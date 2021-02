Rauman telakan koronaepidemia paisuu: Nyt 82 uutta tartuntaa, kaupunginjohtaja vaatii telakan yrityksiltä vastuuta

Telakalla on todettu yhteensä 188 koronatartuntaa yhden viikon aikana.

Rauman telakan koronaepidemia paisuu. Perjantaina on todettu 82 uutta tartuntaa.

Tartuntoja on nyt telakalla jo 188 viikon aikana testattujen 600:n työntekijän joukossa. Altistumisia on lisäksi erittäin paljon. Perjantaina testattiin 400 ihmistä, jotka on asetettu omaehtoiseen karanteeniin.

Telakka Satakunnan epidemian keskus

Telakan tuotanto on keskeytetty viikonlopun ajaksi. Tänä aikana tilat siivotaan tehostetusti ja aluetta vartioidaan.

Telakka-alueen tartunnat muodostavat ison osan Satakunnan viime viikon uusista tartunnoista. Maakunta on nyt siirtynyt kokonaisuudessaan koronaepidemian leviämisvaiheeseen.

Satakunnan tartuntamäärä on 94,5 tartuntaa 100 000 asukasta kohti, mutta Raumalla luku on 300,7.

Kaupunki vaatii toimia yrityksiltä

Rauman kaupunki on erittäin huolissaan tilanteesta ja vaatii telakkayhtiö RMC:tä alihankkijoineen kantamaan vastuunsa.

– Olen ollut yhteydessä telakan toimitusjohtajaan viimeksi tänään ja kertonut, että kaupunki edellyttää RMC:ltä telakan päätoimijana vastuullisuutta koko tuotantoketjun toiminnasta ja sitoutumista määräyksiin ja suosituksiin. Olen saanut sieltä vastakaikua vaatimuksiini. Olen ymmärtänyt, että telakalla ollaan valmiita ottamaan entistä järeämpiä toimenpiteitä käyttöön, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen sanoo.

Telakalla työskentelee runsaasti ulkomaalaistaustaista työvoimaa, joiden kanssa toimiminen on Satakunnan sairaanhoitopiirin mukaan ollut hankalaa kieli- ja kulttuurierojen takia.

"Henkilökunta voisi huomauttaa maskittomia kaupoissa"

Rauman kaupunki on toimittanut Rauman kauppakamarille ja Rauman yrittäjille erikielisiä julisteita maski- ja koronasuosituksista. Kaupunki odottaa, että ohjeet asetetaan yrityksissä näkyvästi esille ja niiden noudattamista valvotaan.

– Pitää muistaa, että turvaväli ja maski eivät ole vaihtoehtoisia suojautumiskeinoja, vaan maski tulee olla käytössä niin henkilökunnalla kuin asiakkailla, vaikka turvavälit pystyttäisiinkin toteuttamaan. Minusta henkilökunta voisi ystävällisesti huomauttaa maskittomia asiakkaita, kun liikkeen ovella on selvästi ilmoitettu maskisuosituksen olevan voimassa, sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Satu Helin sanoo.

Jokaiselta vaaditaan suositusten noudattamista

Rauma pitää voimassa tiukat koronarajoitukset ja muun muassa lukiolaisten etäopetuksen. Kaupunki korostaa, että myöskään varhaiskasvatukseen ei saa viedä kipeitä lapsia.

– Vaikka oma terveys ei huolettaisi, pitää ajatella muita. Pikkuputiikissa tai ruokaostoksilla kohtaamasi ihminen saattaa olla riskiryhmäläinen, jonka terveyden tai jopa hengen voimme vaarantaa. Raumalaisille perheille haluan sanoa, että nyt on aika vetäytyä viettämään aikaa perhepiirissä, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen sanoo.

Satakunnan viimeisimmät koronauutiset löydät täältä.

Kuuntele tästä uusimmat Ylen radiouutiset Satakunnasta.

Lue täältä uusimmat Yle Uutiset Satakunnasta.