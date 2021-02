Herätys: Pandemia muuttaa työelämää pysyvästi, koronakaranteeni vaikea pala kuljetusfirmoille, suomalaiset marjajauheet jäivät Brexit-jumiin

Monessa työpaikassa ei palata enää koskaan konttorille

Moni yritys suunnittelee toimistosta luopumista tai ainakin osittaista siirtymistä monipaikkaiseen työhön koronapandemian jälkeen. Vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki Työterveyslaitokselta sanoo, että monipaikkainen työ vaatii isoa muutosta koko työelämältä.

– Tässä kannattaa tehdä kokeiluja ja testausta, miten työ sujuu, Ruohomäki toteaa.

Epidemian hallintaan aukeaa tänään uusia keinoja

Epidemian hallintaan aukeaa tänään uusia keinoja

Nyt kunnat ja avit voivat rajoittaa asiakasmääriä omilla alueillaan myös yksityisissä liiketiloissa, kuten kuntosaleilla.

Tästä päivästä alkaen kunnilla ja aluehallintovirastoilla on käytössään uusia keinoja koronapandemian hillitsemiseksi, kun tartuntatautilain muutokset tulevat voimaan.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston johtaja Heikki Mäki ei vielä sunnuntaina osannut suoraan kertoa Ylelle, syntyykö maanantaina päätöksiä toimenpiteistä. Valmistelu on kuitenkin tehty niin, että toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä mahdollisesti jo tänään.

Kuljetusyritykset tasapainottelevat lepoaikasäädösten ja koronapoissaolojen välillä

Kuljetusyrityksissä pelätään kuljettajapulaa koronan takia.

Työaikasuunnittelu on haaste seinäjokelaisyrityksessä, kun kuljettajat passitetaan koronatestiin ja kotiin odottelemaan sen tulosta. Kuljetukset on hoidettava, mutta lepoaikasäädösten takia sijaisen löytäminen on vaikeaa. SKAL ry pitää säädöksiä liian tiukkoina ja vaatii yhteiskunnallisiin poikkeustilanteisiin reagoivia ajo- ja lepoaikalievennyksiä.

Brexit jumittaa Britannian EU-kauppaa

Anna Ojutkankaan yritys myy suomalaisia marjajauheita Britanniassa. Brexit on tuonut huolta siitä, pääsevätkö tuotteet perille.

Britanniassa kaksi kolmasosaa EU-kauppaa käyvistä yrityksistä katsoo, että EU-ero on vaikeuttanut tavarakauppaa. Yksi näistä yrityksistä on Anna Ojutkankaan Arctic Power Berries. Siinä missä marjatilaus Suomesta saapui aiemmin viikossa, nyt aikaa on mennyt neljä viikkoa. Onni onnettomuudessa on, että kuivat marjajauheet eivät mätäne tullissa.

Ensimmäinen talvilomaviikko alkaa huonossa ajokelissä

Nina Karusto / Yle

Maanantain lämpötila on etelässä nollan tienoilla, mutta muuten on pakkasta. Maan itä- ja pohjoisosassa on osin selkeää ja edelleen hyvin kylmää, ja tuuli tekee ilmasta paikoin hyytävän.

Ilmatieteen laitos varoittaa (siirryt toiseen palveluun) vaarallisesta ajokelistä Uudeltamaalta Pohjanmaalle asti. Myös jalankulkusää on osassa maata vaarallinen liukkauden vuoksi. Maanantaipäivä on pääosin poutainen, mutta lännessä voi tulla jäätäviä sateita.

