Talvikeleistä vain harvoin työtapaturmia satamissa, eikä kova pakkanenkaan lannista – turvapäällikkö: "Ennen hyytyy koneet kuin miehet"

Liikenneturvan (siirryt toiseen palveluun) tuoreen kyselyn mukaan lähes joka kolmas suomalainen on liukastunut tämän tai viime talven aikana. Äkkiseltään voisi ajatella, että liukastumiset ovat arkea myös satamissa etenkin tällaisena lumitalvena. Satamissa ne on kuitenkin saatu minimiin.

– Liukastumiset ovat yleensä ennalta arvaamattomia, yksittäisiä tapauksia. Sairauspoissaoloja liukastumiset aiheuttavat yhdestä kolmeen kertaan vuodessa, laskee Porin sataman alus- ja satamapalveluosaston päällikkö, turvapäällikkö Pekka Friman.

Samoilla linjoilla on Turun sataman turvallisuuspäällikkö Pauliina Roti.

– Suuremmat onnettomuudet ovat onneksi harvinaisia. Vuosittain liukastumisia tai muita talvikeleihin liittyviä tapaturmia sattuu yhdestä kolmeen.

– Kyllä niitä aina väkisinkin joskus tulee, mutta tosi hyvin niitä on pystytty ennakoimaan. Pakolliset turvakengät ehkäisevät niitä. Aina on liukkaita rappusia ja mahdollisesti liukasta jäätä lumen alla. Täytyy vaan pitää mielessä, että liukasta saattaa olla hyvinkin paljon, miettii nosturinkuljettaja, Porin sataman luottamusmies Tero Laakso.

Vaaranpaikkoihin pitää osata varautua, sanoo Porin sataman luottamusmies Tero Laakso. Katja Halinen / Yle

Työnantaja maksaa turvavarusteet

Työnantajan kustantamat turvakengät on talvisin nastoitettu. Samoin työnantajan pussista maksetaan muutkin turvalliseen työskentelyyn vaadittavat varusteet, kuten kypärät ja suojavaatteet.

Työtapaturma sattuu usein kulkuväylillä Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan keräämien (siirryt toiseen palveluun) työtapaturmatilastojen mukaan joka viides työpaikoilla sattuva tapaturma tapahtuu kulkuväylillä ja alustoilla. Suurin osa turmista johtuu työntekijän kaatumisista, putoamisista, liukastumisista tai hyppäämisistä. Korvaustilastojen perusteella kulkuväylillä ja alustoilla sattuvat työpaikkatapaturmat aiheuttavat yli tuhannen henkilön työpanoksen menetyksen vuosittain.

Työtapaturmia ehkäistään satamissa myös työalueiden puhtaanapidolla ja hiekoituksella.

Työturvallisuusvarteilla tietoiskuja

Turvallisuusasioista tiedotetaan säännöllisesti. Esimerkiksi Porin satamassa järjestetään viikottaisia työturvallisuusvartteja.

– Niissä puhutaan kaikista asioista maan ja taivaan välillä. Nyt talviaikana panostetaan liukkauteen. Niissä puhutaan myös pimeällä työskentelystä, yksin työskentelystä ja työmatkoistakin. Ja tietenkin nyt myös koronasta, kertoo Porin sataman turvapäällikkö Pekka Friman.

Liukkaat rappuset voivat olla vaaranpaikkoja satamassa. Katja Halinen / Yle

Satamassa talvi lisää vaaratilanteiden mahdollisuuksia, mutta silti joka vuodenajassa on omat piirteensä.

– Sanoisin loppusyksyn olevan ehkä astetta talvea vaarallisempi. Silloin tulevat pimeys, syysmyrskyt, ensimmäiset liukkaat ja ensilumi, joihin ei kesäkelin jälkeen ole tottunut. Talven edetessä päivä taas pitenee. Silloin liukkauteen ja muihin talviolosuhteisiin osaa jo varautua, pohtii Turun sataman turvallisuuspäällikkö Pauliina Roti.

Satamassa ei ole pakkasrajaa

Tänä talvena oman lisänsä satamissakin työskentelyyn on tuonut välillä varsin kovaksikin äitynyt pakkanen. Satamissa ei silti ole työskentelylle pakkasrajaa.

– No, oikeastaan satama on siitä mielenkiintoinen paikka, että täällä kelien vaihdot eivät paljon vaikuta työntekoon. Henkilöstö työskentelee tosi hienosti pakkasella. Ennen hyytyy koneet kuin miehet, myhäilee turvapäällikkö Pekka Friman.

– No, sanotaan, ettei vielä ole tullut semmoista säätä, ettei olisi pystynyt työskentelemään. Kylmä on ollut. Ja kun tuulee 15 metriä sekunnissa ja pakkasta on saman verran, silloin on todella kylmä, kuvailee nosturinkuljettaja Tero Laakso.

Kovassa pakkasessa auttaa riittävä suojapukeutuminen.

Jos sää muuttuu tosi hyiseksi tai tuuliseksi, turvallisuuden takaamiseksi sataman nostureita ei käytetä. Katja Halinen / Yle

Äärisäässä nosturit hiljenevät

Kokonaan työt eivät pysähdy satamassa hyisessäkään kylmyydessä, mutta kovan tuulen tai pakkasen vuoksi esimerkiksi nosturien käyttö voidaan keskeyttää turvallisuussyistä.

– Valmistaja on määritellyt pakkasrajat nosturikohtaisesti alkaen -24 asteesta. Tämä johtuu pääsääntöisesti teräksen lujuudesta ja kestävyydestä, selventää turvapäällikkö Friman.

– Käytännössä ammattitaitoiset nosturikäyttäjämme havaitsevat, mikäli pakkasesta aiheutuu poikkeavia toimintoja tai ääniä ja on syytä lopettaa nosturilla operointi vahinkojen estämiseksi. Lopullisen päätöksen nosturin turvallisesta käytöstä tekee aina nosturinkäyttäjä myös tuulen yltyessä vaaralliseksi.

Jos koneet joudutaan pysäyttämään, sataman henkilöstö tekee muun muassa huolto- ja kunnossapitotöitä.

