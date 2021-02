THL on ohjeistanut minimoimaan sote-henkilökunnan rokotukset, rokotteiden toimitusvaikeuksien vuoksi riskiryhmäläiset menevät ohi

EPA/EFE-All Over Press

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ohjeistanut minimoimaan sote-henkilökunnan koronarokotukset koko maassa. Syynä on Astra Zeneca -rokotteen huono saatavuus.

Astra Zenecan rokotteita tulee tällä hetkellä vähän ja ne on käytettävä 1. riskiryhmän rokotuksiin, kertoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio. Tähän riskiryhmään kuuluvat ne, jotka sairastavat vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavaa sairautta. Ryhmään kuuluvat muun muassa aktiivisessa hoidossa olevat syöpäpotilaat ja elinsiirron saaneet.

Astra Zeneca sopii nimenomaan alle 70-vuotiaille, eikä sillä rokoteta tämän vanhempia.

THL odottaa, että Astra Zenecan rokotteita tulee enemmän luultavasti maaliskuun lopussa.

– Kun rokotetta saadaan enemmän, voidaan sote-henkilöstön rokotuksia jatkaa ensisijaisesti vielä kesken olevista ensimmäisiin rokotusjärjestyksen ryhmiin kuuluvista, Kontio kertoo Ylelle sähköpostitse.

Ainakin Kainuussa on peruttu työikäisten riskiryhmään kuuluvien jo sovittuja rokotusaikoja työterveyshuollossa. Syynä on rokotteiden huono saatavuus. Kainuuseen piti tulla Astra Zeneca rokotetta, mutta sitä ei tullut sovittua määrää. Eilen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lääketukkukaupan johtaja Toni Relander vahvisti Ylelle, että Suomi on saanut Astra Zenecan koronarokotetta vähemmän kuin ennakkotiedot ovat antaneet ymmärtää ja arvioi, että jo varattuja rokoteaikoja voidaan joutua perumaan lisää.

Muu muassa Kainuussa esimerkiksi työterveyden asiakkaina olevia sekä ympärivuorokautisessa laitoshoidossa olevia alle 70-vuotiaita riskiryhmäläisiä on rokotettu viime viikosta saakka. Suurimmassa osassa maata alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotuksia ei ole vielä aloitettu. Kainuussa taas soten henkilökunnasta suurin osa rokotetaan kesällä.

