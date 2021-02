Harvinainen erehdys: Nordean asiakas pääsi vahingossa sisälle toisen asiakkaan mobiilipankkiin – johtaja pitää tapauksen toistumista hyvin epätodennäköisenä

Nordea muistuttaa, että asiakkaan on syytä lukea tunnuslukusovelluksessa tarkasti, mihin palveluun hän on kirjautumussa tai mitä maksua vahvistamassa.

Nordea muistuttaa, että asiakkaan on syytä lukea tunnuslukusovelluksessa tarkasti, mihin palveluun hän on kirjautumussa tai mitä maksua vahvistamassa. Ismo Pekkarinen / AOP

Nordean asiakas pääsi tänään perjantaina sisälle toisen henkilön mobiilipankkiin, kun hän yritti kirjautua omaansa. Tapaus sattui aamupäivällä. Siitä uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Nordean henkilöstöasiakkaista vastaava johtaja Jani Eloranta vahvistaa tapahtuneen myös Ylelle.

– Kyseessä on erittäin vakava ja poikkeuksellinen tapaus, jollaista ei tietystikään saisi tapahtua.

Helsingin Sanomien jutun pohjalta tapauksen saattoi yhdistää teknisiin ongelmiin, sillä Nordean tunnuslukusovelluksessa on ollut tänään laajoja häiriöitä. Elorannan mukaan asiat eivät kuitenkaan ole millään lailla yhteydessä toisiinsa.

Kaksi asiakasta yritti kirjautua samalle tilillle

Asiakkaan pääsyssä toisen henkilön verkkopankkiin oli pohjimmiltaan kyse sattumasta ja inhimillisestä virheestä.

Elorannan mukaan asia alkoi siitä, kun kaksi Nordean asiakasta – asiakkaat A ja B – hoitivat kumpikin pankkiasioitaan samanaikaisesti tänään aamupäivällä.

Kumpikin heistä yritti samanaikaisesti kirjautua omaan verkkopankkinsa. Asiakas A oli kuitenkin kirjautuessaan vahingossa näppäillyt toisen asiakkaan käyttäjätunnuksen eli numerosarjan. Ja koska myös asiakas B hoiti juuri sillä hetkellä pankkiasioitaan, oli hän itse hyväksynyt asiakas A:n kirjautumisyrityksen.

Vaikka asiakas A pääsi sisälle asiakkaan B mobiilipankkiin, hän ei olisi Elorannan mukaan pystynyt esimerkiksi käyttämään toisen rahoja. Esimerkiksi maksun tai tilisiirron tekeminen ulkopuoliselle tilille vaatii aina erillisen vahvistuksen. Asiakas A pystyi siis vain katselemaan asiakkaan B tietoja.

Vastaavaa tuskin tapahtuu uudestaan

Elorannan mukaan tapaus on hyvin epätodennäköinen, joskin mahdollinen sattuma. Nordean mobiili- ja verkkopankkiin kirjaudutaan noin miljoona kertaa päivässä.

Hän pitää kuitenkin hyvin epätodennäköisenä, että mitään tämän päivän sattumuksen kaltaista tapahtuisi uudestaan. Pankin asiakkaiden ei siis tarvitse olla huolissaan pankkiasioidensa turvallisuudesta.

Eloranta muistuttaa, että asiakkaiden tulisi olla tarkkana käyttäessään esimerkiksi tunnuslukusovellusta. Asiakkaan on syytä lukea sovelluksessa tarkasti, mihin palveluun hän on kirjautumassa tai mitä maksua hän on vahvistamssa. Jos asiasta on epävarma, kannattaa tunnistautumisprosessi keskeyttää sulkemalla sovellus ja aloittaa sitten alusta.