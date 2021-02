HUSin Markku Mäkijärvi vaatii tiukempia koronarajoituksia välittömästi: "Sairaanhoitopiirin kriisisuunnitelma päivitettiin loppuviikosta"

Suomen suurin sairaanhoitopiiri HUS on päivittänyt kriisisuunnitelmansa tämän viikon lopulla, koska koronatartuntojen määrä on lisääntynyt nopeasti. Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan sairaala- ja tehohoitopaikkoja on varauduttu lisäämään tilanteen pahentuessa.

Mäkijärvi ei halua kaunistella tilannetta.

– Päivitimme sairaanhoitopiirin kriisisuunnitelman loppuviikosta.

– Jos tautitapauksissa vielä mennään ylöspäin, niin terveydenhuollon kantokyky vaarantuu, Mäkijärvi sanoo.

Hänen mukaansa suunnitelma muun hoidon alasajamiseksi lisääntyneiden koronapotilaiden vuoksi on valmiina.

Mäkijärvi sanoo, että tehohoitopotilaita voidaan tarvittaessa siirtää muihin yliopistosairaaloihin.

Mäkijärvi: Ravintoloiden toiminnan tarkastelu tehtävä välittömästi

Mäkijärvi kertoo, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hoitopaikkatilanne ja henkilöstön saatavuus kartoitettiin viikon lopulla.

– Tautitilanteen nopea paheneminen ja edessä oleva kolmen viikon talvilomakausi vaativat toimenpiteitä, Mäkijärvi selventää.

Mäkijärven mielestä anniskeluravintoloiden toiminnan ja aukioloaikojen tarkastelu olisi tehtävä välittömästi. Mäkijärvi muistuttaa, että nämä päätökset ovat kuitenkin maan hallituksen vastuulla.

– Tilanne on huomattavasti pahempi kuin parisen viikkoa sitten, koska lähes puolet tartunnoista on virusmuunnoksen aiheuttamia, Mäkijärvi sanoo.

Käytännössä tartunnat siis etenevät nopeammin ja helpommin.

"Kaikki odottelu voi kostautua pahanpäiväisesti"

Suomessa tautitilanne on ollut koko epidemian ajan kaikkein synkin juuri Uudellamaalla. Mäkijärvi vaatii kireämpiä koronarajoituksia alueelle välittömästi.

Hänen mukaansa maanantaina voimaan astuvan tartuntatautilain mahdollistamat toimet tulisi ottaa viivytyksettä käyttöön. Nykyisen lain puitteissa rajoituksia voi kiristää vasta, jos koko maan tilanne pahenee entisestään.

Tällöin voitaisiin ottaa käyttöön rajoituksia, jotka valtioneuvosto on määritellyt niin sanotun kakkostason tautitilanteen rajoituksiksi. Näin ollen voitaisiin puuttua tiukemmin esimerkiksi yksityisten elinkeinonharjoittajien toimintaan.

– Muutoin voidaan olla jo myöhässä, koska tautitilanne tosiaan vaihtelee eri puolilla maata. Meillä tilanne on vaikea ja ennuste synkkä.

Mäkijärvi toteaa, että meneillään on ankara kilpajuoksu aikaa vastaan. Rokotteista ja rajoilla tapahtuvasta pakkotestauksesta saataneen apua vasta viikkojen päästä.

Huolissaan ollaan siis erityisesti virusmuunnoksen leviämisesta Suomeen ja maan sisällä. Virusmuunnosta on kulkeutunut rajan yli Suomeen esimerkiksi Etelä-Ruotsissa sijaitsevan akkutehtaan suomalaisten työntekijöiden mukana. Ikäviä uutisia on kuultu viime päivinä myös Rauman telakalta, jossa on todettu suuri määrä virusmuunnoksen aiheuttamia tartuntoja.

– Kaikki odottelu voi kostautua pahanpäiväisesti, Mäkijärvi sanoo.

Voit keskustella aiheesta 22.2.2021 kello 23 saakka.

