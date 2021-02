Facebookin uutispimentoon johtanut lakialoite lähellä lopullista hyväksyntää – Tästä Australian kiistellyssä laissa on kyse

Australiassa ilmastoaktivistit ovat syyttäneet Rupert Murdochin omistamaa New Corp -mediakonsernia valheiden levittämisestä ja ilmastonmuutoksen kiistämisestä. Aktivistien lisäksi myös moni poliitikko on vaatinut Murdochia vastuuseen yhtiönsä toimista. Australian entinen pääministeri Malcolm Turnbull on sanonut, että Murdochin mediaimperiumi aiheuttaa paljon suuremman uhan Australialle kuin Google. Dean Lewins / EPA