Herätys: Blind Channel yllättyi UMK:n murskavoitosta, koneäly vähentää marketin energiankulutusta, Kanada yrittää luoda koronakuplan

Blind Channel murskavoitostaan raskaalla musiikilla: "Suomalaiset tajuavat, mikä tämän maan dna on"

Blind Channel voitti Uuden Musiikin Kilpailun kappaleella Dark side ylivoimaisesti. Bändi keräsi 551 pistettä, kun kakkoseksi tullut Teflon Brothers ja Pandora saivat 180 pistettä. Kuusihenkinen bändi oli voitosta iloisen yllättynyt, ja että voitto tuli raskaalla rockmusiikilla.

– Tuossa on Suomen isoimpia popartisteja ja me menemme tosi raskaalla musiikilla. Tämä on osoitus siitä, että suomalaiset tajuavat, mikä tämän maan dna on, sanoo laulaja-kitaristi Joel Hokka.

Koneäly seuloo viat sekunneissa – ihmiseltä työhön menisi jopa päivä

Energiatehokkaalla tilasuunnitelulla voidaan päästä merkittäviin säästöihin isoissa marketeissa. Tiina Jutila / Yle

Ruokamarkettien energiankulutusta saadaan painettua pienemmäksi hyödyntämällä kulutusmittauksia entistä tarkemmin. Keskon kokeilussa koneoppiva järjestelmä pystyy seulomaan suuresta tietomäärästä mahdolliset viat ja muut poikkeamat sekunneissa. Järjestelmällä uskotaan olevan edellytyksiä jopa vientituotteeksi.

Korona jakoi Kanadan epidemia-alueeseen ja itärannikkoon, jossa virus on lähes kukistettu

Kyltti ohjaa koronarokotukseen Montrealissa Kanadassa. AOP

Neljä provinssia Kanadan Atlantin-rannikolla on pystynyt pitämään koronatartunnat vähäisinä luomalla oman kuplansa ja vahtimalla tarkkaan, ketä sinne tulee. Nyt Kanada yrittää samaa valtakunnan mitassa – mutta onnistuuko se enää?

Pitkän linjan musiikkitoimittaja Pekka Laine: “Korona vie työt monelta ammattimuusikolta”

Musiikkitoimittaja Pekka Laine arvelee, että moni ammattimuusikko menettää pandemian vuoksi työnsä. Tiina Jutila / Yle

Kulttuurivieras on Yle Radio Suomesta tuttu musiikkitoimittaja Pekka Laine, joka pelkää koronan vaikuttavan peruuttamattomasti suomalaiseen musiikkikenttään. Hän arvelee, että moni ammattimuusikko menettää työnsä eikä pandemiaa edeltäneeseen keikkakulttuuriin välttämättä ole paluuta. Hän pohtii myös sitä, onko musiikin ammattilaisuus ylipäätään vain lyhyt vaihe historiassa.

Sää

Ajokeli voi olla sunnuntaina erittäin huono. Ilmatieteen laitos

Sunnuntaiyön aikana sataa lunta ja jäätäviä sateita. Ajokeli voi olla erittäin huono. Sunnuntain kuluessa sateet väistyvät ja iltapäivä on pääosin poutainen, vaikka päivän aikana länteen leviää uusia sateita. Maan itä- ja pohjoisosassa on osin selkeää ja edelleen myös hyvin kylmää. Tuuli tekee ilmasta paikoin hyytävän. Etelässä lämpötila on nollan tienoilla, muutoin on pakkasta.

