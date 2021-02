Matkavakuutus ei korvaa suosituksen vuoksi peruttua hiihtolomareissua – majoitusliikkeen kanssa voi neuvotella

Hiihtolomamatkan peruminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksesta jää hyvin todennäköisesti asiakkaan omaksi tappioksi. THL suositteli eilen, että Uudeltamaalta ei lähdettäisi hiihtolomamatkalle muualle Suomeen.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan FINEn (siirryt toiseen palveluun) vakuutusasiantuntija Katja Lappi sanoo, että yleisen suosituksen tai edes yleisen liikkumisrajoituksen pohjalta tehty peruutus ei yleensä kuulu matkavakuutuksista korvattaviin vahinkoihin.

– Suurin osa vakuutuksista ei muutenkaan korvaa epidemian tai pandemian takia peruuntuvia matkoja.

Muutamissa vakuutuksissa tosin on ehtoja, joiden perusteella pandemian vuoksi korvauksia on saanut. Lappi kuitenkin muistuttaa, että jos matkoja on varattu koronapandemian alkamisen jälkeen, nämäkään vakuutukset eivät todennäköisesti korvaa menetyksiä.

Pohjola Vakuutuksen Business Lead Atte Erkamo toteaa niin ikään, että pelkkä THL:n suosituksen noudattaminen ei oikeuta korvaukseen, kuten ei karanteeniinkaan joutuminen.

Sen sijaan Erkamon mukaan koronaan sairastuminen matkan aikana on korvausperuste. Erkamo kehottaa varmistamaan omasta sopimuksesta, että vakuutus on voimassa myös kotimaassa. Osa vakuutuksista on voimassa vain ulkomailla.

Edes liikkumisrajoitus, kuten Uudenmaan sulku viime vuoden keväällä, ei yleensä ole korvausperuste.

– Tyypillisesti matkavakuutuksissa lukee, että korvausta saa sairastumisen, tapaturman tai lähiomaisen vakavan sairastumisen tai kuoleman perusteella. Monesti myös iso omaisuusvahinko on korvausperuste, Katja Lappi sanoo.

Käytännössä siis muut kuin vakuutuksessa erikseen mainitut perusteet eivät oikeuta korvauksiin.

Lapin mukaan jotkut vakuutusyhtiöt ovat korvanneet peruuntuneen matkan, jos joutuu karanteeniin samassa taloudessa asuvan lähiomaisen sairastumisen vuoksi.

– Yleisesti karanteeniin joutuminen ei silti ole korvausperuste.

Majoitusliikkeen kanssa voi neuvotella

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (siirryt toiseen palveluun) mukaan peruutusoikeus määräytyy varausehtojen mukaisesti. Varausehdot sitovat kuluttajaa.

Laki kuitenkin mahdollistaa ehtojen sovittelun, jos niiden soveltaminen johtaisi kuluttajan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Annina Huolman.

Koronavirustilanteen takia tarpeetonta kotimaanmatkailua on syytä välttää. Tässä tilanteessa voi neuvotella varauksen siirrosta myöhempään ajankohtaan tai vaatia ainakin osittaista hinnanpalautusta, todetaan viraston sivuilla.

