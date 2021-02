Yle seuraa: Tartuntatautilain muutoksia kiirehditään voimaan jo maanantaina, rajatestauslaki valmis

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan on vain päivien kysymys, kun THL tulee esittämään tasolle 2 siirtymistä koronatoimissa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan on vain päivien kysymys, kun THL tulee esittämään tasolle 2 siirtymistä koronatoimissa. Markku Ulander / Lehtikuva

Koronavirustilanne hankaloituu Suomessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoivat eilen, että koronarajoituksia joudutaan pian kiristämään.

Moni pitkään valmisteltu lakiesitys liikahtaa tänään.

Yle seuraa tässä artikkelissa, mitä rajoituksista ja rajojen testauksesta päätetään tänään.

Hallitus pitää rajatestauksen lakiesityksestä tiedotustilaisuuden kello 15.30.

Tärkein liikahdus on tartuntatautilain muutos, jota on valmisteltu viime keväästä. Sen nojalla esimerkiksi liiketilojen asiakasmääriä ja käyttöä voidaan rajoittaa ja esimerkiksi kuntosaleja ja kylpylöitä sulkea.

Eduskunta hyväksyy lain tänään perjantaina ja presidentti antaa sille lopullisen hyväksyntänsä iltapäivällä kello 15.

Ylen tietojen mukaan pahoin viivästynyttä lain voimaantuloa kiirehditään. Tartuntatautilain muutoksen oli tarkoitus tulla voimaan maaliskuun alussa. Hallitus on kuitenkin sopinut, että laki tulee voimaan jo 22. helmikuuta eli ensi viikon maanantaina.

Aluehallintovirastot ja kunnat voivat jo ensi viikolla alkaa rajoittaa esimerkiksi yksityisten tilojen asiakasmääriä. Myös julkisen liikenteen matkustajamääriä voidaan lain mukaan rajoittaa puoleen.

Hallitus sai rajatestausesityksen valmiiksi

Hallitus on saanut valmiiksi lakiesityksen rajoilla tapahtuvasta koronatestauksesta. Tarkoitus on estää matkailijoiden tuomat koronatartunnat.

Laissa sovitaan, miten Suomeen tulijat koronatestataan ja joutuvatko matkailijat karanteeniin.

Lain on tarkoitus tulla voimaan jo huhtikuun alussa. Esityksen pitää vielä läpäistä eduskunnan valiokunnat.

Lakiesityksessä laajennetaan aluehallintovirastolla olevaan oikeutta määrätä ihminen pakolliseen terveystarkastukseen koskemaan myös kuntien ja sairaanhoitopiirien tartuntatautilääkäreitä.

Avien päätös pakollisen terveystarkastuksen määrämisestä koskee esityksessä yksittäistä tai useampaa henkilöä, kuntien ja sairaanhoitopiirien lääkärien vain yksittäistä ihmistä.

Tällä hetkellä testaus on perustunut vapaaehtoisuuteen, ja moni Suomeen tulija on jättänyt testin väliin.

Esityksen mukaan yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastunut on myös velvollinen antamaan tietoja mahdollisen altistumisen tai tartunnan ajankohdasta terveydenhuollon ammattilaisille. Jo perusteltu epäily sairastumisesta tai taudille altistumisesta riittää velvollisuuden syntyyn.

Matkailijat voisivat vapautua testistä, jos heillä on tuore negatiivinen koronatestitodistus. Suuri osa kuitenkin testattaisiin. Testistä kieltäytyvät voitaisin ohjata karanteeniin tai määrätä eristykseen.

Rajoilla tapahtuvasta testauksesta sopiminen on ollut lainsäädännöllisesti vaikeaa. Perustuslakivaliokunta palautti esityksen viime syksynä eduskunnasta takaisin hallituksen valmisteluun, koska se piti lakiesitystä kelvottomana.

Moni EU-maa on rajoittanut matkustusta. Myös Suomella on voimassa tiukat ohjeet, ketkä Suomeen pääsevät. Suomi on myös tarkastanut EU-sisärajoilla matkustajat viime keväästä lähtien.

Saadaanko ravintolarajoitusten tiukennuksista esitys?

Kolmas hallituksen esitys, josta odotetaan esitystä koskee ravintoloiden rajoitusten tiukentamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositti eilen, että pääkaupunkiseudun baarit, pubit ja yökerhot suljettaisiin maaliskuun 14. päivään asti.

Nykyiset pykälät eivät kuitenkaan salli ravintoloiden sulkemista kuin vasta valmiuslain käyttöönoton jälkeen.

Ravintoloiden rajoituksia säädellään myös tartuntatautilaissa. Pykälää olisi siis muutettava, mutta poliittisen sovun löytäminen aukioloajoista ja muista rajoituksista on ollut vaikeaa.

