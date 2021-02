Suomalaiset pitävät kiinni Lapin-lomistaan THL:n suosituksista huolimatta – viime hetken peruutuksia on tullut vain kourallinen

Levillä on peruttu kymmenkunta mökkivarausta.

Etelä-Suomen hiihtolomalaiset pakkailevat laukkujaan ja suuntaavat Lappiin THL:n ja Lapin sairaanhoitopiirin torstaina antamista selkeäsanaisista suosituksista huolimatta.

Vain kourallinen ihmisiä on perunut tulonsa Lapin tunturikeskuksiin samaan aikaan kun hallitus on puhutellut THL:n johtoa sen ulostuloista. Hallitus uskoo niiden vain sekoittavan suomalaisten päät.

Levillä on torstain ja perjantaiaamupäivän aikana peruttu kymmenkunta mökkivarausta, kertoo Visit Levin myyntipäällikkö Katja Rauhala. Toisaalta samaan aikaan tehdään uusia varauksia, myös ensi viikolle.

Pyhä-Luosto Matkailu Oy:n välittämistä 130 lomamökistä yli 90 prosenttia on varattu ensi viikolle, eikä yhtään varausta ole viime hetkellä peruttu. Toimitusjohtaja Päivi Hannula kertoo, että muutama on soittanut kysyäkseen Lapin koronatilanteesta, mutta perumismahdollisuuksista ei ole kysytty.

Rahoja ei saisi takaisin

Hiihtolomaviikon mökkivarauksesta ei saisi enää rahojaan takaisin missään tunturikeskuksessa.

– Ihan oman mielen mukaan varauksia ei voi muuttaa, mutta jos viranomaiset laittaisivat kiellon tulla alueelle, niin sitten varausta voisi siirtää eteenpäin, Hannula toteaa.

Näin toimittiin viime keväänä.

Myös Levillä ja Ylläksellä noudatetaan mökkivarauksissa tavanomaisia peruutusehtoja, eli varaus pitää perua 28 vuorokautta ennen saapumista, jos haluaa rahat takaisin. Pelkkä suositus ei asiaa muuta.

Myöskään matkavakuutukset eivät pääsääntöisesti korvaisi peruttua matkaa. Korvauksia ei todennäköisesti saisi edes siinä tapauksessa, että viranomaiset määräisivät matkustusrajoituksia.

Hotelleissa vielä paljon tilaa

Destination Lapland ja Lomarengas välittävät Ylläksen alueella 750:tä lomamökkiä, eikä peruutuksia ole sielläkään tullut. Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma kertoo, että mökkien varaajat ovat poikkeusaikana kysyneet hyvin ahkerasti peruutusehdoista, joten ne lienevät hyvin lomalaisten tiedossa.

Kotimaan hiihtolomalaiset ovat varanneet lähiviikoiksi poikkeuksellisen paljon Lapin lomamökkejä, ja esimerkiksi Levillä kotimainen kysyntä kompensoi jo ulkomaalaisten turistien täydellisen poissaolon.

Mökeissä on helpompi toimia terveysturvallisesti kuin hotelleissa, joissa onkin hiljaisempaa.

Esimerkiksi Lapland Hotels -ketjun Ylläksen ja Levin alueen hotellihuoneista noin puolet on varattu ensi viikoksi. Aluejohtaja Tommy Sippo kertoo, että peruutuksia ei ole torstain ja perjantaiaamun aikana tullut, vaikka huoneen voi varaustyypistä riippuen perua maksutta jopa tulopäivään saakka.

Vaikka viime hetken peruutuksia ei ole tullut, varaustilanne on elänyt esimerkiksi Levillä koko talven ajan. Viikottain on peruttu parikymmentä tulevaa varausta ja toisaalta uusia varauksia on tehty hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.