Kaikki Rauman telakan työntekijät koronakaranteeniin – jo 240 telakalla työskennellyttä saanut tartunnan

Rauman telakan työt on keskeytetty. Kasper Heimolehto / Yle

Rauma on Satakunnan koronaepidemian keskus.

Rauman telakan työntekijät on asetettu koronakaranteeniin. Karanteeni koskee lähes kaikkia 800:aa tuotantotyöntekijää.

Jo aiemmin telakalla on asetettu karanteeniin noin 160 ihmistä. Koronatartunnan on saanut 240 telakan työntekijää. He ovat eristyksissä. Sairastuneita ei ole tällä hetkellä sairaalahoidossa.

Ennen töihin paluuta jokaiselta telakan työntekijän pitää käydä koronatestissä ja saada negatiivinen testitulos. Telakalla ei tällä hetkellä tehdä tuotannollista työtä, vaan tiloja siivotaan ja desinfioidaan.

Telakalle uusia järjestelyjä

Viranomaiset ovat käyneet telakkayhtiön ja alihankkijoiden kanssa keskustelua siitä, miten turvallisuudesta pidetään alueella jatkossa paremmin huolta.

Tavoitteena on varmistaa isolta osin ulkomaalaistaustaisen työntekijäkunnan ruokailu-, asumis-, ja kuljetusjärjestelyt sellaisiksi, ettei korona enää jatkossa lähtisi leviämään.

Rauman terveysviranomaiset korostavat, että karanteeni- ja eristysmääräyksen rikkominen on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi.

Vetoomus kontaktien välttämisestä

Satakunnan koronatilanne on viikon aikana heikentynyt merkittävästi. Pahin tilanne on Raumalla, ja Rauman telakka on ollut epidemian keskus.

Satakunnan tartuntatautien torjunnan työryhmä on vedonnut satakuntalaisiin, että seuraavan kolmen viikon aikana maakunnan asukkaat eivät tapaisi kuin perhettään ja aivan välitöntä lähipiiriään. Tavoitteena on pysäyttää tilanteen paheneminen.

Satasairaala arvioi, että joka tapauksessa koronapotilaiden sairaalahoidon tarve lisääntyy merkittävästi lähiviikkoina. Maakunta on torstaista asti ollut koronan leviämisvaiheessa.

