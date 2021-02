Rokotustilanne on parempi kuin ajatellaan, sanoo Lääketeollisuuden Sirpa Rinta: "Valtava edistysaskel, että tuotantoa on tässä mittakaavassa"

Suomen tavoite on rokottaa kaksi miljoonaa ihmistä vappuun mennessä. Sunnuntaihin mennessä rokotteen oli saanut lähes 290 000 ihmistä.

Koronarokotusten tilanne ei ole lainkaan niin huono kuin miltä julkisen keskustelun perusteella saattaa näyttää, arvioi Lääketeollisuuden lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa.

Rokotustahtia on kritisoitu hitaaksi, ja myös luvattujen rokotteiden saatavuudessa on ollut ongelmia. Rinnan mukaan ihmiset eivät kuitenkaan hahmota, että myyntiluvasta rokotejakeluun on vielä matkaa.

– Minusta on ihan valtava edistysaskel, että rokotetuotantoa ylipäätään on tässäkin mittakaavassa olemassa, Rinta sanoo.

Myös tuotannon suunnittelu ja käynnistäminen vaativat omat lupamenettelynsä, Rinta sanoo. Hänen mielestään lääketeollisuus, kansalaiset ja päättäjät puhuvatkin keskenään hiukan eri kieltä.

– On haastavaa saada läpi ymmärrys siitä, miten rokotetuotanto linkittyy myyntilupaan ja aikatauluihin. Myyntiluvat tulevat teho- ja turvallisuustutkimusten pohjalta, mutta tuotantolinjan käynnistäminen on aivan toinen asia. Se on tällä hetkellä vielä ihan alkuvaiheessa.

EU-alueella myyntiluvan on tähän mennessä saanut kolme rokotetta: Biontechin ja Pfizerin, Modernan ja Astra Zenecan rokotteet. Euroopan lääkeviraston (EMA) odotetaan päättävän neljännen rokotteen myyntiluvasta lähiaikoina.

Myyntiluvat saatu pikavauhtia, tuotannon käynnistäminen ei pysy perässä

Tavallisesti kun jokin rokote saa myyntiluvan, sitä on tutkittu kattavasti ja monelta kantilta, ja myös tuotantoa on voitu rakentaa hitaammassa aikataulussa, Rinta sanoo. Kun myyntilupa lopulta saadaan, tuotantokin on valmis käynnistymään.

Koronarokotteen kohdalla näin ei ole, sillä rokotteet on kehitetty pikavauhtia.

– Nyt ollaan aivan epänormaalissa tilanteessa, kun myyntilupa on pystytty näin nopeasti tuottamaan. On keskitytty vain yhteen kysymykseen: pystyykö rokote estämään vakavaa sairastumista? Jatkotutkimukset eri ikäisillä potilailla ja eri annoksilla ovat vasta menossa.

Hän katsoo myös tulevaisuuteen positiivisesti.

– Suomi on rokotuksissa EU-maista jaetulla ensimmäisellä sijalla Tanskan kanssa. Meillä on 5,2 prosenttia väestöstä saanut ensimmäisen rokotuksen.

Suomen tavoite on rokottaa kaksi miljoonaa ihmistä vappuun mennessä. Sunnuntain tietojen mukaan Suomessa rokotteen on saanut lähes 290 000 ihmistä. Kaksi rokoteannosta saaneita on yli 75 000.

Eniten rokotettuja on yli 80-vuotiaissa, joista lähes 40 prosenttia on saanut rokotteen.

