Jäätävät vesisateet vaikeuttavat liikennettä tänään huomattavasti – katso videolta, miten sää vaihtelee tulevina päivinä

Jäätävää sadetta on tulossa taivaalta Suomen olosuhteisiin nähden todella paljon, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Jäätävä vesisade vaikeuttaa tänään sunnuntaina ajokeliä huomattavasti. Sadetta on luvassa paikoitellen maan etelä- ja keskiosiin illan ja yön aikana. Suurin todennäköisyys sateelle on Uudeltamaalta Pohjanmaalle ulottuvalla alueella.

Jäätävän sateen lisäksi suuressa osassa maata sataa tänään myös lunta. Lunta tupruttaa noin 5–10 senttimetrin verran.

Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi kuvailee, että jäätävää sadetta on tulossa taivaalta Suomen olosuhteisiin nähden todella paljon. Sade voi aiheuttaa hyvinkin suuria ongelmia etenkin liikenteessä.

Ilmatieteen laitos varoittaa (siirryt toiseen palveluun), että jäätävä sade ja lumisateet tekevät ajokelistä erittäin huonon Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Varsinkin näillä alueilla kannattaa olla varovainen liikenteessä.

Ensin kylmenee, sitten sää taas lauhtuu

Huomenna maanantaina pakkasta on taas koko maassa.

Maanantaina maan eteläosissa on Ahvenanmaata lukuun ottamatta noin 5–10 astetta pakkasta. Pohjoisessa päivästä on tulossa erittäin kylmä. Pakkasta on aamulla 20:stä 30:een astetta, päivällä lämpötila lähentelee -20:tä astetta. Lisäksi tuuli viilentää tunnelmaa pohjoisessa entisestään.

Heti maanantain jälkeen sää alkaa kuitenkin lauhtua jälleen.

Tiistaina lunta sataa taas kunnolla, ja päivä on viikon sateisin. Lunta sataa maassa laajalti noin 5–10 senttiä. Sateet keskittyvät tiistaipäivälle.

Loppuviikosta nollaraja ulottuu jo Oulun korkeudelle asti.

Lämpötilavaihtelu saa lumimassat liikkeille katoilta

Lämpötilavaihtelu säässä saa lumimassat nyt katoilta liikkeelle.

Katoilta putoavan lumen vaaranpaikat pitäisi jokaisen ottaa huomioon ja taloyhtiöiden tulisi varoittaa jalankulkijoita kadulla.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päällikkö Petri Nenonen myöntää, että riskit lumen putoamiselle ovat nyt suuret.

– Viimeisen vuorokauden aikana lunta on tullut loiviltakin katoilta kiivaasti alas, Nenonen kertoo.

Taloyhtiöiden kannattaa palomestarin mukaan tarkastaa nyt kattojensa lumitilanne ja ilmoittaa riskeistä tarvittaessa asukkaille ja kaduilla liikkujille.

Liukkaat kadut ja peltikattojen lumimassat ovat sään lauhduttua vaaranpaikkoja. Yle

Helsingin pelastuslaitoksen päivystävä palomies Sami Lappalainen muistuttaa jokaista noudattamaan tarkkaavaisuutta ja suuntaamaan katseensa ylös jääpuikkojen ja lumiröykkiöiden varalta.

– Kehottaisin ihmisiä katsomaan räystäille ja vaihtamaan tarvittaessa tien puolta.

Nenosen mukaan lumisten kattojen lisäksi suuri riski löytyy nyt myös liukkaasta katutasosta.

– Kadut ovat tällä hetkellä erityisen liukkaat, Nenonen varoittaa.

