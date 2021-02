Vaalivirkailijalta syvä huokaus – viranomaisten pitkä ohje muuttaa lähes koko äänestämisperinteen: "Ei auta muu kuin mennä askel kerrallaan eteen päin"

Kotkan kaupungin hallintojohtaja ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Birgit Lempinen on viime päivinä joutunut huokaisemaan monta kertaa syvään. Lähestyvät kuntavaalit ovat aiheuttaneet hänelle ja muille kuntavaaleja järjestäville poikkeuksellisen paljon päänvaivaa.

Oikeusministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL ovat lähettäneet kuntiin tarkat 20-sivuiset ohjeet (siirryt toiseen palveluun), miten äänestys voidaan koronaviruksesta huolimatta järjestää mahdollisimman turvallisesti.

– Niitä tietysti noudatetaan, sanoo Lempinen.

Kotkan keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Birgit Lempinen kertoo, mitä koronavarautuminen on tuonut tullessaan kuntavaaleihin. Maija Tuunila haastattelee.

Normaalitilanteessakin Birgit Lempisen täytyisi ottaa vaaleja varten kymmeniä eri asioita huomioon. Koronavirusepidemia lisää töiden ja muistettavan määrää melkoisesti.

– Noh aika paljon. Kyllä tässä on töitä tehty, huokaisee Lempinen.

Ministeriön ja THL:n lisäksi paikallinen sairaanhoitopiiri Kymsote antaa äänestystä varten vielä lisäohjeita. Lähikuntien kanssa Lempinen on pohtinut, miten erityksissä tai karanteenissa olevien äänestysmahdollisuus toteutetaan. Myös vaalitoimitsijoille on pitänyt antaa lisäkoulutusta.

Pleksejä ja visiireitä

Kuntavaalit järjestetään Suomessa sunnuntaina 18.4.2021. Vaalien ennakkoäänestys on 7.–13.4.2021.

Ministeriö ja THL korostavat ohjeissaan turvavälejä ja suojautumista. Kahden metrin turvaväli pitää kaikkien pystyä pitämään sekä äänestyspaikalla että sinne saavuttaessa.

Pidä turvaväliä äänestäjiin ja muihin vaalitoimikunnan jäseniin 2 metriä. Valvo äänestäjiä ja ohjeista pitämään 2 metrin turvaväliä muihin paikallaolijoihin. Oikeusministeriön ja THL:n ohje kunnille

Vaalivirkailijoille Lempinen hankkii visiirejä ja maskeja. Äänestyspaikoille tulee maskeja myös äänestäjille, jos heillä ei ole omia mukana. Luonnollisesti äänestyspaikoille varataan runsaasti myös käsidesiä.

– Henkilökunnalle hankitaan suojavälineet ja äänestysvirkailijoiden eteen on tilattu pleksit. Äänestyspaikalla äänestäjien kulku ohjataan niin, että kohtaamiset jäävät mahdollisimman lyhyiksi, kertoo Birgit Lempinen.

Maski vai ei?

Suomessa on nyt vallalla maskisuositus. Jotta ennakkoäänestyspaikalla vaalivirkailija voi tunnistaa äänestäjän, täytyy maski ottaa naamalta pois, mutta vain yhden kerran ja vähäksi aikaa.

Ennakkoäänestyksessä se tapahtuu äänestystapahtuman lopuksi.

– Kun ennakkoäänestäjä menee virkailijan luokse leimaamaan äänestyslippuaan ja laittamaan sen ennakkoäänestyskuoreen, pitää siinä vaiheessa maskia raottaa sen verran, että henkilöllisyys pystytään toteamaan, kertoo Kotkan vaalilautakunnan sihteeri Birgit Lempinen.

Kuntavaalit järjestetään Suomessa 18.4.2021. Timo Leponiemi / Yle

Henkilön tunnistamisessa laki on tiukka – vaalivirkailijan tulee varmistua, että juuri kyseinen henkilö on äänestämässä. Ellei henkilöä voi tunnistaa, ei voi äänestää.

– Jos maskia ei suostu ottamaan pois eikä henkilöllisyyttä pystytä toteamaan, eiäänestystä voida ottaa vastaan, selventää Lempinen.

Äänestyspaikalle Lempisen tulee vielä hankkia ohjeet, joissa äänestäjää opastetaan maskin turvallinen poistaminen kasvoilta. Sellaisenkin tekemiseen tuli vaatimus oikeusministeriöstä ja THL:ltä.

Suojautumisella varmistetaan sekä äänestäjän että vaalivirkailijoiden turvallisuus. Jyri Saastamoinen

Sekä oikeusministeriö että THL kuitenkin muistuttavat, että virkailijat eivät voi vaatia äänestäjää käyttämään maskia. Ilman maskiakin saa siis äänestää.

Varmista, että äänestäjillä on mahdollisuus käsienpesuun tai käsihuuhteen käyttöön heidän saapuessaan äänestämään ja lähetekirjeen täyttämisen yhteydessä. Oimeusministeriön ja THL:n ohje kunnille

Äänestyspäiviksi toivotaan hyvää säätä, sillä Birgit Lempinen uskoo äänestäjien joutuvan odottamaan vuoroaan ulkona. Sinnekin hänen on pitänyt hankkia toimihenkilö ohjaajaksi – sekä varsinaiselle äänestyspäivälle että ennakkoäänestyksen ajaksi.

– Heidät otetaan sisään, jotka kerrallaan. Loput odottavat ulkona. Siellä on henkilö ohjaamassa kulkua äänestyspaikalle. Kahden metrin turvaväliä täytyy siinäkin noudattaa, kertoo Lempinen.

Kyniä sen sijaan ei tarvitse normaalia enemmän hankkia, sillä äänestyskopissa käytetään samaa kynää. Oman kynän äänestäjä toki saa ottaa mukaan ja kirjoittaa numeron sillä, mikäli näin haluaa.

– Virkailijat käyvät ohjeiden mukaan päivän aikana useita kertoja pyyhkimässä äänestyskopin pöydän pinnan ja kynät. Äänestämisen pitäisi olla turvallista, sanoo Lempinen.

Oman kynän saa tuoda äänestyspaikalle. Petri Kivimäki/Yle

Ulos äänestämään

Juuri nyt Kotkan kaupungin hallintojohtajalla, keskusvaalilautakunnan sihteeri Birgit Lempisellä on pohdittavanaan kotiäänestyksen järjestäminen. Äänioikeutetut, jotka eivät pääse äänestyspaikalle esimerkiksi huonon liikkumisen takia, voivat pyytää vaalivirkailijat etukäteen kotiinsa.

Kotiäänestystä voivat joutua pyytämään tavanomaista useammat, sillä ihmisiä voi olla karanteenissa. THL:n ja oikeusministeriön ohjeiden mukaan tartuntatautilääkärin määräämässä karenteenissa olevat voivat äänestää kotiäänestyksessä.

Karanteenissa oleva ei oikeusministeriön ja THL:n ohjeiden mukaan saa tulla äänestyspaikalle. Hän saa kylläkin tulla äänestyspaikan lähistölle.

– Sitä ollaan tässä juuri muiden kuntien kanssa pohtimassa, että miten tämä asia saadaan sujuvimmin järjestettyä, kertoo Lempinen.

Lempisen mukaan äänestäminen hoidetaan todennäköisesti niin, että vaalivirkailija menee karanteenissa olevan ihmisen luokse ja äänestys tapahtuu esimerkiksi ulkosalla. Jos on karanteenissa, pitää äänestysaika varata vaalipäiväksi keskusvaalilautakunnalta, jotta äänestyspaikalle tiedetään varata tarpeeksi henkilökuntaa.

Jos tartuntatautilääkäri on määrännyt henkilön eristykseen, äänestystä ei voi toimittaa.

Keskusvaalilautakunnan on myös tarvittaessa huolehdittava siitä, että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien lainmukainen toimintakyky voidaan sairastapaustilanteissa turvata. Oikeusministeriön ja THL:n ohje kunnille

Oma hankaluutensa on ollut myös henkilökunnan saamisessa. Koronavirusepidemian takia kaikki eivät ole olleet halukkaita vaalivirkailijoiksi. Heitähän tarvitaan runsaasti myös muun muassa ääntenlaskentaan.

Henkilökunnan saaminen on ollut haasteellisempaa kuin normaaliaikana, kertoo Birgit Lempinen.

Vuonna 2017 kuntavaalien aikaan ei tarvittu turvavälejä. Tämä kuva on Kotkasta. Petri Niemi / Yle

Vaikka Suomessa on jo puhuttu vaalien siirtämisestä, jatkuu kuntavaalien valmistelu kunnissa niin, että huhtikuun alkupuolella kaikki on valmiina. Ennakkoäänestyspaikat on jo varattu ja henkilökunta palkattu.

– Ei tässä auta muu kuin mennä askel kerrallaan eteen päin. Ohjeita olemme saaneet hyvin, ja nyt vain etsitään hyviä toimintatapoja, sanoo Kotkan keskusvaalilautakunnan sihteeri Birgit Lempinen.

