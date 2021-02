Matkustajakoneessa moottorivika – romua putosi taivaalta Denverissä Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa United Airlinesin matkustajakone joutui palaamaan lauantaina takaisin Denverin lentokentälle, kun koneen moottorissa ilmeni vika.

Coloradon osavaltiossa sijaitsevan Denverin asukkaat kertoivat kuulleensa yläilmoissa lentävästä matkustajakoneesta kovaäänisen räjähdyksen, jonka jälkeen taivaalta alkoi pudota Denverin esikaupunkialueelle osia lentokoneesta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

United Airlinesin mukaan koneen määräpäänä oli Honolulu. Koneessa oli 241 matkustajaa ja kymmenen miehistön jäsentä.

Broomfieldin poliisin julkaisema kuva lentokoneen osasta, joka putosi taivaalta Denverissä. Broomfield Police Department/ EPA

Matkustajakoneen lentäjät antoivat pian koneen nousun jälkeen hätäkutsun lennonjohdolle ja ilmoittivat ongelmasta oikeassa moottorissa.

Samoihin aikoihin Broomfieldin lähiöalueen poliisi alkoi saada lukuisia soittoja alueen asukkailta, joissa nämä kertoivat kuulleensa voimakkaan räjähdyksen. Moni kuvitteli todistavansa lento-onnettomuutta yläilmoissa.

Poliisi on eristänyt paikkoja, missä lentokoneen romua on löydetty. Poliisi on vedonnut ihmisiin, jotta he eivät koskisi romuihin tutkimusten turvaamiseksi.

"Jyrähdys ja mustaa savua taivaalla"

Kieran Cain kertoo uutiskanava CNN:lle (siirryt toiseen palveluun) olleensa leikkimässä lastensa kanssa paikallisen alakoulun pihalla, kun hän havaitsi matkustajakoneen lentävän taivaalla. Yhtäkkiä yläilmoista kuului kovaääninen jyrähdys.

– Katsoimme ylös ja huomasimme mustaa savua taivaalla, kertoo Cain.

Tämän jälkeen Cain kertoo havainneensa, että taivaalta leijaili lentokoneen osia kohti maata.

Hän kertoo hakeutuneensa lastensa kanssa nopeasti suojaan.