Tositelevisiotähti Kim Kardashian hakee avioeroa räppärimiehestään Kanye Westistä – Kardashian hakee parin neljän lapsen yhteishuoltajuutta

Tositelevisiotähti Kim Kardashian on jättänyt avioerohakemuksen erotakseen aviomiehestään räppäri Kanye Westistä. Yhdysvaltalainen superpari on ollut aviossa lähes seitsemän vuoden ajan. Kardashianin eroaikeet on vahvistanut hänen tiedottajansa.

Yhdysvaltalaismediat kertoivat jo viime kuussa, että julkkispariskunta asuisi erillään ja olisi parisuhdeterapiassa selvittämässä ”tavallisia parisuhdeongelmia”.

Erouutisesta kertoi ensimmäisenä viihdeuutissivusto TMZ, jonka mukaan ero on ”niin sopuisa kuin se voi olla”.

Kardashian, 40, hakee TMZ:n mukaan pariskunnan neljän lapsen osalta yhteishuoltajuutta. Tositelevisiotähden asianajajan Laura Wasserin kerrotaan jättäneen Kardashianin eropaperit perjantaina. Tiedottaja vahvisti erohakemuksen jättämisen, muttei antanut tarkempia tietoja aiheesta.

Kardashian ja West aloittivat seurustelun vuonna 2012 ja avioituivat Italiassa ylenpalttisessa seremoniassa vuonna 2014. Juorulehdet ovat jo kuukausien ajan arvioineet pariskunnan avioliiton ajautuneen karille.

Avioero on Westille ensimmäinen ja Kardashianille kolmas. Kardashianilla ja Westillä on neljä lasta: North, Saint, Chicago ja Psalm. Pariskunnan esikoinen North syntyi vuonna 2013.

Westin käytös on ollut viime aikoina ailahtelevaa

Kardashian on kerännyt julkisuutta muun muassa hänen perheensä edesottamuksia seuranneen Keeping Up with the Kardashians -sarjan myötä.

Muun muassa räppärinä ja tuottajana tunnettu viihdemoguli West on voittanut 21 grammy-palkintoa ja hänen levyjään on myyty yli 20 miljoonaa kappaletta. Viime vuosien aikana räppäri on kääntynyt erittäin julkisesti kristilliseen evankelikaalisliikkeeseen ja on julkaissut sittemmin myös gospel-musiikkia.

West, 43, asettui viime vuonna varsin viime tingassa ehdolle Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Hän myös tuki näkyvästi entistä presidenttiä Donald Trumpia, kun Trump oli vielä presidentti.

Hän on lisäksi viime aikoina puhunut avoimesti sairastavansa kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Hän ilmoitti ehdolle lähtemisestä rönsyilevässä puheessa, jossa hän myös muun muassa ilmoitti halunneensa, että heidän tyttärensä olisi abortoitu ja murtui kyyneliin.

Räppäri julkaisi myös sarjan tviittejä, jossa hän muun muassa syytti vaimonsa ja anoppinsa Kris Jennerin yrittäneen laittaa hänet lukkojen taakse. Hän kertoi tviiteissään hakevansa myös avioeroa. Sittemmin kyseiset tviitit on poistettu.

Kardashian pyysi hänen aviomiehensä ailahtelevan käytöksen jälkimainingeissa, että media ja yleisö osoittaisivat myötätuntoa ja empatiaa.

Lähteet: AFP, AP