Koneäly seuloo kaupan energiankulutustiedoista mahdolliset viat sekunneissa – ihmiseltä työhön menisi jopa päivä

Ruokamarketeissa pystytään painamaan energiankulutus lämpöpumppujen, led-valojen, aurinkopaneelien ynnä muiden energiaa säästävien laitteiden avulla nykyisin jo niin alas, että välillä marketti voisi myydä energiaa jopa muille.

Kaupan ala onkin pärjännyt hyvin elinkeinoelämän energiansäästötalkoissa eli nelisen vuotta sitten aloitetuissa energiatehokkuussopimuksissa. Kaupat ovat saavuttaneet säästötavoitteensa etuajassa ja menneet jo itse asiassa tavoitteestaan yli.

– Kaupat ovat olleet mukana energiatehokkuussopimuksissa alusta alkaen ja olleet niissä suunnannäyttäjiä, Motivan johtava asiantuntija Harri Heinaro kertoo.

Motiva on valtion kokonaan omistama yhtiö, joka keskittyy energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.

Yritysten energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja lähes 120 kuntaa ja kuntayhtymää. Liittyneiden energiankäyttö kattaa lähes 60 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä.

Vuotuinen säästö lasketaan miljoonissa

Kaupan alan yrityksiä on lähtenyt mukaan energiasopimuksiin seitsemäntoista. Energiaa on onnistuttu säästämään niin, että vuotuinen kustannussäästö on yhteensä 14 miljoonaa euroa.

Ohessa esimerkkinä erään K-ryhmän supermarketin kaukolämmön kulutus ennen isohkoa energiaremonttia ja sen jälkeen. Markettiin asennettiin marraskuussa 2019 energiatehokas lämmönkierrätysjärjestelmä.

Mutta nälkä kasvaa syödessä. K-ryhmä on lähtenyt etsimään uusia säästökohteita yhteistyökumppaninsa EnerKey-yhtiön kanssa valjastamalla tekoälyn seulomaan sitä massiivista dataa, jota kertyy tuhansien myymälöiden konesaleista.

– Koneoppimisen avulla pystymme seuraamaan ja analysoimaan energiankulutustietoja tehokkaasti. Siten saamme varmistuksen sille, että järjestelmät toimivat niin kuin pitää ja mahdollisesti löydetään sellaisia säästötoimia, joita ei olisi muilla keinoilla löydetty, K-ryhmän talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen kertoo.

Tuntien työ hoituu parissa sekunnissa

Kokkosen mukaan järjestelmällä on jo siivottu noin tuhannen megawattitunnin verran turhaa energiankulutusta, mutta silti se ei ole järjestelmän merkittävin etu.

– Jos tämän tyyppistä analysointia tehtäisiin käsin, siihen menisi asiantuntijan aikaa tunteja, ehkä jopa päiviä. Tämä analytiikkaohjelma tekee saman työn sekunneissa.

Juuri tämä nopeus on avaintekijä. Koneoppiva järjestelmä vapauttaa ihmiset ratkomaan ongelmaa välittömästi, jolloin säästöä syntyy sekä työajassa että mahdollisen vian nopeassa korjaamisessa.

Aineksia viennin veturiksi?

Kokkonen näkee analytiikkaohjelman jatkokehittelyssä isoja mahdollisuuksia. Ohjelmisto on helppo skaalata niin, että se on käyttökelpoinen muissakin kuin Keskon kiinteistöissä.

K-ryhmän talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen syksyllä 2020 vielä rakenteilla olevan uuden supermarketin katolla Lahdessa. Kiinteistö suunniteltiin aurinkopaneeleja myöten mahdollisimman energiatehokkaaksi. Toni Määttä / Yle

– Energian mittaaminen on ollut pakollista jo pitkään. Tietoa kertyy pelkästään meillä kymmenistä tuhansista eri mittauslaitteista. Näitä tietoja me nyt analysoimme ja tämä tekniikka on varmasti skaalattavissa moniin muihinkin kiinteistöihin ja rakennusalan kohteisiin. Eikä pelkästään vain kotimaassa, vaan tässä analyysiohjelmistossa on aineksia vaikka vientituotteeksi, Antti Kokkonen sanoo.

Myös Harri Heinaro pitää Keskon hanketta hyvinkin käyttökelpoisena vientituotteena.

– Siinä on ehdottomasti vientipotentiaalia. Kiinteistöjen tuottaman energiankulutusdatan hyödyntämistä varmasti pohditaan varmasti muuallakin, joten valmiille ja toimivalle tuotteelle on varmasti kysyntää.