Yllätyspakkaset katkaisivat Texasissa ensin sähköt ja sitten veden – Biden julistamassa öljystään tunnetun osavaltion katastrofialueeksi

Sähkönjakelu on pääosin normalisoitunut loppuviikolla, mutta miljoonat ovat yhä ilman puhdasta hanavettä.

Talvisää Yhdysvaltain keski- ja eteläosissa on palannut tavanomaiseksi, mutta alkuviikon pakkasjakson seuraukset tuntuvat yhä. Pakkasta oli kovimmillaan lähes 20 astetta eli kylmempää kuin kymmeniin vuosiin.

Sähköyhtiöt katkaisivat sähköjä alkuviikosta aluettain välttääkseen sähköverkon ylikuormituksen. Pahimmillaan sähköt olivat poikki miljoonilta ihmisiltä, ja perjantaina noin 170 000 ihmistä oli yhä vailla sähköä. Vesihuollossa tilanne on vain pahentunut.

Jopa noin puolella Texasin asukkaista arvioidaan olevan jonkinlaisia ongelmia vedensaannissa. Noin seitsemälle miljoonalle texasilaiselle eli neljäsosalle väestöstä on annettu kehotus keittää hanasta laskettu vesi ennen sen käyttöä. Vesijohtoverkostoon pelätään päässeen bakteereja paineen laskettua.

Lisäksi monin paikoin vesijohdot ovat haljenneet lämpötilan noustessa nopeasti, eikä korjausväkeä ole ollut tarpeeksi vastaamaan laajaan kysyntään.

Fort Worthissa Dallasin kaupungin kupeessa korjattiin vesijohtovauriota keskiviikkona. Ralph Lauer / EPA

"Vesi on loppu kaikista kaupoista"

Eri puolilla osavaltiota turhautuneet kansalaiset jonottivat juomavettä perjantaina. Suurimmassa kaupungissa Houstonissa jaettiin vesipulloja jalkapallostadionilla.

– Olen ollut hereillä kello viidestä ja liikkeellä kuudesta. Nyt kello on 11.30, mutta minun on vain pakko odottaa. Vesi on loppu kaikista kaupoista meillä päin, vettä jonottanut Percy McGee sanoi uutistoimisto AFP:lle.

– Oli pakko tulla ajoissa, koska kaikki haluavat vettä. Luojan kiitos autossa oli bensaa. Olen niin turhautunut. Olen itsekin diabeetikko ja asun 94-vuotiaan diabeetikon kanssa, eikä meillä ole lääkkeitä tai mitään, tuskaili puolestaan Erica Granado samassa jonossa.

Texasin lisäksi pahoja vesiongelmia on ainakin myös idempänä Arkansas’n, Mississippin ja Tennesseen osavaltioissa. Paikoin asukkaita on kehotettu rajoittamaan veden käyttöä.

Myös Texasin terveydenhuolto horjui pahasti pakkasaallossa, kun sähköt ja vedet katkesivat myös useista sairaaloista.

Osavaltion pääkaupungissa Austinissa työskentelevä sairaalalääkäri Natasha Kathuria kuvailee uutistoimisto Reutersille infrastruktuurin pettämisen olleen sairaalalle pahempi isku kuin koronavirus.

Pakkasaallossa kuolleiden määräksi on kerrottu toistaiseksi yhteensä 69 ihmistä, joista useat ilmeisesti paleltuivat. Sairaanhoidon vaikeuksista johtuneiden kuolemien määrästä ei ainakaan vielä ole tietoa.

Miten Biden hoitaa kautensa ensimmäisen uuden kriisin?

Liittovaltion hätätilavirasto FEMA on jo aloittanut toimet Texasissa, ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo julistaa osavaltion katastrofialueeksi. Biden sanoi perjantaina myös matkustavansa Texasiin, jos "se ei ole ihmisille taakaksi".

Kuukauden verran presidenttinä istunut Biden hävisi Texasissa Donald Trumpille, ja Texasin osavaltio jopa yritti saada maan korkeimman oikeuden kumoamaan neljän muun osavaltion vaalitulokset.

Texasin tunnetuimpiin poliitikkoihin kuuluva republikaanisenaattori Ted Cruz puolestaan on joutunut myrskyn silmään pakkaskriisiin ajoittuneen lomamatkansa takia. Cruz lomaili Meksikon Cancunissa samaan aikaan, kun Texasissa värjöteltiin ilman sähköä ja vettä.

Uutistoimisto AP:n mukaan Texasissa on paheksuttu erityisesti Cruzin selitystä: Senaattorin mukaan hän lähti matkaan vain alakouluikäisten tytärtensä mieliksi. New York Timesille (maksumuurin takana) (siirryt toiseen palveluun) vuodettujen tekstiviestien mukaan Cruzin pariskunta olisi kuitenkin lähtenyt pakoon "jääkylmää" kotiaan.

Lähteet: Reuters, AFP, AP