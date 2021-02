Miltä tuntuu esittää komediaa kouralliselle yleisöä? Moni teatteri sulki ovensa koronarajoitusten vuoksi, mutta kahdessa teatterissa päädyttiin toisenlaiseen ratkaisuun

Näyttelijöille esiintyminen elävän yleisön edessä on kaivattu päätös pitkään jatkuneelle teatterisululle.

Teatterin osittainen avaaminen yleisölle on johtanut pohjalaismaakunnissa erikoisiin ratkaisuihin: Seinäjoen ja Kokkolan kaupunginteatterit päästävät yleisön katsomoon, mutta vain vähän kerrallaan.

Yleisörajoitukset johtuvat koronviruksesta. Moni teatteri on joutunut perumaan helmikuun näytöksiään koronarajoitusten paineessa kokonaan.

Esimerkiksi Kansallisteatteri sekä Suomen suurin teatteri Helsingin kaupunginteatteri ovat peruneet kaikki esitykset helmikuun loppuun saakka. Myös Tampereen teatteri on sulkenut ovensa väliaikaisesti.

Lue lisää: Elokuviin tai teatteriin ei ole vieläkään asiaa pääkaupunkiseudulla – ovet pysyvät kiinni koko helmikuun

Miltä komedia tuntuu ilman katsojajoukkoa?

Seinäjoella isolla näyttämöllä esitetään muun muassa komediaa Pelkkänä korvana. Täydellä katsomolla väkeä olisi noin 400, nyt siis vain 20.

– Kyllähän sitä pikkuisen valehtelis, jos väittäis, ettei se yhtään vaikuta. Yleisö on viimeinen valmistuva pala esityksessä, sanoo Jani Johansson, joka näyttelee pääosassa Charliena.

– Onhan se vähän.... kuivaa, hän muoteilee.

Myös näyttelijöitä jännitti ensimmäisen esitys tauon jälkeen. Seinäjoella teatteri on ollut kiinni joulukuun alusta.

– Helpotti, kun tuli ne ensimmäiset naurut, majatalon emäntä Bettyä näyttelevä Mia Vuorela tunnustaa.

Miltä tuntuu esiintyä ainoastaan 20 katsojalle teatterin lavalla? Äänessä näyttelijät Mia Vuorela ja Jani Johansson

Esitysrytmistä putoaminen tuntuu koko kehossa

Kokkolan kaupunginteatterissa yleisön joukko on tätäkin pienempi: ison näyttämön esityksiin pääsee 18 katsojaa, pienemmän vain seitsemän.

Kaupungin teatteritauko kesti yli kaksi pitkää kuukautta.

– Hyvältä tuntuu, koska se on iso osa tämän työn tekemistä. Emme me työttömänä ole olleet vaan harjoitelleet innolla, mutta työn olennainen osa on se, että pääsemme yleisön eteen, sanoo Irina Parviainen.

Näyttelijä Niko Karjalaisen mukaan rankkaa on ollut perusrytmistä pois putoaminen, kun viikonlopun esitykset jäivät pois. Keho kertoo, että perjantaina illalla kello kuusi pitäisi olla valmistautumassa esitykseen.

– Tommosen viihdepommin, meidän farssin vetäminen 18 hengelle tulee mua itseäni naurattamaan niin, että siitä saa iloa jolla saa vedettyä näinkin rajatulle porukalle, Karjalainen naurahtaa.

Kokkolan kaupunginteatterin näyttelijät Irina Parviainen ja Niko Karjalainen kertovat, mitä paluu lavoille merkitsee

Kaupunginteatterin päänäyttämöllä nähdään helmikuussa vauhdikas Koiramäen Suomen historia sekä draama Ykspihlaja. Pienemmällä näyttämöllä nähdään intiimi Päämäärä.

Seinäjoki arpoi liput, Kokkolassa nopeat söivät hitaat

Seinäjoella teatterikatsomoon pääsee helmikuun ajan vain arvalla. Lippu on toki pitänyt ostaa itse.

Paikat arvottiin näytöskohtaisesti netistä löytyneellä arvontatyökalulla, kertoo asiakkuusvastaava Satu Keski-Valkama Seinäjoen kaupunginteatterista.

– Voittajapuhelut ovat kyllä olleet erityisen piristäviä tämän korona-ajan keskellä. Moni on nauranutkin, että laitetaan lotto vetämään, kun niin hyvin lykästi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto linjasi aiemmin, että julkisten kokoontumisten suositusraja on alueella 20. Tämän jälkeen Seinäjoella päätettiin jatkaa osaa esityksistä.

Koska rajoitukset ovat tiukat, iso osa lipun ostaneista jää joka tapauksessa ilman katsomopaikkaa. Näytöksiä ei enää kevääseen voida lisätä, joten ratkaisuna on lipun vaihto toiseen tai lahjakortti, joka ulottuu pidemmälle tulevaisuuteen.

Kokkolassa ei arvontaan ole jouduttu turvautumaan vaan liput rajallisiin näytöksiin myydään nopeimmille.

