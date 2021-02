Vapaavuori torjuu Marinin moitteet vastuuttomuudesta – kiistakapulana toisen asteen paluu lähiopetukseen

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) torjuu pääministeri Sanna Marinin (sd.) moitteet koronarajoitusten purkamisesta. Vapaavuori sanoo Twitterissä, että kun epidemian hoidossa lähestytään hankalampia aikoja, tarvitaan valtiovallan ja paikallishallinnon välille vuorovaikutusta eikä vastakkainasettelua tai käskyttämistä.

Pääministerin vastuu tällaisen otollisen ilmapiirin ja toimintatavan luonnissa on korostetun suuri, Vapaavuori alleviivaa.

Olemme lähestymässä hankalampia aikoja epidemian hoidossa ja tarvitsemme nyt valtiovallan ja paikallishallinnon välille vuorovaikutusta, emme vastakkainasettelua tai käskyttämistä. Pääministerin vastuu tällaisen otollisen ilmapiirin ja toimintatavan luonnissa on korostetun suuri. — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) 21. helmikuuta 2021

Marin moitti pääministerin haastattelutunnilla pääkaupunkiseudun aikeita palata toisen asteen oppilaitoksissa lähiopetukseen hiihtoloman jälkeen ja piti sitä vastuuttomana.

Tekstiviestissä STT:lle Vapaavuori puolustaa lähiopetukseen palaamista sanoen, että päätös perustuu kokonaisharkintaan. Etäkoulun haitat nuorille ovat kiistattomat ja pitkäaikaishaittoja voimme vain arvailla, Vapaavuori kirjoittaa.

– Rajoituksen vaikuttavuus epidemian leviämiseen on vaatimaton. Pääkaupunkiseudulla on laaja yhteisymmärrys asiassa. Täsmälleen sama tulkinta on tehty myös esimerkiksi Vaasassa, Vapaavuori sanoi.

