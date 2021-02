Kansainvälisen toimintakomedian kuvaukset alkavat Vuokatissa – Hollywood-näyttelijä Christopher Lambert keskeisessä roolissa

Vuokatissa kuvataan maaliskuusta alkaen Black Lion Picturesin ja Frozen Flame Picturesin tuottamaa toimintakauhukomediaa The Creepsia.

Elokuvaa kuvataan myös Jyväskylässä. Kansainvälisen, englanninkielisen genre-elokuvan tähtiin kuuluvat muun muassa Hollywood-näyttelijä Christopher Lambert (Highlander, Greystoke, Mortal Kombat, Hail, Caesar!, Blacklist ja NCIS Los Angeles), Chris Cavalier (Hidden Figures, Teenage Bounty Hunters, ja The Best of enemies) ja suomalaista väriä edustaa muun muassa Iiro Panula (Teit meistä kauniin, Sorjonen, Veljeni vartija ja Valmentaja).

Elokuvan käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Marko Mäkilaakso (Sorjonen, War of the Dead, It Came from the Desert) ja tuottajina toimivat muun muassa Rendel-elokuvien tuottajina toimineet Miika J. Norvanto ja Timo Puustinen.

The Creeps on alustavasti tulossa teattereihin Suomessa joulukuussa 2021. Elokuva tulossa myös laajaan kansainväliseen levitykseen.

Elokuva kertoo siitä, että kaksi amerikkalaista nuorukaista valmistautuvat juhlimaan Vuokatin laskettelukeskuksessa järjestettävässä Monsterfest-tapahtumassa, joka saa yllättävän käänteen, kun pienet ja tappavat Creepsit valtaavat paikan. Elokuvan inspiraationa ovat tuotantoyhtiön mukaan 1980–1990-luvun klassikkoelokuvat, kuten Gremlins, Critters, Highlander ja American Pie.

Tuottaja Miika J. Norvanto kertoo tiedotteessa, että elokuva on mahtava lähtölaukaus Kajawoodille ja tuleville kansainvälisille tuotannoille. Christopher Lambertin mukanaolo elokuvassa on Norvannolle monella tavalla unelmien täyttymys.