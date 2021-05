Kerttu Kotakorpi: Suomi(kaan) ei hyödy ilmastonmuutoksesta

On itsekeskeistä ajatella Suomen hyötyvän ilmastonmuutoksesta, kirjoittaa Kotakorpi blogissaan.

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

On tiettyjä perusväittämiä, joilla ilmastonmuutos halutaan esittää positiivisessa valossa pohjoismaisesta näkövinkkelistä. Yksi suosituimmista on kasvukauden pidentyminen. Kohta täällä viljellään viiniä ja maissia! Pitää toki paikkansa, mutta ajatuskuviossa on myös ongelmansa.

Säät muuttuvat aiempaa vaihtelevimmiksi, jolloin pitenevä kasvukausi hyödyttää toisina vuosina, mutta ajoittain paha kuivuus tai runsaat sateet verottavat satoja.

Muutokset eivät ole ainoastaan positiivisia. Tietyn alueen kasvit – myös viljelykasvit – ovat sopeutuneet vallitseviin oloihin. Nopeasti muuttuvat olosuhteet vaativat valtavan määrän kehitystyötä ja uudistumista lyhyessä ajassa.

Vaikka kasvukausi pitenee meillä tulevaisuudessa vastaamaan Keski-Euroopan olosuhteita, niin muut kasvuolosuhteet eivät silti muutu samoiksi. Edelleen meillä on alkukesällä hallaa, jopa lumisateita Keski-Eurooppaa enemmän.

Tulevaisuudessa kevät ja syksy Suomessa pidentyvät. Pitenevä kasvukausi koostuu kuivahkosta keväästä, lämpimästä kesästä ja sateisesta syksystä. Valoa riittää kesällä osassa maata jopa kellon ympäri, mutta kaikki kasvit eivät osaa sitä hyödyntää – suurin osa etelän kasveista on tottunut lepäämään öisin.

Lisäksi muut haitat, kuten kasvitaudit, homeet ja tuholaiset voivat lisääntyä entisestään.

Ilmastolliset olosuhteet eivät siis muutu ainoastaan parempaan suuntaan. Säät muuttuvat aiempaa vaihtelevimmiksi, jolloin pitenevä kasvukausi hyödyttää toisina vuosina, mutta ajoittain paha kuivuus tai runsaat sateet verottavat satoja.

Poimintoina viime vuosilta: hernesato oli ennätyksellinen vuonna 2020, ruissato vuonna 2019 (siirryt toiseen palveluun) ja omenasato vuonna 2017 (siirryt toiseen palveluun). Muuttuvat ilmasto-olosuhteet siis hyödyttävät kasveja, mutta hyvin vaihtelevasti. Miten viljelijät osaavat hyödyntää muuttuvaa tilannetta, kun kylvön yhteydessä on vaikea arvioida mitä lajiketta tulevan kasvukauden olosuhteet suosivat eniten?

Kuivina tai hyvin sateisina aikoina puiden kasvu kärsiii.

Kasvukauden pitenemisestä ajatellaan olevan hyötyä myös metsissä. Välillä saa jopa kuvan, ettei Suomessa tarvitse tehdä päästöillekään juuri mitään, kun lämpenemisestä innostuvat metsät kasvattavat hiilinielua ja kompensoivat näin päästöjämme.

On totta, että metsien kasvu ja hiilen sidonta lisääntyy, kun ilmasto lämpenee. Samalla kuitenkin myös metsistä lahoamisen kautta vapautuva hiili lisääntyy.

Suomalaiset metsät muuttuvat hitaasti havumetsistä lehtipuumetsiksi. Metsän pohjaan laskeutuva lehtiaines maatuu yhä nopeammin ja etenkin lämpimän ja sateisen syksyn aikana hiiltä vapautuu vauhdilla. Samaan aikaan puut ovat jo valon puutteesta lopettaneet hiilen sitomisen.

Etenkin Etelä-Suomessa keväät ja kesät muuttuvat kuivemmiksi ja sadeolosuhteet vaihtelevimmiksi, jolloin kasvukauden piteneminen ei suoraan lisää kasvupotentiaalia. Kuivina tai hyvin sateisina aikoina puiden kasvu kärsii.

Oma lukunsa on maaperä. Verrattain köyhä maaperämme ei muutu vaikka ilmasto muuttuu. Viljelykasvit ja puut tarvitsevat kasvuunsa muutakin kuin lämpöä ja ottavat maasta rakennusaineensa.

Lämmityslaitteet meillä jo on, jäähdytyslaitteet pitää hankkia.

Yksi suosittu argumentti ilmaston muuttumisesta positiiviseen suuntaan on itse lämpeneminen. Onhan meidän ilmastossa varaa lämmetä, olen kuullut tänä talvena useaan otteeseen. Monen mieltä lämmittävät lisääntyvät helteet ja vähenevät pakkaset.

Lämmityskulut väistämättä pienenevät, mutta samaan aikaan jäähdytyskulut kasvavat. Lämmityslaitteet meillä jo on, jäähdytyslaitteet pitää hankkia.

Tilastokeskuksen koonnissa kerrrotaan (siirryt toiseen palveluun), että asumisen osuus energiankulutuksesta on noin viidenneksen ja siitä kaksi kolmannesta kuluu lämmitykseen. Muutaman asteen lämpötilan nousu tähän kokonaispottiin tarkoittaa vain muutamien prosenttien vähenemistä lämmittamiseen kulutetussa energiassa ja todennäköisesti samaan lopputulokseen päästäisiin uusimalla tiivisteitä.

Kylmään säähän liittyvä kuolleisuus väistämättä pienenee, mutta pakkasten vähenemisellä on myös monia negatiivisia terveysvaikutuksia. Kun talvella sataa yhä enemmän vettä, pimeys ja siitä johtuva väsymys sekä masennus lisääntyvät. Liukkauteen liittyvät tapaturmat voivat lisääntyä, kun lämpötila sahaa nollan tienoilla.

Suomelle ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat toki vähemmän negatiivisia kuin monelle muulle valtiolle, kuten mereen uppoaville Tyynenmeren saarivaltioille tai pahasti kuivuvalle Välimeren alueelle. Me emme silti välty muita maita koskettavien katastrofien vaikutuksilta globaaliin talouteen, turvallisuuteen, vakauteen ja sitä kautta meihin.

Suurin ongelma ajatuskuviossa ilmastonmuutoksen seurauksena saamistamme hyödyistä on kuitenkin moraalinen. On sietämättömän itsekeskeinen ajatus että hyödymme ongelmasta, joka tekee elämisestä epäinhimillistä jossain toisaalla.

Kerttu Kotakorpi

Kirjoittaja on innostunut huonekasveista ja lannoitti niitä hiilidioksidilla tätäkin kirjoittaessa.

Blogista voi keskustella 22.5. klo 23.00 saakka.