja lisäkasvulle.

– Riski on valtava, että väestössä lähtee tulemaan laajamittaisia tartuntoja, ja nyt on toimittava nopeasti. Mieluiten oltaisiin tekemisissä vain lähiperheen kanssa. Emme tiedä, ketkä kaikki ovat voineet saada tartunnan, kaupungissa voi olla satoja altistuneita, Seppälä sanoo.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Essote suositteli tilanteen toteamisen jälkeen välittömästi Mikkeliä tiukentamaan koronarajoituksia, minkä kaupunki tekikin.

Mikkelin lukio ja Otavia ovat siirtyneet tänään etäopetukseen. Kaupungin tiloissa voi nyt kokoontua maksimissaan 10 henkilöä, sama henkilölinjaus on kirjastoissa ja museoissa.

Kaupungin kuntosalit ja uimahallit on suljettu yleisöltä.

– Olimme jo valmistelleet uimahallien avaamisen uudelleen, mutta näin ei nyt käynytkään, sanoo Mikkelin liikuntapäällikkö Tiina Juhola.

Aikuisten harrastustoiminta on Mikkelissä kokonaisuudessaan tauolla, mutta lasten harrastukset jatkuvat entiseen tapaan.

– Ulkoliikuntapaikat ovat nyt mainiossa kunnossa, joten niitä kannattaa hyödyntää, Juhola sanoo.

Rajoitukset ovat voimassa vähintään ensi viikolle sijoittuvan Etelä-Suomen hiihtolomaviikon ajan.

– Tervetuloa vain Etelä-Savoon, mutta pysytellään omissa oloissa ja liikutaan ulkona mitä liikutaan. Sosiaaliset kontaktit minimiin, Seppälä sanoo.

Monet Mikkelin tartunnoista liittyvät baareihin, mutta tartuntaketjuja on myös ainakin lukiolaisten penkkareihin liittyen ja osina Uudenmaan laajoja ketjuja.

Etelä-Savo on Mikkeliä lukuunottamatta koronaviruksen leviämisen perusvaiheessa. Se on helpotus, sillä Mikkelin keskussairaalassa kokonainen vuodeosasto on altistunut koronalle.

– Se merkittävän poikkeustilanteen henkilöstölle, ja on pois muusta potilastyöstä. Meillä on nyt 15 ihmistä hoidossa koronan vuoksi, kun vielä alkuviikosta potilaita oli vain muutama. Tilanne on heikentynyt nopeasti, sanoo Seppälä.

