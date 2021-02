Unohditko taukotakin? Tässä hyödyllinen muistilista retkirepun pakkaamiseen

Keväiset hanget villitsevät ympäri Suomea ja suorastaan kutsuvat retkeilemään. Luonnossa viihtyy tuntitolkulla, kun reppuun on pakattu riittävästi evästä, lämmintä vaatetta ja turvallisuusvälineitä. Tässä eräoppaan vinkit.

1. Reppu: Hyvä päiväreppu istuu omaan selkään, ja sietää jonkin verran hikoilua ja märkää lunta. Tilavuus 25-35 litraa.

2. Taukotakki – Lämmin ja tuulta pitävä takki laitetaan ulkovaatteiden päälle. Sen tulee olla iso. Pieneen tilaan menevä untuvatakki on kätevä ja lämmin. Hätätilanteessa se voi pelastaa hengen, sillä apua voi metsän keskellä joutua odottamaan pitkään.

3. Varapaita – Hikinen paita viilentää kehoa nopeasti. Reppuun kannattaa pakata varalämmikkeeksi kuiva paita, mielellään villaa. Varapaita voi toimia myös lisäkerroksena.

4. Juomapullo – Kylmässä janon tunne ei iske herkästi, silti on hyvin tärkeää juoda. Siinä vaiheessa kun jano vihdoin tuntuu, on nestehukka jo päällä. Kylmässä, kuivassa ilmassa ihminen menettää paljon nestettä jo hengityksen mukana, jopa 2dl/h. Rankka fyysinen suoritus vain lisää nestehukkaa. Termospulloon laitettu lämmin neste on siitä hyvä, että se ei jäädy. Kylmä vesi normaalissa juomapullossa on jäähileillä parissa tunnissa. Voit myös sekoittaa juomapulloon sopivan lämpöisen juoman, jota voi huikkailla helposti ilman, että suu palaa.

5. Eväät – Muista, että kaikki missä on vettä, jäätyy. Eväsleipä kovettuu herkästi ja kurkku sen välissä jäätyy, suklaapatukkakin on kivikovaa. Parhaissa eväissä on vähän vettä ja paljon rasvaa. Vaikka näkkileipää ja juustoa, sekä keksejä. Ruokatermos on loistava, pakkaa siihen jo aamulla päivän lämmin lounas. Pelkästään hätävarana on repussa aina hyvä olla jotain verensokeria kohottavaa kuten pähkinöitä, kuivattuja hedelmiä tai patukka. Jos ei muuten niin nälkäkiukkua ehkäisemään!

6. Istuinalusta – Lumessa takapuoli viilenee muuten erittäin nopeasti.

7. Turvallisuusvälineet:

- Kartta ja kompassi – kännykän karttasovelluksista ei ole apua, jos akku loppuu kylmässä.

- Ensiapulaukku. Sen kerran kun sitä tarvitsee, on ikuisesti kiitollinen. Pelkästään rakkolaastari voi pelastaa päivän. Avaruuslakana on kylmässä hyvä lisä EA-laukkuun.

- Otsalamppu – pimeys voi yllättää retkeilijän lähes vuoden ympäri, keskikesää lukuunottamatta.

- Tulentekovälineet – koskaan ei tiedä milloin nämä pelastavat henkesi. Tulitikut on hyvä pakata vedenpitävään pussiin, jotta ne tarpeen tullen myös toimivat. Puukko on oleellinen, jotta saat tehtyä sytykkeitä nuotioon.