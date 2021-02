Finnairin asiakaspalveluyhtiö saa uuden omistajan: RTG Sales myydään Rainmaker-yhtiölle

RTG Sales on hoitanut käytännössä Finnairin kaiken asiakaspalvelutoiminnan. Yhtiön päätoimipiste on Kajaanissa.

Myynti- ja asiakaspalveluyhtiö Rainmaker ostaa kajaanilaisen RTG Sales Oy:n koko osakekannan ja liiketoiminnan.

RTG Sales on hoitanut käytännössä Finnairin kaiken asiakaspalvelutoiminnan. Yhtiön päätoimipiste on Kajaanissa. Lisäksi RTG Salesilla on toimipaikka Vantaalla. Yhtiö sulki Porvoon-toimipaikkansa viime syksynä.

Yrityskaupalla Rainmaker vahvistaa asemaansa Suomen suurimpana myynti- ja asiakaspalveluun keskittyvänä toimijana.

RTG Salesin omistajan ja toimitusjohtajan Mikko Soinisen mukaan päätöstä kypsyteltiin jonkin aikaa. Koronapandemia kiihdytti ajatusta, että olisi hyvä liittoutua leveämpien hartioiden kanssa.

– Rainmaker valikoitui samanlaisen arvopohjan vuoksi. Ihmisistä pidetään huolta. Oli hyvä ja mieluinen päätös tehdä kaupat, kuvailee Soininen.

RTG Sales Oy:n merkittävin asiakas on Finnair, jonka asiakaspalvelua se on tuottanut lähes kahdenkymmenen vuoden ajan.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner arvioi torstaina Finnairin vuosikatsauksessa, että matkustus alkaa vuoden 2021 kesästä lähtien palautua, kun eri maat purkavat matkustusrajoituksiaan rokotekattavuuden kasvaessa. Finnair aikoo olla entistä vahvempia ja palvella asiakkaitamme yhä paremmin, kun markkina lähtee jälleen liikkeelle.

Rainmakerin liiketoimintayksikön johtaja Kim Lehtola uskoo Finnairin lentomatkustuksen kasvavan, kun koronatilanne helpottaa. Samalla kasvaa myös asiakaspalvelun tarve.

– Joudumme aika tarkkaan suunnittelemaan, että osumme samaan ponnistuslankkuun kasvavan volyymin kanssa. Kaikin keinoin koetetaan pitää osaamisesta ja ihmisistä kiinni, kunnes palvelua taas tarvitaan enemmän. On tärkeää, että osaajat olisivat silloin käytössämme. Tietenkin meidän on samanaikaisesti huolehdittava myös liiketoiminnastamme, joten yhtälö on juuri nyt aika vaikea, kuvailee Lehtola.

RTG:llä on tällä hetkellä noin 180 työsuhdetta. Kaikki työntekijät jatkavat RTG:n palveluksessa, mutta Rainmakerin omistuksessa. Työpaikat säilyvät Kajaanissa ja Vantaalla.

Lehtola uskoo yrityskaupan tuovan uutta työtä ja uusia asiakkuuksia RTG:n työntekijöille. Hänestä sekä Kajaanissa että Vantaalla on hyvät tilat ja tahtoa tehdä työtä Finnairin lisäksi muidenkin asiakkaiden kanssa.

– Erityisesti Kajaanissa on alueellisti paljon osaamista asiakaspalvelusta, joten olisi mukava tuoda sinne uutta työtä tehtäväksi.

Lehtolan mukaan yrityskaupalla on työntekijöille positiivisia vaikutuksia, kun esimerkiksi uramahdollisuudet parantuvat. Rainmakerilla on useita asiakkuuksia, ja yritys toimii hyvin monenlaisten yritysten kanssa.

– Tällä hetkellä tilanne on tosi vaikea RTG Salesin työntekijöiden kannalta, sillä he ovat toimineet matkailualalla ja tiedämme, miten vaikeaa siellä on. Työtä ei ole hirveästi tehtäväksi ja valtaosa työntekijöistä on kokonaan tai osittain lomautettuina.

RTG salesin toimitusjohtajan Mikko Soinisen mukaan korona on näkynyt RTG Salesille sekä hankaluuksina että hyvinä asioina. Jatkuvasti muuttuviin päätöksiin on ollut Soinisen mukaan vaikea reagoida, eikä mitään ole pystynyt ennustamaan.

– On ollut hieno katsoa, miten meidän henkilöstömme ja ihmiset ovat pystyneet ottamaan vaikeat ajat vastaan ja puhaltamaan yhteen hiileen.