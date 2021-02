Ylilääkäri koronalingoksi muodostuneesta Rauman telakasta: Ulkomaisen työväen asuinolot edistivät tartuntoja, karanteenin merkitystä ei ymmärretty

Rauman telakan tuotanto on keskeytetty koronaviruksen leviämisen takia.

Rauman kaupunki on asettanut kaikki telakan tuotantotyöntekijät koronakaranteeniin ja vaatii telakalta vastuullisia toimia.

Koronaepidemian keskukseksi muodostuneella Rauman telakalla on paljastunut runsaasti toimintatapoja, jotka ovat edistäneet koronaviruksen leviämistä.

Telakalla oli sunnuntaihin mennessä todettu runsaan viikon aikana noin 240 koronatartuntaa, ja koko telakan tuotantohenkilöstö asetettiin sunnuntaina karanteeniin. Karanteenissa on nyt noin 800 ihmistä.

Ryhmämajoitusta, yhteiskuljetuksia

Rauman kaupungin johtava ylilääkäri Hannu Nordqvist tuo esille Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kirjoittamassaan tekstissä, että telakan alihankkijoiden työvoima on pääosin ulkomaalaista. Telakan noin tuhannesta työntekijästä 800 on muita kuin suomenkielisiä.

Tartuntojen vähentämistä ovat vaikeuttaneet kieli- ja kulttuurierot sekä työntekijöiden asumisolot ja liikkumistavat.

–Työntekijöiden asuminen ryhmämajoituksissa ja kulkeminen työpaikalle ryhmäkuljetuksissa lisäävät infektioiden todennäköisyyttä. Asumista ei ole kohortoitu, joten sairastunut on voinut altistaa ja tartuttaa samassa majoituksessa asuvat, Nordqvist toteaa.

Telakkayhtiö RMC:llä on useita alihankkijoita. Yhtiö kuvaa toimintatapaansa "verkostomaiseksi".

Karanteenin velvoittavuutta ei ymmärretty

Rauma vaatii nyt telakkayhtiö RMC:tä alihankkijoineen laittamaan olosuhteet kuntoon.

Rauman telakka-alueella on nyt hiljaista. Kasper Heimolehto / Yle

– Pyrkimyksenä on paluu työhön negatiivisen koronatestin jälkeen ja sen jälkeen asuminen COVID-vapaassa ympäristössä. Tarvittavien testausten määrä on huomattava. Myös kuljetuksiin, ruokailuihin ja työpaikan muihin prosesseihin kiinnitetään lisähuomiota.

Kun koronatartunnat alkoivat levitä, monet työntekijät eivät ymmärtäneet, että koronan takia annetut karanteenipäätökset ovat sitovia ja niiden rikkominen on samalla lain rikkomista. Tiedottamista on nyt lisätty työntekijöiden omilla kielillä.

Kieliongelmat vaikeuttivat epidemian saamista haltuun. Tilannetta ei parantanut se, että Nordqvistin mukaan telakan ja sen alihankkijoiden henkilöstöä on ollut ajoittain vaikea saada kiinni.

Johtavan ylilääkärin mukaan positiivinen asia telakan tartunnoissa on se, että virusmuunnoksen leviämisestä ei ole näyttöä.

Telakkayhtiö: Teemme kaikkemme

Telakkayhtiö RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa vakuuttaa telakan tekevän kaikkensa, että epidemia saadaan hallintaan.

Koronatestauksia jatketaan Heinimaan mukaan tulevaisuudessa laajoilla satunnaisotannoilla. Tarkoitus on varmistaa, ettei tauti pääse leviämään uudestaan, kun telakka avataan jälleen tuotantoon.

Toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa (kuva on otettu ennen koronapandemiaa). Rami Koivula / Yle

– Jatkossa myös työntekijöiden työpäivien ja taukojen aikataulutusta porrastetaan, jotta kanssakäyminen telakka-alueella voidaan minimoida. Valtaosa nyt positiivisen koronatestituloksen saaneista on ollut oireettomia taudinkantajia, yhtiö tiedottaa.

"Ohjeiden rikkomisesta sanktioita"

RMC:n mukaan telakka-alueella on noudatettu koko koronapandemian ajan viranomaisten ohjeistuksia, mutta tartuntojen takia ohjeistusta on terävöitetty ja suosituksia on muutettu pakollisiksi.

– Annettujen ohjeiden noudattamista seurataan tarkasti ja niiden rikkomisesta seuraa sanktioita, yhtiö kertoo.

Telakan tuotanto on toistaiseksi keskeytetty.

Rauma suosittaa: Ei yksityistilaisuuksia

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti sunnuntai-iltana pitämässään ylimääräisessä kokouksessa velvoittaa telakkayhtiöltä ja sen alihankkijoilta kirjallista suunnitelmaa siitä, miten tilanteen edellyttämät turvallisuustoimet pannaan käytäntöön.

Valiokunta päätti myös asettaa Raumalle kuuden hengen kokoontumisrajoituksen yleisötilaisuuksiin kolmen viikon ajaksi. Yksityistilaisuuksia ei pitäisi järjestää lainkaan.

Kehotus kontaktien välttämisestä

Poliitikot vetoavat raumalaisiin, kaupungin yrityksiin ja Raumalla asuviin ihmisiin, jotta nämä noudattaisivat koronaohjeita.

Satakunnan tartuntatautien torjuntaryhmä vetosi omalta osaltaan viikonloppuna, että maakunnan asukkaat eivät tapaisi kolmen seuraavan viikon aikana kuin perhettään tai lähimpiään. Syynä on Satakunnan pahentunut koronatilanne.

Vielä tammikuussa Satakunnan koronatilanne oli hyvä. Maakunta on siirtynyt nopeasti koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Eniten tartuntoja on Raumalla.

Tartuntoja hoitolaitoksissa

Raumalla on todettu koronatartuntoja myös kahdessa vanhusten hoitolaitoksessa.

Saga-palvelutalossa on ollut kymmenen tartuntaa ja 83 altistunutta. Linnavuoren palvelukodissa on todettu yksi tartunta, ja 44 ihmistä on altistunut. Toistaiseksi potilaille ei ole tarvittu sairaalahoitoa.

Yhdessä raumalaisessa yrityksessä on todettu 44 altistustapausta, joista seitsemälle on kehittynyt tartunta.

Rauma perustaa koronaosaston

Raumalle avataan maanantaina sairaalan väistöosasto, jonne Porin keskussairaalasta eli Satasairaalasta Raumalle siirtyvät koronapotilaat pystytään siirtämään.

Satasairaala on arvioinut, että koronapotilaiden määrä kasvaa lähiviikkoina merkittävästi Rauman tartuntojen takia.

Viime torstaina Satasairaalassa oli koronan takia viisi potilasta, joista yksikään ei ollut tehohoidossa. Ennusteen mukaan alkaneella viikolla hoitoa tarvitsee 15–20 potilasta, joista 2–4 tarvitsisi tehohoitoa.

