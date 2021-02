Meyer Turun koronatartuntamäärät kasvussa: Tartunnoilla yhteys Rauman telakan vaikeaan koronavirustilanteeseen

Turun telakan mukaan tartunnat ovat pääosin alihankkijayrityksissä, mutta altistuneita on myös sen omassa henkilökunnassa.

Meyer Turun telakan koronatartuntamäärät ovat kasvaneet.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan kokonaistartuntamäärä Meyer Turun telakalla on tällä hetkellä yli 40. Parissa päivässä tartuntoja on tullut lisää yli kymmenen, koska keskiviikkona tartuntoja oli todettu 30.

– Telakalla ja sen alihankintayrityksissä on otettu paljon testejä viime päivinä. Nämä testit on tehty monen eri kunnan alueella, joten testimäärästä en osaa tarkemmin sanoa. Tartuntoja on kuitenkin ilmennyt lisää, Peltoniemi sanoo.

Turun telakan mukaan tartunnat ovat pääosin alihankkijayrityksissä, mutta altistuneita on myös sen omassa henkilökunnassa. Altistuneita on telakalla kaikkiaan muutamia satoja.

Telakan tartunnoilla on yhteyttä Rauman telakan ärhäkkäästi levinneeseen koronatartuntaryppääseen.

